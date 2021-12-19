Тадич побил рекорд Месси по количеству голевых пасов за календарный год

Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд аргентинца Лионеля Месси по числу результативных передач за календарный год.
В поединке 16-го тура Эредивизи Тадич отдал свою 37-ю голевую передачу в 2021 году. Предыдущий рекорд принадлежал Месси, который в 2011 году, играя за «Барселону», ассистировал одноклубникам 36 раз.
В 2021 году «Аяксу» предстоит сыграть еще 2 матча в чемпионате — против «Фейеноорда» и «Фортуны».
Кф полезности высокий .
Роналду столько голевых за карьеру не отдал
Эгоисту важней свая статистика , а не команда . Лучше ударить по воротам и не забить , чем накатить партнеру на пустые .
Вся суть гения Роналду 😂
Кф полезности высокий .
Роналду столько голевых за карьеру не отдал
Эгоисту важней свая статистика , а не команда . Лучше ударить по воротам и не забить , чем накатить партнеру на пустые .
Вся суть гения Роналду 😂