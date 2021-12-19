Тадич побил рекорд Месси по количеству голевых пасов за календарный год

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вчера, 09:47

Нападающий «Аякса» побил рекорд аргентинца по числу результативных передач за календарный год.

В поединке 16-го тура Эредивизи Тадич отдал свою 37-ю голевую передачу в 2021 году. Предыдущий рекорд принадлежал Месси, который в 2011 году, играя за «Барселону», ассистировал одноклубникам 36 раз.

В 2021 году «Аяксу» предстоит сыграть еще 2 матча в чемпионате — против «Фейеноорда» и «Фортуны».