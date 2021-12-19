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Тадич побил рекорд Месси по количеству голевых пасов за календарный год

вчера, 09:47

Нападающий «Аякса» Душан Тадич побил рекорд аргентинца Лионеля Месси по числу результативных передач за календарный год.

В поединке 16-го тура Эредивизи Тадич отдал свою 37-ю голевую передачу в 2021 году. Предыдущий рекорд принадлежал Месси, который в 2011 году, играя за «Барселону», ассистировал одноклубникам 36 раз.

В 2021 году «Аяксу» предстоит сыграть еще 2 матча в чемпионате — против «Фейеноорда» и «Фортуны».

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Все комментарии
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:43
Тадич хорош спору нет но 3 его передачи равны 2 Месси так что по кэфу он не догоняет а то у меня тоже есть рекорд если так считать в одном матче семь голевых отдал а за год штук 80)))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:45
Где же рекорды от меси который в дворовой лиге Сейчас играет если в них так легко статистику набить?)
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 15:37
Ещё один липовый рекорд меси побит,
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
вчера в 14:50
Но золотой мячик все равно Месье МессИ😂
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 13:59
Вот только он играет в дворовой лиге.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 13:34
    протон
    протон
    вчера в 13:11
    Уровень лиг не сопоставим.
    3ton
    3ton
    вчера в 13:10, ред.
    Это круто 👍
    Кф полезности высокий .

    Роналду столько голевых за карьеру не отдал
    Эгоисту важней свая статистика , а не команда . Лучше ударить по воротам и не забить , чем накатить партнеру на пустые .
    Вся суть гения Роналду 😂
    112910415
    112910415
    вчера в 13:00
    в Аяксе тоже не лаптем щи хлебают !
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 12:22
      FERIS
      FERIS
      вчера в 12:17
        Брулин
        Брулин
        вчера в 12:01
        Только один в Ла Лиге а другой в Эредивизи. И есть такая вещь как коэффициент поэтому ничего он не побил.
        Baggio R.
        Baggio R.
        вчера в 11:53
        При учёте голов в споре за Золотую бутсу используются специальные коэффициенты, чтобы примерно уровнять чемпионаты. По логике и здесь нужно делать соответствующий перерасчёт.
        LaFur1aRoja
        LaFur1aRoja
        вчера в 11:49
        У кого то на полках не хватает места для ЗМ, а кто то получает грамоты за мусорные рекорды " Большее количество попаданий в перекладину за сезон" " Больше всего выигранных верховых единоборств" хахахах ну кому что )))) хоть как то себя утешат , повесят дома рядом с пластиковыми медалями )
        Imrebellion
        Imrebellion
        вчера в 11:49, ред.
        Как же тяжело живется не окрепшим умам... Так легко поддаются хейтерству и манипуляции. Хотя, никто знать не знал про Тадича и его героический поход к такому достижению.
        pele1981
        pele1981 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        вчера в 11:47
        Будет, только у гнома))
        Elliada
        Elliada
        вчера в 11:42
        У злопыхателей еще один повод покукарекать
        Imrebellion
        Imrebellion ответ faneng (раскрыть)
        вчера в 11:37
        Ну да, в Африке и Океании же народа куда больше чем в остальном мире. Количество клубов и футбольных единиц просто перевешивает. При этом у них нет интернета. А беднягу Тадич обижает не только Месси, но и все остальные 30 кандидатов на ЗМ!!! Какая несправедливость!
        Futurista
        Futurista ответ particular (раскрыть)
        вчера в 11:21, ред.
        А сколько раз коснулся мяча перед ассистом?)...1.2.3...раза, а может 4?)...непаханое поле статистики...
        faneng
        faneng
        вчера в 11:05
        Тадич может сколько угодно побивать рекорды Месси, а Золотые мячи будет получать все равно Лионель еще 10 лет. Почему? Ну просто потому что ребята из Африки и Океании других футболистов кроме Месси не знают в принципе, не слышали о них.
        Bensurr
        Bensurr
        вчера в 11:01
        Рекорды гнома не вечны
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 10:53
        а золотой мяч будет?
        амурец
        амурец
        вчера в 10:50
        Рассыпалась ещё одна легенда про Месси
        sash71
        sash71 ответ karnager (раскрыть)
        вчера в 10:45
        У Гнома, тобишь Месси, все по чеснаку. Он все свои призы завоевал абсолютно честно.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 10:43
        Скоро все их рекорды побьют и Мессинские и Рональдские!
        Crooclin
        Crooclin ответ SHMEL (раскрыть)
        вчера в 10:41
        Так в Эредивизи и матчей на 4 меньше в сезоне, чем в Ла лиге
        ОПС
        ОПС
        вчера в 10:41
        Это он правильно сделал.
        karnager
        karnager ответ sash71 (раскрыть)
        вчера в 10:32
        Чтобы у остальных тоже были награды, а у гнома липовые мячи и дальше
        karnager
        karnager ответ SHMEL (раскрыть)
        вчера в 10:31
        Также как и в Ла Лиге того времени
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 10:16
        Ну и отлично 👍.
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