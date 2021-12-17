Клопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля»

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вчера, 10:09

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в 17-м туре АПЛ .

Любопытно, что эта победа стала для наставника «красных» юбилейной (150) в АПЛ .

Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» (237 матчей).

Клопп опередил по этому показателю , которому удалось одержать 150 побед за 249 матча.