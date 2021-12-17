Клопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в 17-м туре АПЛ.
Любопытно, что эта победа стала для наставника «красных» Юргена Клоппа юбилейной (150) в АПЛ.
Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» (237 матчей).
Клопп опередил по этому показателю Кенни Далглиша, которому удалось одержать 150 побед за 249 матча.
Новых побед с Ливерпулем!!!
Клоппу - Респект!
Новых побед с Ливерпулем!!!
Клоппу - Респект!
Попробуйте сделать это через другое устройство и другой браузер на том же устройстве.
Попробуйте сделать это через другое устройство и другой браузер на том же устройстве.