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Клопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля»

вчера, 10:09
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» (3:1) в 17-м туре АПЛ.

Любопытно, что эта победа стала для наставника «красных» Юргена Клоппа юбилейной (150) в АПЛ.

Немецкий специалист достиг этой отметки быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля» (237 матчей).

Клопп опередил по этому показателю Кенни Далглиша, которому удалось одержать 150 побед за 249 матча.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:28
Особенно, если учесть, что из себя представлял Ливерпуль до его прихода.
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
вчера в 13:28
Кенни не фартануло с периодом тренерства, не случись та трагедия история английского футбола ( имеется ввиду апл) могла быть совсем другой, ведь Ливерпуль в те времена был мощнейший клуб не только в Англии но и на евроарене
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:35
Значит это его команда!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 11:29
Юргену огромное спасибо за кропотливый труд, создание атакующей, играющей в Футбол команды!!!!
Новых побед с Ливерпулем!!!
Клоппу - Респект!
Vave666
Vave666
вчера в 10:58
КАпец, поинтереснее не нашлось статы?? Например Ливерпуль не первый клуб Клоппа или что-то столь же неинформативное
David Young
David Young ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 10:24
Какое устройство используете и на базе какой операционной системы?

Попробуйте сделать это через другое устройство и другой браузер на том же устройстве.
112910415
112910415
вчера в 10:11
они нашли друг друга - клуб и тренер !
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