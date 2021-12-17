ГлавнаяНовостиРекордыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» установил рекорд по взаимодействиям в соцсетях среди клубов РПЛ

вчера, 13:47

Московский «Спартак» достиг рекордной для российской команды цифры по взаимодействиям в социальных сетях за месяц. За ноябрь было зафиксировано 13,4 млн лайков, просмотров, комментариев и репостов. В учет шли действия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» и «ТикТоке». Это рекорд для российского футбольного клуба.

По итогам ноября «красно-белые» обошли «Зенит» (9,08 млн) и московское «Динамо» (2,47 млн).

Все новости
ОфициальноКлопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории «Ливерпуля»
Вчера, 10:09 Комментарии7
Официально«Ливерпуль» установил уникальное достижение по победам в чемпионатах Англии
Вчера, 08:30 Комментарии26
Салах повторил рекорд Варди по результативным действиям — 15 игр АПЛ кряду
Вчера, 00:09 Комментарии16
ОфициальноВирц установил рекорд в Бундеслиге
15 декабря Комментарии11
«Сити» забил 500-й гол под руководством Гвардиолы и поставил рекорд АПЛ
15 декабря Комментарии17
Аве, Серхио! Агуэро — лучший футболист в истории АПЛ по соотношению минут к голам, опередил Салаха и Анри
14 декабряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
n272nm
n272nm
вчера в 21:18, ред.
ФК Спартак Москва - смех и радость мы приносим людям! Миллионы таких, как я. повзаимодействовали в соцсетях со Спартаком! Бугага :))))
Сп62
Сп62
вчера в 20:17
Про Спартак пишут все и те, кто любит и болеет за команду, и те, кто завидует её популярности. Отсюда и рекорды лайков.
протон
протон
вчера в 17:57
тикток у них крутой, думаю он и тащит. тикток Спартака по уровню в разы лучше самого Спартака)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:26
Хотя бы где то первые))
vyishenka
vyishenka
вчера в 17:05
Вот они чем занимались.
pomor45
pomor45
вчера в 17:03
Если закрыть клуб, то хайпа и лайков будет больше в разы. Федун установит вечный рекорд.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:56
Московский «Спартак» достиг рекордной для российской команды цифры по взаимодействиям в социальных сетях за месяц. За ноябрь было зафиксировано 13,4 млн лайков, просмотров, комментариев и репостов. В учет шли действия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» и «ТикТоке». Это рекорд для российского футбольного клуба.
У них беда, клуб тонет , а они на этом ловят хайп !!!
Чудеса в решете !!!
МапС
МапС
вчера в 16:47
Нашли чем хвастаться...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:32
Самая народная команда
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:24
Ясен хрен, такая санта-барбара у них творится, вот мы и комментим)
1bear
1bear
вчера в 16:18
Федун хайп словил,а там хоть в ФНЛ...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Бадайкин (раскрыть)
вчера в 16:04
Тем более неясно, а сколько там дизлайков, отрицательных комментариев. Или негатив - это тоже популярность?
Igo0rek
Igo0rek ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 16:02
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:42
    90% из них подколы.
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 14:37
    У Заремы четкий план соблазнить итальянца
    4RT
    4RT
    вчера в 14:35
    Ничего удивительного. Миллионы болельщиков там крыли матом Федуна и его кобылу
    YVG
    YVG
    вчера в 14:31
    Про спартак только за счет этого и не забывают, разве на девятом месте можно показывать хороший футбол.
    13 RUS
    13 RUS
    вчера в 14:27
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 14:25
      В ноябре опять уборщицу увольняли что ли?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 14:20
      Дак у них одна Зарема всё тащит.
      Впрочем, этот показатель скандальности не отражается на качестве игры. Скорее наоборот...
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 14:05, ред.
      Не удивительно....
      Федун по-любому хэдлайнер на этом празднике жизни....всё делает чтоб из 10 футбольных новостей 8 было про Спартак...хайпер...)))
      В час затишья завсегда можно покреативить....тренера уволить... ибо влететь 7:1...))
      Сиди да лайки считай...))
      Алексей Бадайкин
      Алексей Бадайкин
      вчера в 13:59
      Я не уверен, что этим стоит гордиться.
      Очень много людей этой осенью заходило в сеть чисто поржать над любовницей Федуна, над тренерами с буквой Р и без этой буквы. Остальные 15 клубов "вышки" в сумме не дают такого количества приколов и поводов посмеяться
      Ну и лидерство Спартака в нижней половине турнирной таблицы доставляет...
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
      вчера в 13:56
      Анотлий, ваш выход!
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny
      вчера в 13:55
      Зенит, Газпром и еще раз Зенит?)
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 13:48
      Неудивительно. Спартак самая обсуждаемая и популярная команда РПЛ.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100