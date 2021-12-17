«Спартак» установил рекорд по взаимодействиям в соцсетях среди клубов РПЛ

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вчера, 13:47

Московский «Спартак» достиг рекордной для российской команды цифры по взаимодействиям в социальных сетях за месяц. За ноябрь было зафиксировано 13,4 млн лайков, просмотров, комментариев и репостов. В учет шли действия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» и «ТикТоке». Это рекорд для российского футбольного клуба.

По итогам ноября «красно-белые» обошли «Зенит» (9,08 млн) и московское «Динамо» (2,47 млн).