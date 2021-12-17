«Спартак» установил рекорд по взаимодействиям в соцсетях среди клубов РПЛ

Московский «Спартак» достиг рекордной для российской команды цифры по взаимодействиям в социальных сетях за месяц. За ноябрь было зафиксировано 13,4 млн лайков, просмотров, комментариев и репостов. В учет шли действия в «Инстаграме», «Твиттере», «Фейсбуке», «Ютубе» и «ТикТоке». Это рекорд для российского футбольного клуба.
По итогам ноября «красно-белые» обошли «Зенит» (9,08 млн) и московское «Динамо» (2,47 млн).
У них беда, клуб тонет , а они на этом ловят хайп !!!
Чудеса в решете !!!
У них беда, клуб тонет , а они на этом ловят хайп !!!
Чудеса в решете !!!
Впрочем, этот показатель скандальности не отражается на качестве игры. Скорее наоборот...
Впрочем, этот показатель скандальности не отражается на качестве игры. Скорее наоборот...
Федун по-любому хэдлайнер на этом празднике жизни....всё делает чтоб из 10 футбольных новостей 8 было про Спартак...хайпер...)))
В час затишья завсегда можно покреативить....тренера уволить... ибо влететь 7:1...))
Сиди да лайки считай...))
Федун по-любому хэдлайнер на этом празднике жизни....всё делает чтоб из 10 футбольных новостей 8 было про Спартак...хайпер...)))
В час затишья завсегда можно покреативить....тренера уволить... ибо влететь 7:1...))
Сиди да лайки считай...))
Очень много людей этой осенью заходило в сеть чисто поржать над любовницей Федуна, над тренерами с буквой Р и без этой буквы. Остальные 15 клубов "вышки" в сумме не дают такого количества приколов и поводов посмеяться
Ну и лидерство Спартака в нижней половине турнирной таблицы доставляет...
Очень много людей этой осенью заходило в сеть чисто поржать над любовницей Федуна, над тренерами с буквой Р и без этой буквы. Остальные 15 клубов "вышки" в сумме не дают такого количества приколов и поводов посмеяться
Ну и лидерство Спартака в нижней половине турнирной таблицы доставляет...