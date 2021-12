Левандовски забил 43 гола в Бундеслиге в 2021 году, побив рекорд Г. Мюллера

Форвард «Баварии» отличился в матче против «Вольфсбурга».

Таким образом, в текущем календарном году поляк забил 43 гола в Бундеслиге.

Благодаря этому Левандовски установил новый рекорд турнира. Ранее он принадлежал легенде мюнхенского клуба Герду Мюллеру – нападающий мюнхенцев в 1972 году забил 42 гола в чемпионате Германии.

43 – Bayern München’s Robert Lewandowski has scored 43 #Bundesliga goals in 2021, setting a new record for the most goals scored within a single calendar year in the competition. Unstoppable. #FCBWOB pic.twitter.com/eP0fCDU3GM