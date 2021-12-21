«Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Милан», который состоится 22 декабря 2021 года
«Эмполи»
«Эмполи» очень уверенно выступает в последних матчах и имеет серию без поражений из нескольких поединков. Клуб смог выйти на девятое место, имея в активе 27 очков и такой результат команды, которая после перерыва участвует только первый год в Серии А. Клуб имеет примерно одинаковый показатель забитых-пропущенных мячей (28:30) и постарается дальше стабильно набирать очки.
19 декабря «Эмполи» сыграл вничью со «Специей» (1:1), а 15 числа в очень интересной встрече обыграла «Верону» (4:3) в кубке Италии.
«Милан»
Златан Ибрагимович и компания в последнее время на себя не похожи. Клуб часто теряет очки и не смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя имел неплохие шансы. В последних пяти турах Серии А подопечные Пиоли набрали лишь семь очков, что отодвинуло «Милан» уже на третью позицию в турнирной таблице с 39 баллами в активе. В предстоящем матче «красно-черным» точно не будет легко, учитывая последние результаты оппонента в чемпионате.
19 декабря «Милан» проиграл на своем поле важный поединок с «Наполи» (0:1), а 11 числа разошелся миром на выезде с «Удинезе»
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Эмполи» – 4.78
- Ничья – 4.03
- Победит «Милан» – 1.763
Статистика
- «Эмполи» проиграл только один матч из десяти последних встреч, а «Милан» уступил в четырех поединках
- «Эмполи» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем стадионе
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Эмполи» не выиграл ни одного из десяти последних матчей с «Миланом» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.03. «Милан» показывает не лучшие результаты в последних поединках и уверенности в победе гостей совсем нет. Прогнозируем небольшое преимущество «Милана», но итоговый ничейный результат.