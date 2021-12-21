«Эмполи» — «Милан». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» — «Милан», который состоится 22 декабря 2021 года

«Эмполи»

«Эмполи» очень уверенно выступает в последних матчах и имеет серию без поражений из нескольких поединков. Клуб смог выйти на девятое место, имея в активе 27 очков и такой результат команды, которая после перерыва участвует только первый год в Серии А. Клуб имеет примерно одинаковый показатель забитых-пропущенных мячей (28:30) и постарается дальше стабильно набирать очки.

19 декабря «Эмполи» сыграл вничью со «Специей» (1:1), а 15 числа в очень интересной встрече обыграла «Верону» (4:3) в кубке Италии.

«Милан»

Златан Ибрагимович и компания в последнее время на себя не похожи. Клуб часто теряет очки и не смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, хотя имел неплохие шансы. В последних пяти турах Серии А подопечные Пиоли набрали лишь семь очков, что отодвинуло «Милан» уже на третью позицию в турнирной таблице с 39 баллами в активе. В предстоящем матче «красно-черным» точно не будет легко, учитывая последние результаты оппонента в чемпионате.

19 декабря «Милан» проиграл на своем поле важный поединок с «Наполи» (0:1), а 11 числа разошелся миром на выезде с «Удинезе»

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 4.78

Ничья – 4.03

Победит «Милан» – 1.763

Статистика

«Эмполи» проиграл только один матч из десяти последних встреч, а «Милан» уступил в четырех поединках

«Эмполи» забивал в восьми из десяти последних матчах на своем стадионе

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Эмполи» не выиграл ни одного из десяти последних матчей с «Миланом» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.03. «Милан» показывает не лучшие результаты в последних поединках и уверенности в победе гостей совсем нет. Прогнозируем небольшое преимущество «Милана», но итоговый ничейный результат.