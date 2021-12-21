«Гранада» — «Атлетико». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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21 декабря 2021, 17:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Гранада» — «Атлетико», который состоится 22 декабря 2021 года

«Гранада»

Клуб не показывает высоких результатов, но уже не проигрывает несколько матчей в чемпионате. «Гранада» расположилась на 15 месте с набранными 19 очками и вряд ли сможет претендовать на место выше середины турнирной таблицы. В поединке с чемпионом Испании, у которого дела идут не лучшим образом, коллектив постарается побороться за очки, учитывая неплохие выступления на своем стадионе.

19 декабря «Гранада» крупно обыграла на своем поле «Мальорку» (4:1), а в кубке Испании уступила на выезде «Манче» (0:1).

«Атлетико»

У «матрасников» не очень хорошая статистика последних матчей и на данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице с 29 набранными баллами. Последние три матча с прямыми конкурентами были проиграны, что создает много вопросов к Диего Симеоне, который не может стабилизировать ситуацию. Еще одна неудача в предстоящем поединке может быть не воспринята болельщиками и говорить о небольшом кризисе внутри коллектива.

18 декабря «Атлетико» на выезде проиграл «Севильи» (1:2), а 12 декабря уступил мадридскому «Реалу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 6.8

Ничья – 3.84

Победит «Атлетико» – 1.621

Статистика

«Атлетико» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Гранада» проиграла только три поединка

Четыре из пяти последних выездных матчей «Атлетико» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Гранадой»

«Гранада» забивала в 13 из 15 последних матчей на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Атлетико», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.621. Подопечные Диего Симеоне не могут допустить еще одно поражение подряд и будут играть с повышенной мотивацией. Предполагаем, что «матрасники» одержат победу и прервут серию поражений в чемпионате Испании.