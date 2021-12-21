Идентификация «Динамо», превосходство «Зенита» и ультиматум «Локо». Выдающиеся команды первой части сезона РПЛ

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21 декабря 2021, 17:52

Не обошлось без неожиданных героев и злодеев.

«Зенит» и «Динамо» одержали по 11 побед, «Ахмат» ни разу не играл вничью

- Логично, что больше всего побед одержали лидеры Российской Премьер-Лиги, которых разделяет всего лишь два очка в турнирной таблице. «Зенит» выше из-за лучшей пропорции ничьих и поражений, а вот по победам у «сине-бело-голубых» с динамовцами равенство — по 11 успешных матчей в 18 турах (61%).

- На другом полюсе расположились «Химки», выигравшие в РПЛ -2021/22 всего лишь 2 встречи из 18 (11%). Любопытно, что замыкающий табель о рангах подмосковный клуб сумел обыграть представителей верхней половины таблицы — идущий 5-м «Краснодар» (1:0) и занимающий 7-ю строчку «Ахмат» (2:0).

- Зато «Химки» — чемпионы по ничьим, «красно-черные» 8 раз делили очки с соперниками. И это до добра не довело, раз идут последними.

- После 18 туров в РПЛ осталась одна абсолютно бескомпромиссная команда. «Ахмат» ни разу не сыграл вничью, грозненцы действуют по принципу «все или ничего»: у них 9 побед и 9 поражений. Редкая картина.

- «Ахмат» наравне с тульским «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» входит в тройку команд, чаще всего терпевших поражения. Эти клубы были биты ровно в половине встреч первой части сезона.

- А реже всех проигрывал «Зенит», причем чемпионы России потерпели поражения с одинаковым счетом 1:2 от «Сочи» и «Арсенала» в соседних турах — 10-м и 11-м.

Серийное производство. Без феноменов

- По ходу первой части сезона ни одна команда не соорудила серию результатов, которая приблизилась бы к историческим рекордам. Если говорить о победах, то их максимальная последовательность равна 4, в стольких турах подряд выигрывали «Зенит» (6-9 туры) и «Динамо» (14-17 туры).

- Самая длинная беспроигрышная серия насчитывает 9 матчей. И снова «Зенит» делит первенство с московским клубом, правда на этот раз с «Локомотивом».

- На темной стороне «Нижний Новгород» со своей серией из пяти поражений кряду и «Урал» с «Химками», у которых были последовательности из 8 матчей без побед.

- Самая длинная серия без пропущенных голов у ЦСКА , и речь всего лишь о 4 встречах на ноль в защите. Кстати, у «Урала» была аналогичной продолжительности нулевая серия в атаке — 4 матча без забитых мячей.

«Зенит» больше всех забивает, «Спартак» — 12-й по голам

- «Зенит» с большим отрывом лидирует по забитым мячам в РПЛ , петербуржцы при активном участии бразильцев наколотили 44 гола, то есть в среднем забивают 2.44 гола за игру. Ближайшим преследователем «сине-бело-голубых» в зачете командной результативности является «Динамо», но у москвичей на 11 забитых мячей меньше — 33 гола и 1.83 в среднем.

- Меньше всех забивает «Урал», сумевший отличиться только 12 раз (0.67 гола в среднем за игру). И это «шмели» еще поправили результативность в последнем матче осенней части сезона, забив в ворота «Ростова» за один тайм половину своей голевой нормы за 35 предыдущих таймов. Помимо «Урала», меньше гола за игру в среднем забивают «Химки» и «Уфа», несмотря на успехи Гамида Агаларова. У «Нижнего Новгорода» количество голов равно количеству сыгранных матчей.

- Нельзя не отметить 12-е место «Спартака» по количеству забитых мячей в РПЛ . «Красно-белые» сумели выстрадать всего лишь 20 голов. И это с такой богатой на имена атакой: Соболев, Понсе, Ларссон, Промес, Бакаев, Мозес.

- Еще одну метаморфозу представляет собой «Ростов», который ведет борьбу за выживание в Премьер-Лиге (14-е место к зимней паузе), но при этом входит в топ-3 самых результативных команд чемпионата. У «Ростова» 30 забитых мячей, он уступает по этому показателю только «Зениту» и «Динамо», делит третье место с «Сочи».

У команды бывшего защитника Березуцкого самая надежная оборона

- От забитых голов переходим к пропущенным и сразу отмечаем, что ЦСКА — единственная команда в РПЛ , пропускающая в среднем меньше гола за игру. У «армейцев» 16 пробоин после 18 туров, то есть на один матч приходится 0.89. Алексей Березуцкий пока не волшебник, а только учится, но защитникам ЦСКА он уже успел передать то, в чем сам был хорош на футбольном поле.

- Самые дырявые оборонительные построения у «Ростова» и «Арсенала», в воротах которых побывало уже по 35 мячей (1.94).

- 50% встреч в первой части сезона ЦСКА завершил с «сухарем» в обороне на радость Игорю Акинфееву. 9 клин-шитов, как вы уже догадались, лучший результат чемпионата, а худший — у «Ростова», пропускавшего в 17 матчах из 18. И в этом есть изрядная доля пикантности, ведь ключевую роль в тренерском штабе «желто-синих» играет специалист по вратарям, а следовательно, и по отраженным ударам Виталий Кафанов. Так нет же, «Ростов» много забивает и много пропускает, а никак не иначе.

«Локомотив» — самая недисциплинированная команда

- Немцев принято считать очень педантичными и дисциплинированными людьми, а у «Локомотива» немцы в руководстве и на тренерском мостике, что не мешает «железнодорожникам» лидировать в РПЛ и по желтым, и по красным карточкам: 56 раз футболистов «Локо» предупреждали, 6 раз удаляли.

- Реже всего судьи показывают желтые карточки футболистами «Зенита» — только 28 предупреждений, но у петербуржцев сразу три удаления, в отличие от «Ростова» и «Динамо», которые сумели добраться до зимней паузы в РПЛ без красных карточек.

- Логично, что так часто сталкивающиеся с санкциями арбитров футболисты «Локомотива» и нарушают правила чаще других команд — собрали 253 фола, на добрую сотню больше, чем у возглавляющих этот рейтинг «Крыльев Советов» (150 нарушений) и «Зенита» (151). А вот соперники, как ни странно, чаще всего нарушают правила на футболистах «Спартака» — 229 неправомерных действий против них.