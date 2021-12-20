«Челси» не выдерживает темп чемпионской гонки АПЛ. «Синие» столь же близки к «Арсеналу», как и к «Ман Сити»

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20 декабря 2021, 21:25

Только 3 победы в последних 8 матчах.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» сообразят на двоих

Еще несколько недель назад в АПЛ явственно вырисовывалась «большая тройка» претендентов на чемпионский титул: «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Причем именно команда Томаса Тухеля задавала ритм, возглавляя гонку на протяжении восьми туров. Что-то сломалось после ничьей с «Манчестер Юнайтед», ставшей точкой отсчета неудачного отрезка: из 6 матчей лондонцы выиграли только два, причем победы над «Уотфордом» и «Лидсом» были «крадеными», как выразился сам Томас Тухель после не понравившейся ему по качеству игры с «шершнями».

Против «Лидса» было два не бесспорных пенальти и победный гол на 90+4-й минуте, а туром раннее сам «Челси» с тем же счетом 2:3 проиграл «Вест Хэму». В двух последних матчах у «синих» две ничьи — 1:1 с «Эвертоном» и 0:0 с «Вулверхэмптоном». Поражение от «Вест Хэма» остается единственным в АПЛ почти за три месяца, после того, как 25 сентября уступили «Манчестер Сити», но в то же время в половине из последних 8 встреч «Челси» не сумел добиться преимущества, сыграв вничью с «Бернли», МЮ , «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном».

2 победы в 6 матчах и 3 виктории на отрезке в 8 встреч — слабый отрезок претендента на «золото», обернувшийся в отставании от лидирующего «Манчестер Сити» в 6 очков. Аналогичным преимуществом сам «Челси» может похвастаться над взобравшимся на четвертую строчку «Арсеналом», хотя еще недавно казалось, что между третьим и четвертым местом будет пропасть. Впрочем, выпадение из тройки «синим» пока не грозит, но и сражение за чемпионский трон может пройти без участия команды Тухеля. Если «Манчестер Сити» в принципе оставит шансы преследователям, ведь сейчас даже «Ливерпулю» стоит немалых усилий удерживаться в седле соискателя.

Январь — месяц истины для «Челси»

Раньше мы предполагали, что январь может стать важнейшим месяцем для чемпионского забега, но теперь фокусируемся не на большом и общем, а на судьбе конкретного клуба. Встречи с «Ливерпулем» (2 января) и «Манчестер Сити» (15 января) внезапно превращаются из «матчей за 6 очков» в «матчи жизни» для «Челси». Если действующие победители Лиги чемпионов всерьез рассчитывают побороться за звание сильнейшей команды Англии, то к играм против «Ливерпуля» и «Сити» следует назначить статус «обязательны к победе». Ведь если выиграют конкуренты, то уже в середине января можно будет констатировать окончательное прощание «Челси» с надеждами на чемпионство.

Томас Тухель больше всего сожалеет из-за очков, потерянных на «Стэмфорд Бридж»

Когда после ничьей с «Вулверхэмптоном» Томасу Тухелю сообщили о крупной победе «Манчестер Сити» в параллельном матче над «Ньюкаслом», немецкий тренер признался, что ничуть не удивлен, и это «предсказуемый» результат. По его мнению, «Челси» должен главным образом заботиться о своих результатах и признался, что не нулевая ничья с «волками» его не так разочаровала, как потери очков на «Стэмфорд Бридж» в матчах с «Бернли», МЮ и «Эвертоном»:

Это действительно болезненные потери. Это 6 очков, которых нам не хватает до первого места.

Если говорить о домашних матчах, то «Челси» выступает в родных стенах хуже не только «Ливерпуля» с «Манчестер Сити», но и «Арсенала» с «Эвертоном». «Синие» выиграли 5 из 9 матчей на «Стэмфорд Бридж», набрав 18 из 27 возможных очков. Впрочем, результаты являются следствием причин, которые не позволяют «Челси» идти в ногу с «Манчестер Сити».

Вспышки коронавируса ставят команды в неравные условия, а у «Челси» еще и травмы

И «Челси» в числе пострадавших. К сожалению, нет четкого регламента относительно переноса матчей во время атаки омикрона на АПЛ . Понятно, лучше всего вовсе избежать заражений в команде, однако в некотором смысле большое число положительных тестов может оказаться выгоднее нескольких заболевших футболистов. Одни клубы получили возможность отсидеться на карантине, а другие вынуждены играть, несмотря на потери.

К примеру, Премьер-Лига отклонила просьбу «Челси» о переносе матча против «Вулверхэмптона», в результате чего вдобавок к неоптимальному стартовому составу у Томаса Тухеля было всего 6 игроков в запасе, двое из которых — вратари. Семь игроков пропускали матч из-за проблем, связанных с коронавирусом. Проблемы клубов, добившихся переноса игр, были еще серьезнее? АПЛ нужно оглашать пофамильные списки заболевших и применять единую формулу принятия решений.

Даже в такой ситуации не исключены несправедливости, а уж нынешний «черный ящик» наполнен ими до краев. Премьер-Лига настаивает на проведении игр, если в команде есть 14 здоровых футболистов, но ведь помимо ковида есть и другие нюансы. До напасти в виде омикрона «Челси» одолевали травмы, которые тоже сказались на результатах команды: по ходу осени и начала зимы в лазарете побывали Лукаку, Канте, Чалоба, Ковачич, Зиеш. Теперь проблемы со спиной у Кристенсена.

Патовая ситуация для «Челси». Их спасет ставка на кубковые турниры

Если матчи продолжатся, «Челси» неизбежно продолжит терять очки из-за кадровых проблем. Перенос игр позволить вернуть футболистов в строй, а лидеры обретут необходимые кондиции, но отставание от графика уплотнит и без того безумный календарь: «Челси» продолжает соревноваться на всех фронтах, в том числе в феврале им предстоит принять участие в Клубном чемпионате мира.