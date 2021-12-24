«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 декабря 2021, 13:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон», который состоится 26 декабря 2021 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» проводят достойный сезон, однако в последних матчах команде сильно не везет, ведь был выигран всего один поединок из последних пяти в АПЛ . Клуб занимает пятое место и набрал 28 пунктов. В предстоящем матче со «святыми», лондонский клуб постарается выжать максимальный результат, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. «Вест Хэм» хорошо выступает на своем стадионе, поэтому болельщики ждут только победы.

22 декабря «Вест Хэм» проиграл «Тотенхэму» в кубке Английской Лиги (1:2), а 15 числа команда на выезде уступила «Арсеналу» (0:2).

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» не может выиграть несколько поединков подряд и занимает место ниже середины турнирной таблицы, а именно 15 позицию с набранными 17 очками. Чтобы не опуститься еще ниже, коллективу нужны усиления в зимнее трансферное окно. Выездной матч с «Вест Хэмом» станет настоящим испытанием для «Саутгемптона», ведь линия обороны у него явно имеет большие недостатки, что подтверждают 26 пропущенных мячей.

15 декабря «Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а 11 числа уступил «Арсеналу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 1.854

Ничья – 3.75

Победит «Саутгемптон» – 4.33

Статистика

«Вест Хэм» выиграл только три матча из последних десяти, а «Саутгемптон» одержал две победы

«Вест Хэм» забивал в девяти из десяти домашних матчей за последнее время

«Вест Хэм» выиграл четыре последних матча у «Саутгемптона» на своем стадионе

Пять из шести встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.854. «Молотобойцы» немного сдали в результатах, но имеют хорошие шансы исправить ситуацию и попробовать вернуться на более высокие позиции. Прогнозируем сложную и минмальную победу «Вест Хэма».