«Вест Хэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Саутгемптон», который состоится 26 декабря 2021 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» проводят достойный сезон, однако в последних матчах команде сильно не везет, ведь был выигран всего один поединок из последних пяти в АПЛ. Клуб занимает пятое место и набрал 28 пунктов. В предстоящем матче со «святыми», лондонский клуб постарается выжать максимальный результат, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. «Вест Хэм» хорошо выступает на своем стадионе, поэтому болельщики ждут только победы.
22 декабря «Вест Хэм» проиграл «Тотенхэму» в кубке Английской Лиги (1:2), а 15 числа команда на выезде уступила «Арсеналу» (0:2).
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» не может выиграть несколько поединков подряд и занимает место ниже середины турнирной таблицы, а именно 15 позицию с набранными 17 очками. Чтобы не опуститься еще ниже, коллективу нужны усиления в зимнее трансферное окно. Выездной матч с «Вест Хэмом» станет настоящим испытанием для «Саутгемптона», ведь линия обороны у него явно имеет большие недостатки, что подтверждают 26 пропущенных мячей.
15 декабря «Саутгемптон» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), а 11 числа уступил «Арсеналу» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 1.854
- Ничья – 3.75
- Победит «Саутгемптон» – 4.33
Статистика
- «Вест Хэм» выиграл только три матча из последних десяти, а «Саутгемптон» одержал две победы
- «Вест Хэм» забивал в девяти из десяти домашних матчей за последнее время
- «Вест Хэм» выиграл четыре последних матча у «Саутгемптона» на своем стадионе
- Пять из шести встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Вест Хэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.854. «Молотобойцы» немного сдали в результатах, но имеют хорошие шансы исправить ситуацию и попробовать вернуться на более высокие позиции. Прогнозируем сложную и минмальную победу «Вест Хэма».