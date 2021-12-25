«Астон Вилла» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 декабря 2021, 12:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Челси», который состоится 26 декабря 2021 года

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» чередует победы с поражениями и расположилась в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на 10 месте и набрал 22 очка, что пока не позволяет ему бороться за более высокие места, однако Стивен Джерард, который недавно возглавил клуб имеет более высокие амбиции и хочет подняться на несколько позиций выше. Матч с «Челси» станет настоящим испытанием для молодого специалиста, который уже имеет за плечами большой опыт работы в Шотландии.

14 декабря «Астон Вилла» обыграла на выезде «Норвич» (2:0), а 11 числа минимально уступила на выезде «Ливерпулю» (0:1).

«Челси»

У Томаса Тухеля много заболевших игроков и тренеру приходится выбирать состав из тех, кто остался в обойме. Команда теряет очки в последних матчах и опустилась на третье место, отставая на шесть баллов от лидера. В предстоящих матчах «аристократам» необходимы победы, иначе отрыв «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» может стать критическим. В последних пяти встречах «Челси» набрал только восемь баллов в чемпионате Англии.

22 декабря «Челси» обыграл в кубке Английской Лиги «Брентфорд» (2:0), а в чемпионате сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 5.51

Ничья – 3.79

Победит «Челси» – 1.689

Статистика

«Челси» проиграл только один матч из десяти последних матчей, а «Астон Вилла» уступила в шести поединках

«Челси» забивал в восьми из десяти последних поединков на выезде

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Челси» выиграл семь из десяти последних матчей у «Астон Виллы»

Прогноз

Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.689. «Астон Вилла» только пытается наладить свою игру и часто допускает голевые ошибки. Предполагаем, что даже ослабленным составом сможет одержать победу и стараться не отставать от лидеров.