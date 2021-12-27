«Беерсхот-Вилрийк» — «Андерлехт». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 12:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Беерсхот-Вилрийк» — «Андерлехт», который состоится 27 декабря 2021 года

«Беерсхот-Вилрийк»

Клуб очень неудачно выступает в главном дивизионе Бельгии и не может конкурировать с большинством команд. Перед стартом очередного тура «Беерсхот-Вилрийк» идет на последнем месте, имея в активе только девять очков и отставание от ближайшего соперника составляет уже десять баллов. Матч с одним из лидеров чемпионата не предвещает ничего хорошего для клуба, поэтом даже ничейный результат станет положительным.

18 декабря «Беерсхот-Вилрийк» проиграл на своем поле «Остенде» (0:2), а 11 числа минимально уступил «Эйпену» (0:1).

«Андерлехт»

Команда стабильно выступает в чемпионате и в последних пяти турах набрала 13 очков, что является отличным результатом. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с набранными 35 баллами. Отставание от лидера составляет 12 очков, но у «Андерлехта» есть одна игра в запасе. Игра с «Беерхсот-Вилрийк» обещает быть интересной, несмотря на большую разницу в классе команд и их турнирное положение.

23 декабря «Андерлехт» уверенно обыграл «Кортрейк» (3:0) в кубке Бельгии, а 19 декабря команда разошлась миром с «Брюгге» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Беерсхот-Вилрийк» – 5.6

Ничья – 4.6

Победит «Андерлехт» – 1.62

Статистика

«Андерлехт» проиграл только один матч из последних десяти во всех турнирах, а «Беерсхот-Вилрийк» уступил в шести поединках

Семь из восьми выездных матчей «Андерлехта» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл два последних матча у «Беерсхот-Вилрийк»

«Беерсхот-Вилрийк» забивал только в двух матчах из десяти последних на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Андерлехта», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Беерсхот-Вилрийк» мало забивает и давно уже не набирает очки. В такой ситуации с трудом верится, что аутсайдер сможет набрать очки со стабильным «Андерлехтом». Прогнозируем уверенную победу гостей.