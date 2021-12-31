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Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

31 декабря 2021, 14:54
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
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Симбиоз двух главных игр последних месяцев.

У последних лет долги перед человечеством и отдельными его представителями. Но и без развлечений не остались. И если в поп-культуре главный мировой хит – южнокорейский сериал «Игра в кальмара», то спортивный хит года – футбол. Но во второй системе обидная ошибка. Одну легендарную награду в последнее время часто унижали чиновники ФИФА и французские организаторы.

Обделили крутого снайпера, и пусть хотя бы фантазия поможет рассказать сказку, в которой все, наверное, будет иначе. Кто смотрел сериал «Игра в кальмара» — поймет сюжет «пасхалки», но все остальные разберутся, ведь правила очень простые, а цель футбольная – победить. Разумеется, все совпадения случайны, а все герои вымышленные.

Но даже к этим персонажам относимся с симпатией, ведь футбол – игра, не повод ненавидеть, но повод шутить и побеждать.

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

Поздравляем с новым годом, друзья! Пусть он будет богатым на героев, как уходящий, сохранит и приумножит здоровье, подарит любовь и поддержку и разбавит будни ярким футболом, который делает нашу жизнь увлекательнее.

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Все комментарии
Дима Логинов
Дима Логинов
02 января в 07:43
Соккер, за что ты так со мной? Да ещё в Новый год. Прочитав статью, я понял только одно - похоже, я уже старый. Ничего не понял из картинок, никаких ассоциаций, никакого смысла. Да и про сериал «Игра в кальмара» услышал (прочитал) впервые...
С Новым годом, Соккер, с Новым годом всех его обитателей! Пожелаю одной стороне писать интересные статьи, а другой всегда понимать их смысл. Всех с праздником!
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ faneng (раскрыть)
01 января в 21:56
Роберт действительно лучший
Triem
Triem ответ амурец (раскрыть)
01 января в 21:33
Пятый??
rubin kazzzan
rubin kazzzan
01 января в 16:30
Хороша галерея
DXTK
DXTK
01 января в 15:11
Соккер - всех работников и пользователей с Новым 2022 годом. Пускай в этом году будет еще больше футбола в вашем сердце в доме, побольше радостных эмоций, позитива, интересных статей....... Спасибо всем и крепкого здоровья!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
01 января в 12:33
Спасибо родной, и тебя с Новым!)))) Пусть этот год станет для сити лучше, чем прошлый) пора ушастика брать))))
faneng
faneng
01 января в 02:09
Все за Левандовского, он лучший!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
01 января в 01:54
С Новым 2022 годом, Артем! Самый близкий Ситизен)
Ради тебя стоило заскочить сюда на пару секунд)
Bensurr
Bensurr
31 декабря 2021 в 22:16
Всех с новым годом уважаемые читатели соккера
25процентный клоун
25процентный клоун
31 декабря 2021 в 21:54
Всех соккерчан с новым годом!
Желаю в следующем году поменьше пенальти, симуляций, голов с метра и добиваний, отмен голов ВАР, удалений, предательств как у Лукаку и побольше красивых голов в падении, с метров тридцати, на дриблинге, умных разрезающих пасов, раскрытия новых талантов.
Forever77
Forever77
31 декабря 2021 в 19:41
Да, год был насыщенный!!! Надеюсь в следующем году будет снова много положительных эмоций и красивого футбола. Всех с наступающим новым годом, здоровья, денег много и удачи!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
31 декабря 2021 в 18:12
Всех сокерчан поздравляю с Наступающим Новым 2022 годом . Здоровья вам , успехов , мирного неба над головой и всех Благ
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
31 декабря 2021 в 16:52
Мне этот год запомнился.
Чемпионские нервы от Атлетико.
Лилль Челси Вильярреал .
Дания Аякс Шериф
Эриксен , суперлига , Левандовски без золотого мяча.
Шейхи купили Ньюкасл
Всеэ с новым годом друзья ! Успехов вашим клубам !
sihafazatron
sihafazatron
31 декабря 2021 в 16:42, ред.
Молодцы модераторы, постарались!))) еще и кокошу с дзюбой позвали на игру за ЗМ)))
Всех соккерчан с наступающим!)
d_fincher
d_fincher
31 декабря 2021 в 16:36
После вручения Золотого мяча прошло достаточно времени - и все мы увидели, где Левандовски, а где Месси. Очевидно, товарищи шейхи купили для Месси "Мяч", прям в соседнем офисе - из офиса ПСЖ в офис Франс Футбол. Поэтому играет Месси за шейхов.
амурец
амурец
31 декабря 2021 в 15:32, ред.
Веселенькие фотки, год был насыщений, кое что порадовало, кое что разочаровало, вроде начала радовать сборная, но разочарование в последнем матче, в еврокубках очень порадовал Спартак и совсем не радовал Локомотив, в международном футболе конечно главное событие как обокрали Левандовски и подарили пятый липовый ЗМ Месси, и даже не упомянули о таких игроках которые провели прекраснейший год таких как Бензема и Жоржиньо. Но в следующем году все будет лучше, надеемся и наша сборная пройдёт стыки, Всех сокерчан с наступающим Новым годом и всех благ.
Roger Young
Roger Young
31 декабря 2021 в 15:06
Поздравляю всех соккерчан с наступающим новым годом!

Жаль, что закрыли лиги и теперь мы вынуждены общаться только на общих ветках.

Желаю всем успеха и счастья в 2022-ом!
David Young
David Young ответ Мой второй аккаунт (раскрыть)
31 декабря 2021 в 15:02
Здравствуйте. Мы не можем поменять группу за Вас, этот момент относится к тому чем управляют сами пользователи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
31 декабря 2021 в 14:57
Есть прикольные фотки!
shlomo
shlomo
31 декабря 2021 в 14:56
Спасибо за такую подборку!
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