Игра в «Золотой мяч». Провожаем насыщенный год и встречаем новый

1640951692

31 декабря 2021, 14:54

Симбиоз двух главных игр последних месяцев.

У последних лет долги перед человечеством и отдельными его представителями. Но и без развлечений не остались. И если в поп-культуре главный мировой хит – южнокорейский сериал «Игра в кальмара», то спортивный хит года – футбол. Но во второй системе обидная ошибка. Одну легендарную награду в последнее время часто унижали чиновники ФИФА и французские организаторы.

Обделили крутого снайпера, и пусть хотя бы фантазия поможет рассказать сказку, в которой все, наверное, будет иначе. Кто смотрел сериал «Игра в кальмара» — поймет сюжет «пасхалки», но все остальные разберутся, ведь правила очень простые, а цель футбольная – победить. Разумеется, все совпадения случайны, а все герои вымышленные.

Но даже к этим персонажам относимся с симпатией, ведь футбол – игра, не повод ненавидеть, но повод шутить и побеждать.

Поздравляем с новым годом, друзья! Пусть он будет богатым на героев, как уходящий, сохранит и приумножит здоровье, подарит любовь и поддержку и разбавит будни ярким футболом, который делает нашу жизнь увлекательнее.