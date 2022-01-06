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«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

06 января 2022, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М, который состоится 07 января 2022 года

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана демонстрируют уверенную игру в последних турах чемпионата, но проблемой является большое количество игроков, которые не смогут помочь в ближайших матчах из-за болезни. Тем не менее, мюнхенские футболисты являются фаворитами и лидируют в Бундеслиге набрав 43 очка. «Бавария» опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и постарается продолжить набирать максимум баллов в следующих поединках.

17 декабря «Бавария» крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0), а 14 декабря разгромила на выезде «Штутгарт» (5:0).

«Боруссия» М

Нынешний сезон для команды складывается очень неудачно. «Боруссия» М не может выиграть уже несколько матчей подряд и занимает лишь 14 место в турнирной таблице с 19 баллами. Коллектив не сможет в этом сезоне претендовать на высокие места, а обязан максимально обезопасить себя от зоны вылета и работать над ошибками, которых клуб уже достаточно совершил.

18 декабря «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а 15 числа на своем поле уступили «Айнтрахту» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.383
  • Ничья – 5.44
  • Победит «Боруссия» М – 7.6

Статистика

  • «Боруссия» М не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла 11 из 12 последних матчей на своем поле
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Боруссия» М проиграла четыре из семи выездных матчей с «Баварией»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Бавария» обязана обыгрывать нестабильного соперника даже без большого количества ключевых игроков. Прогнозируем уверенную победу чемпиона Германии.

Все комментарии
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ctawre278qqn
06 января в 12:23
Футбольный клуб «Бавария» выиграет матч.
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b9z4xrkb632c
06 января в 12:19
Футбольный клуб «Бавария» одержит победу.
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