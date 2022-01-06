«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М, который состоится 07 января 2022 года
«Бавария»
Подопечные Юлиана Нагельсмана демонстрируют уверенную игру в последних турах чемпионата, но проблемой является большое количество игроков, которые не смогут помочь в ближайших матчах из-за болезни. Тем не менее, мюнхенские футболисты являются фаворитами и лидируют в Бундеслиге набрав 43 очка. «Бавария» опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и постарается продолжить набирать максимум баллов в следующих поединках.
17 декабря «Бавария» крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0), а 14 декабря разгромила на выезде «Штутгарт» (5:0).
«Боруссия» М
Нынешний сезон для команды складывается очень неудачно. «Боруссия» М не может выиграть уже несколько матчей подряд и занимает лишь 14 место в турнирной таблице с 19 баллами. Коллектив не сможет в этом сезоне претендовать на высокие места, а обязан максимально обезопасить себя от зоны вылета и работать над ошибками, которых клуб уже достаточно совершил.
18 декабря «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а 15 числа на своем поле уступили «Айнтрахту» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.383
- Ничья – 5.44
- Победит «Боруссия» М – 7.6
Статистика
- «Боруссия» М не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах
- «Бавария» выиграла 11 из 12 последних матчей на своем поле
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Боруссия» М проиграла четыре из семи выездных матчей с «Баварией»
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Бавария» обязана обыгрывать нестабильного соперника даже без большого количества ключевых игроков. Прогнозируем уверенную победу чемпиона Германии.