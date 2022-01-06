«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 января 2022, 12:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» М, который состоится 07 января 2022 года

«Бавария»

Подопечные Юлиана Нагельсмана демонстрируют уверенную игру в последних турах чемпионата, но проблемой является большое количество игроков, которые не смогут помочь в ближайших матчах из-за болезни. Тем не менее, мюнхенские футболисты являются фаворитами и лидируют в Бундеслиге набрав 43 очка. «Бавария» опережает ближайшего конкурента на девять пунктов и постарается продолжить набирать максимум баллов в следующих поединках.

17 декабря «Бавария» крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0), а 14 декабря разгромила на выезде «Штутгарт» (5:0).

«Боруссия» М

Нынешний сезон для команды складывается очень неудачно. «Боруссия» М не может выиграть уже несколько матчей подряд и занимает лишь 14 место в турнирной таблице с 19 баллами. Коллектив не сможет в этом сезоне претендовать на высокие места, а обязан максимально обезопасить себя от зоны вылета и работать над ошибками, которых клуб уже достаточно совершил.

18 декабря «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а 15 числа на своем поле уступили «Айнтрахту» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.383

Ничья – 5.44

Победит «Боруссия» М – 7.6

Статистика

«Боруссия» М не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла 11 из 12 последних матчей на своем поле

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Боруссия» М проиграла четыре из семи выездных матчей с «Баварией»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. «Бавария» обязана обыгрывать нестабильного соперника даже без большого количества ключевых игроков. Прогнозируем уверенную победу чемпиона Германии.