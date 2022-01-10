«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка ФА «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», который состоится 10 января 2022 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» в последнее время редко проигрывают, но качество игры все еще оставляет желать лучшего. Коллектив идет в чемпионате Англии только седьмом месте с 31 очком и это не тот результат, который устраивает руководство и многочисленную армию болельщиков. Разница забитых и пропущенных команды (30:27), что говорит о слабой защитной линии, над которой тренерскому штабу необходимо работать.
03 января «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а 30 декабря обыграл на своем поле «Бернли» (3:1).
«Астон Вилла»
Подопечные Стивена Джерарда только привыкают к изменениям, которые вносит тренерский штаб, однако во всех поединках старается не боятся своих соперников. Клуб занимает 13 место и набрала 22 очка. В нынешнем турнире, коллектив очень хочет зайти как можно дальше, а возможно и побороться за трофей, которых в истории клуба уже очень давно не было. Матч с «Манчестер Юнайтед» станет проверкой для обновленной версии команды «Астон Виллы».
02 января «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду» (1:2), а 26 декабря уступила на своем поле «Челси» (1:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.709
- Ничья – 4
- Победит «Астон Вилла» – 5.14
Статистика
- Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Астон Вилла» проиграла семь последних матчей из десяти на выезде
- «Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Астон Виллой»
- Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.709. У хозяев дела идут не так гладко, как хотелось бы поклонникам клуба, но предстоящий матч команда Рангника обязана выигрывать и проходить в следующую стадию турнира.