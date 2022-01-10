«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Кубка ФА «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла», который состоится 10 января 2022 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» в последнее время редко проигрывают, но качество игры все еще оставляет желать лучшего. Коллектив идет в чемпионате Англии только седьмом месте с 31 очком и это не тот результат, который устраивает руководство и многочисленную армию болельщиков. Разница забитых и пропущенных команды (30:27), что говорит о слабой защитной линии, над которой тренерскому штабу необходимо работать.

03 января «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а 30 декабря обыграл на своем поле «Бернли» (3:1).

«Астон Вилла»

Подопечные Стивена Джерарда только привыкают к изменениям, которые вносит тренерский штаб, однако во всех поединках старается не боятся своих соперников. Клуб занимает 13 место и набрала 22 очка. В нынешнем турнире, коллектив очень хочет зайти как можно дальше, а возможно и побороться за трофей, которых в истории клуба уже очень давно не было. Матч с «Манчестер Юнайтед» станет проверкой для обновленной версии команды «Астон Виллы».

02 января «Астон Вилла» проиграла «Брентфорду» (1:2), а 26 декабря уступила на своем поле «Челси» (1:3). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.709

Ничья – 4

Победит «Астон Вилла» – 5.14

Статистика

Пять из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Астон Вилла» проиграла семь последних матчей из десяти на выезде

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Четыре из шести последних матчей между клубами на поле «Манчестер Юнайтед» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.709. У хозяев дела идут не так гладко, как хотелось бы поклонникам клуба, но предстоящий матч команда Рангника обязана выигрывать и проходить в следующую стадию турнира.