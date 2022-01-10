«Кальяри» — «Болонья». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Болонья», который состоится 11 января 2022 года

«Кальяри»

«Кальяри» только в прошлом сезоне прервал серию без поражений, впрочем, это не помогло коллективу покинуть зону вылета. Команда занимает 18 место с 13 набранными очками и на четыре балла отстает от ближайшего конкурента. Впереди еще большая часть сезона, поэтому при должной дисциплине и удачных результатах клуб может исправить ситуацию в ближайших месяцах, а предстоящий матч с нестабильным середняком Серии А возможно станет первым шагом к этому.

06 января «Кальяри» обыграл на выезде «Сампдорию» (2:1), а 21 декабря уступил на выезде «Ювентусу» (0:2).

«Болонья»

«Болонья» не показывает хороших результатов, в большей части из-за большого количества игроков на карантине. Команда находится на 11 месте в турнирной таблице и набрала 27 очков. Клубу вряд ли угрожает понижение в классе, поэтому ему остается цепляться за очки тем составом, который на данный момент может играть. В последних пяти турах «Болонья» смогла набрать только шесть очков.

22 декабря «Болонья» крупно обыграла «Сассуоло» (3:0), а 18 декабря команда проиграла на своем поле «Ювентусу» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 2.94

Ничья – 3.38

Победит «Болонья» – 2.52

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Кальяри» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Болонья» выиграла и проиграла по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Пять из восьми последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Кальяри» выиграл три последние домашних поединка с «Болоньей»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.952. Оба коллектива по разным причинам не будут идти большими силами вперед и постараются сохранить свои ворота на замке. В такой ситуации прогнозируем низовой исход поединка.