«Барселону» и Пике разозлил «слив» зарплат футболистов. В этой истории хайпуют и манипулируют все

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вчера, 17:20

Считают миллионы, пока команда не побеждает.

Скандал начался с манипуляции

На каталонском спортивном канале обнародовали данные о доходах игроков «Барселоны» за прошлый год. С порога манипулировали, ведь зашли так, будто речь о зарплате. Рейтинг возглавил Пике с 28 миллионами евро. Местные фанаты, которые в разной форме оплачивают существование клуба и помнят о долгах, возмутились.

Дальше шел Бускетс – 23 млн евро, а третье место разделяли Альба и Умтити, по 20 млн евро для каждого. Но каталонские СМИ попытались обвести публику вокруг пальца. Для начала взяли полный оклад Пике до налогообложения. До выхода «Барселоны» на грань обрыва с банкротством тот составлял около 13 млн евро без премий, и выше 17 млн с ними.

Канал смело добавил все выплаты и не забыл учесть солидный бонус за лояльность. Причем забыли упомянуть, что Пике должен провести за клуб определенное количество матчей в текущем сезоне, чтобы остаться до 2024-го года. В СМИ посчитали деньги, которые «Барселона» должна Пике, тут не соврали. В ответ капитан команды опубликовал сумму перевода в размере 50 % годового оклада.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

Жерар пошел на редкий для игроков шаг. Заодно подтвердил, что игрокам «Барселоны» платят лишь дважды в год, в июне и в декабре. Странная практика, месяцами непонятные люди вертят чужими миллионами евро. Если бы речь шла о грамотном предприятии без невероятных долгов, то подобную практику вряд ли допустили.

«Барселона» испугалась проверок

Одно дело декларировать сокращение зарплат, а другое – удержаться от выплат. Каталонцы боятся аудиторов. В прошлом сезоне «Барселоне» разрешили потратить на зарплаты тренерам и футболистам 347 млн евро. Таков был лимит от Ла Лиги, которая выставляет «потолок», исходя из реальных доходов.

Год назад был Месси со сказочной зарплатой, но для многих стало шоком, что в новом сезоне пришлось вписаться в «жалкие» 97 млн евро (ниже, чем у «Реал Сосьедада» и «Атлетика» из Бильбао). Пока «Мадриду» подняли лимит до 739 млн евро, Лапорта пошел к капитанам команды – Пике, Альбе и Бускетсу, с просьбой отказаться от миллионов.

Все, судя по официальному заявлению самой «Барселоны», в прошлом году подписали специальные контракты с пониженным окладом. Но формулировки в опровержении обтекаемые, вроде «представленные суммы, возможно, никогда не будут выплачены». Что значит «возможно»? И зачем сами подтвердили наличие «нефиксированных сумм»?

«Детали контрактов футболистов должны храниться в строгой конфиденциальности»? Кому должны? Закон не запрещает организации, которую кормят миллионы фанатов по всему миру – даже вы, когда платите за право смотреть Ла Лигу, опубликовать детали личных контрактов. Футболисты вечно говорят о зарплатах между собой.

А сказал одному – знает весь мир. Бускетс продлил контракт, ему причитался бонус. Умтити не уходит из «Барселоны» как раз из-за зарплаты. Бартомеу наставил капканов для нового руководства каталонцев, и Дембеле – как еще один вечно актуальный пример.

Конечно, Пике изначально обещали 28 млн евро до уплаты налогов, ведь «Барселона» лидировала по выплатам в мире. Также не забываем о 555 млн евро за пять лет для Месси. Та сумма тоже учитывала различные бонусы, и с самого начала все грамотные финансисты говорили, что испанский клуб не может себе позволить такие расходы. Дело ведь не в Лионеле, Жераре или Серхио.

И не в Тер Штегене, который ругался после каждого нового «слива» – злился, когда ему платили меньше. Утечек было несколько, что легко объяснить. Из клуба пачками уходили директора, многие из них потом шли к журналистам. А самые свежие данные опубликовал человек, который тепло общался с Куманом.

Голландец обиделся на Лапорту, что тот дал время неопытному Хави, который не может обыграть «Гранаду» и вылетел в Лигу Европы, но вышвырнул Рональда. Обратите внимание, что каждый подобный «слив» не приводит к походу в суд со стороны клуба. Опровергают информацию осторожно, а тексты пишут юристы.

А долг в полтора миллиарда откуда взялся, если все такие альтруисты? Впрочем, ключевой удар по «Барселоне» нанесли неумелые трансферы, а не только зарплаты игроков. Коутиньо, Дембеле и Гризманн потянули на дно. Также с точки зрения финансового здоровья стоило попрощаться с Месси в 2018-м году, взяв деньги «Сити».

Историю болезни хорошо изучили, а теперь один из бывших работников решил перевесить собак на футболистов? Несправедливо, ведь даже Умтити, который разревелся на встрече с Лапортой, обсуждая будущее, в итоге отказался от части царского оклада в новом сезоне, чтобы клуб выжил.

Каталонцы сломали клуб изнутри

Альба, Умтити, Пике и Бускетс не в той форме, чтобы требовать 20-28 млн евро в год. Но манипуляция СМИ исказила суть проблемы. Верите ли вы, что ветераны «Барселоны» вот так взяли и подарили десятки миллионов евро Лапорте, чтобы потом их потратили на комиссионные Мино Райоле и отцу Холанда?

Футболисты – народ завистливый, а «Барселона» планирует большие трансферы. Новички не будут играть за «спасибо». Также не работали бесплатно бывшие менеджеры клуба. Забавно, что зарплаты директоров и Бартомеу никто не «сливал». Это не совпадение, а намек, кто делится с журналистами документами.

Например, тот же источник, что раскрыл обещанные клубом суммы, настаивает, что Коутиньо отказался от 35 % оклада, чтобы клубу было проще зарегистрировать Феррана Торреса, ведь «Астон Вилла» согласилась платить Фелипе лишь 65 % от суммы, которую получал за место на лавке в Каталонии.

Чему учит мир футбола эта история? Богатые тоже бывают бестолковыми. Грозились первыми заработать миллиард за год и смеялись в лицо всем, кто указывал на завышенные оклады. Бестолковому Дембеле давали 12 миллионов, а Винисиус спокойно играет за 3.5 млн евро до уплаты налогов.

Понятно, что Перес выдаст бразильцу 10 млн евро по новому контракту. Но в золотые времена в «Реале» Кроос играл за шесть миллионов «чистыми». И Модрича не баловали. Вот поэтому в Мадриде ситуация куда лучше, чем в Барселоне. Да, капитаны «каталонцев» заслужили похвалу, что пошли навстречу клубу, но не знаем условия той сделки.

Возможно, лишь Дани Алвес реально согласился на «копейки», а остальные временно отказались от миллионов, а потом будет компенсация в той или иной форме. В контракты пропишут то, что требует Ла Лига, тут «Барселона» не обманула. Но через четыре года отдадут все. По поведению того же Дембеле четко видно, что игроки не верят, будто у «Барселоны» нет денег.

Рынок нездоровый давно, и никто его не вылечит, пока не случится массовый коллапс. На примере одного из самых богатых клубов мира это четко видно. Хотя МЮ с зарплатами для Погба или Алексису Санчесу такой же пример бардака на фоне разговоров о гениальности экономических решений Вудворда. В футболе стало больше финансовых манипуляций.

Это как сделка по Феррану Торресу. Платить «Манчестер Сити» будут годами, но отдадут все до последнего евро. Уловки нужны, чтобы «Барселону» не объявили банкротом. Даже Месси, нет сомнений, клуб еще должен много денег, но Лионель согласился на рассрочку, прописав штрафные санкции за неуплату в нужный срок.

Не каталонским боссам учить других профессионализму и этичности, раз изнутри развалили самый богатый клуб планеты. Тот же Лапорта годами находился рядом и просто наблюдал, ведь собирался заработать на неудаче Бартомеу и «развенчании культа предшественника», чем сейчас занимается.

Жоан уже заявил, что «Барселона» вернулась на трансферный фронт, намекнув на переход Холанда.