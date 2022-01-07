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Пике огласил свою зарплату в «Барселоне»

вчера, 22:45

Защитник «Барселоны» Жерар Пике обнародовал свою заработную плату в каталонской команде. Выписку из банка игрок опубликовал в «твиттере». Так Пике отреагировал на новость о том, что он якобы заработал за минувший год 28 млн евро до уплаты налогов.

Согласно выписке из банка, за 2021 год 34-летний Пике получил 2,3 млн евро. Он отметил, что это половина от его зарплаты. Напомним, что перед началом сезона испанец пошел на понижение оклада из-за финансовых проблем в «Барсе». Внушительную часть суммы Жерар Пике получил благодаря бонусу за лояльность.

В текущем сезоне Пике принял участие в 22 играх и забил 2 гола.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:55
Лучше б он публично продемонстрировал разорванный контракт с Барселоной.
tj2yvgskr97t
tj2yvgskr97t
сегодня в 06:36
Это весьма любопытно
hwes93m4em8b
hwes93m4em8b
сегодня в 06:33
Он и настолько не играет
ОПС
ОПС
сегодня в 05:46
жить можно и жить хорошо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:45
Если в клубе нет никаких серых доплат, то для игрока такого уровня это даже очень скромная зарплата на фоне наших столичных клубов Питера и Москвы.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 23:36
2,3 миллиона конечно далеко не 28, возможно невысокая для "Барселоны", но сумма более чем солидная для пешеходного труженика РПЛ и практически недостижимая для среднестатистического жителя России.
Сантус
Сантус
вчера в 23:27
Ну какие это пруфы...номер карты и CVV2.Я проверю и всем расскажу..)
Futurista
Futurista
вчера в 23:08
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:53
Для игрока такого уровня это совсем немного.
Elliada
Elliada
вчера в 22:52
У него жена хорошо зарабатывает
протон
протон
вчера в 22:49
Вообще, от Пике неожиданно, достойный мужской поступок. И себя, и клуб прикрыл сразу. Конечно же, если это правда))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:49
Грузите деньги чемоданами.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:46, ред.
Нормальная половинка ➕ бонусы за лояльность !!!)
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