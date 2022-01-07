Пике огласил свою зарплату в «Барселоне»

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вчера, 22:45

Защитник «Барселоны» обнародовал свою заработную плату в каталонской команде. Выписку из банка игрок опубликовал в «твиттере». Так Пике отреагировал на новость о том, что он якобы заработал за минувший год 28 млн евро до уплаты налогов.

Согласно выписке из банка, за 2021 год 34-летний Пике получил 2,3 млн евро. Он отметил, что это половина от его зарплаты. Напомним, что перед началом сезона испанец пошел на понижение оклада из-за финансовых проблем в «Барсе». Внушительную часть суммы Жерар Пике получил благодаря бонусу за лояльность.

Personatges com aquest cobrant d’una televisió pública per defensar els seus amics. Aquí tens el 50% de la meva nòmina cobrada a 30 de desembre. Respecta’t una mica. https://t.co/luHsMMqJD8 pic.twitter.com/l4IAtqvexU — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 7, 2022

В текущем сезоне Пике принял участие в 22 играх и забил 2 гола.