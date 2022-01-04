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«Тоттенхэм» может потратить на трансферы 400 миллионов фунтов. Но Конте вряд ли получит даже четверть этой суммы

04 января 2022, 18:58
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Изучаем допустимые финансовым фейр-плей лимиты клубов АПЛ.

Январь — пора зимних покупок

Зимнее трансферное окно не чета летнему, когда туго набитые звонкими монетами кошельки так и норовят ринуться в бой и утопить кого-нибудь в золоте. В январе клубы обычно выходят на рынок, чтобы закрыть нерешенные перед стартом сезона вопросы, или же их гонит в торговые ряды необходимость: многие зимние сделки становятся реакцией на события последних месяцев — травмы, конфликты, слабую игру отдельных футболистов.

Однако наравне с желанием подписывать новичков и тратить деньги всегда существует еще и возможность делать это. И мы сейчас говорим не о бедности, ведь в Английской Премьер-Лиге нет неблагополучных клубов. Речь о финансовом фейр-плей, который ограничивает денежную сумму, которую каждый клуб может потратить в течение сезона. В соответствии со своим доходом и без страха оказаться под санкциями контролирующего органа из УЕФА.

Клубы из не столь благополучных в футбольном плане стран нередко сталкиваются с проблемой заниженного потолка финансового фейр-плей: щедрые хозяева могли бы и хотели бы вложить больше в развитие команды, но очкастые дядьки из УЕФА уже все посчитали и строго смотрят за соблюдением «правил финансового здоровья», которые во многом способствуют тому, чтобы богатые богатели, а бедные существовали.

«Тоттенхэм» имеет право купить четырех Джеков Грилишей разом

И ничего «шпорам» за это не будет. Для большинства команд из популярнейшего чемпионата с рекордным телевизионным контрактом финансовый фейр-плей УЕФА не закон. Вернее, закон, но клубы АПЛ почти не чувствуют его влияния, ведь живут в счастливой реальности, где могут тратить на трансферы меньше, чем зарабатывают. Иногда — сильно меньше. На самом деле англичане при желании прямо этой зимой могли бы утопить трансферный рынок в деньгах, у одного только «Тоттенхэма» открыт лимит на 400 миллионов фунтов — столько «шпоры» могут потратить, не нарушая ФФП.

Нужно обладать богатой и даже немного больной фантазией, чтобы представить Даниэла Леви, разбрасывающегося миллионами фунтов направо и налево, хотя в 2022 году «Тоттенхэм» определенно должен стать серьезным игроком на рынке, ведь приглашение Антонио Конте на тренерский мостик не состоялось бы без обещанных итальянцу трансферов. А аппетит у него во все времена был прекрасным.

Зная об этих 400 миллионах фунтов, уже не так забавно выглядит новость о переходе Ромелу Лукаку в «Тоттенхэм». Да, бельгиец помирился с Тухелем и «Челси», но не факт, что надолго. Конте как-то признался, что Лукаку — единственный футболист, о приобретении которого он просил свой клуб (дело было в «Интере»), так почему бы не сделать это снова? «Тоттенхэм» сидит на горе золота, у «шпор» есть деньги не только на Лукаку, но и на Мбаппе с Холандом. Именно о таких трансферах мечтает юный человек-паук и миллионы фанатов «Тоттенхэма», привыкшие к вечной экономии.

200+ миллионов фунтов на трансферы еще у четырех клубов

Анализ взаимоотношений клубов Английской Премьер-Лиги с финансовым фейр-плей УЕФА провел преподаватель из Ливерпульского универсета Киран Магуайр, который специализируется на исследовании финансовых потоков футбольного мира. Магуайр, своей фамилией напоминающий нам не только о капитане «Манчестер Юнайтед», но и еще об одном человеке-пауке постарше, объясняет, откуда берутся завидные трансферные лимиты. Все просто — дело в последовательной бережливости, а в этом искусстве «Тоттенхэм» лучше всех в АПЛ.

Фактически имеем дело не с трансферным бюджетом, а с чистой прибылью «шпор» за последние 10 лет, понятно, что сейчас нет ни 400 миллионов фунтов, ни готовности их тратить, зато можем все вместе порадоваться за Даниэла Леви и его благосостояние. Помимо «Тоттенхэма», внушительными лимитами могут похвастаться «Ливерпуль» (273 млн фунтов), «Манчестер Юнайтед» (243), «Челси» (241) и «Арсенал» (201). А вот для «Манчестер Сити» доступны «всего лишь» 84 миллиона фунтов — потому что они больше тратили и меньше экономили. Но благодаря этому в распоряжении Гвардиолы и самый мощный и надежный состав в АПЛ.

Весьма любопытно оценить возможности «Ньюкасла», чьи новые хозяева будут вынуждены действовать в колее, проложенной Майком Эшли. Слава «сорокам», старина Майк не отличался чрезмерной щедростью и по возможности выкачивал деньги из клуба, зато сейчас есть на что разгуляться — 166 миллионов фунтов. Скупердяйство Эшли обеспечило завидный трансферный потенциал «Ньюкаслу», от которого ждем больших свершений на рынке. Можно потратить много денег и остаться ниже радаров ФФП.

«Астон Вилла» прижата к стенке

Явный аутсайдер этого чемпионата финансовых потенциалов — «Астон Вилла», которая, как теперь выясняется, не могла пообещать Стивену Джеррарду серьезного усиления. Стави Джи поехал в Бирмингем, удовлетворившись текущим составом. За последние три сезона «Астон Вилла» инвестировала в команду порядка 250 миллионов фунтов, причем заметную продажу сделали только прошедшим летом, когда отпустили Джека Грилиша. Почти всю выручку с этого трансфера потратили на Эмилиано Буэндиа, Леона Бэйли и Дэнни Ингса. Все заработанное «львы» вкладывают в состав, и пусть не всегда попадают с трансферами «в яблочко», стремление выйти на новый уровень налицо.

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Все комментарии
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
05 января в 11:40
Если летом Кейн все же уйдет в Мансити, то скорее всего Конте получит своего Лукаку. Другое дело, что ни тот ни другой сейчас не играют на свои деньги.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
05 января в 00:39
сущие копейки для АПЛ
25процентный клоун
25процентный клоун
04 января в 21:38
Ждём шпор в топ4
Oliver S
Oliver S
04 января в 21:37
Мда, когда-то на 200 лямов можно было два состава топ игроков собрать, а сейчас на одного столько едва хватает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 января в 20:48
Очень солидная сумма...
Roger Young
Roger Young
04 января в 20:08
Не думаю, что зимой мы увидим какие-то громкие переходы
Carl Lewis
Carl Lewis
04 января в 19:39
Ну посмотрим что будет.
shlomo2
shlomo2
04 января в 19:21
Спасибо за статью...ну что, главный вопрос кто больше всех потратит???.... если мы разобьём ХХI век на примерно равные части: сезоны-2000-2010 и сезоны 2010-2022, то доля клубов АПЛ при этом возросла незначительно и составляет 36,3%.... ещё одна закономерность связана с возрастом, в котором игроки совершают переходы..... в девяти из 10 последних лет лидером по количеству переходов становилась возрастная группа 24-29 лет.... а так что, ценники будут расти в геометрической прогрессии, пока весь этот хрупкий пузырь не лопнет.... ну а так что, благодаря бизнес-модели, которую Тоттенхэм применял в последние годы, шпоры могут потратить, если они хотят и имеют возможность, 400 миллионов фунтов стерлингов на зимнем рынке, не нарушая при этом финансового фэйр-плей.... ну а мы посмотрим, что и сколько дадут Конте... а ему похоже нужно даже больше...
sv_1969
sv_1969
04 января в 19:06
Не думаю что Шпоры чем-то удивят
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 января в 19:00
Начинается самое интересное, покупки!
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