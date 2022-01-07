Винисиус выжал сотню, Холанд почти догнал Мбаппе. Самые подорожавшие футболисты 2021 года

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вчера, 17:50

Успехи на футбольных полях провоцируют прирост.

В конце года «Трансфермаркт» традиционно обновляет рыночные стоимости футболистов. «Соккер.ру» анализирует последние изменения. Начинаем с позитивной повестки.

10 лучших футболистов планеты по абсолютному приросту стоимости за 2021 год

1. Душан Влахович («Фиорентина»; Сербия; 21 год) = +54 млн евро

2. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»; Бразилия; 21 год) = +50 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия; 21 год) = +50 млн евро

2. Педри («Барселона»; Испания; 19 лет) = +50 млн евро

5. Джуд Беллингхэм («Боруссия Дортмунд»; Англия; 18 лет) = +48 млн евро

6. Флориан Вирц («Байер»; Германия; 18 лет) = +46 млн евро

7. Джамал Мусиала («Бавария»; Германия; 18 лет) = +45 млн евро

8. Гави («Барселона»; Испания; 17 лет) = +40 млн евро

9. Эмиль Смит-Роу («Арсенал»; Англия; 21 год) = +35.3 млн евро

10. Джек Грилиш («Манчестер Сити»; Англия; 26 лет) = +30 млн евро

10. Мэйсон Маунт («Челси»; Англия; 22 года) = +30 млн евро

10. Амин Гуири («Ницца»; Франция; 21 год) = +30 млн евро

10. Педру Гонсалвеш («Спортинг»; Португалия; 23 года) = +30 млн евро

10. Арно Груневельд Данджума («Вильярреал»; Нидерланды; 24 года) = +30 млн евро

- Смотрите, что животворящая конкуренция с Александром Кокориным сотворила с Душаном Влаховичем. Сербский форвард «Фиорентины» за прошедший год подорожал на 54 миллиона евро, и это самая внушительная абсолютная прибавка среди всех футболистов планеты. Было 16 миллионов евро, стало 70. В 2022-м Влахович сделает следующий шаг в своей карьере, ждем его в топ-клубе.

- В два раза подорожал Винисиус Жуниор, который во второй половине 2021 года существенно прибавил в эффективности действий в последней трети поля и преобразился в футболиста мирового уровня.

- Огромный потенциал бразильца был виден и прежде, так что его цена была готова к резкому взлету по мере обретения футболистом стабильности. Кажется, 100 миллионов евро не предел для Винисиуса, именно этой отметки вингер «Реала» достиг после внушительного подорожания. Входит в топ-6 самых дорогостоящих футболистов планеты: уступает Мбаппе и Холанду, идет вровень с Салахом, Кейном и Лукаку.

- Неутомимый Педри все-таки устал к концу года, но сделал потрясающий задел, и теперь хавбек «Барселоны» оценивается в 80 миллионов евро (на самом деле, он бесценен). Педри самый дорогой в категории U19: позади остались Джуд Беллингхэм, Флориан Вирц, Ансу Фати, Эдуардо Камавинга и Джамал Мусиала.

- У занявшего восьмое место Гави еще в середине 2021 года вообще не было рейтинга на «Трансфермаркте». Ворвавшийся в стартовый состав «Барселоны» юноша с вечно развязанными шнурками рванул с 0 до 40 миллионов за какие-то три месяца.

- Прибавив 50 миллионов евро к своей стоимости, Эрлинг Холанд стал вторым самым дорогостоящим футболистом в мире по версии «Трансфермаркт». Уступает только Килиану Мбаппе. Пожалуй, самое время оценить и этот список.

- В основной бурный рост цен продемонстрировали футболисты в возрасте от 18 до 21 года, так что 26-летний Джек Грилиш совершил маленький подвиг, прибавив 30 миллионов. Конечно же, этому поспособствовал трансфер в «Манчестер Сити», обошедшийся «горожанам» в 100 миллионов фунтов.

Самые дорогие футболисты планеты на начало 2022 года

1. Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»; Франция; 23 года) = 160 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия Дортмунд»; Норвегия; 21 год) = 150 млн евро

3. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»; Бразилия; 21 год) = 100 млн евро

3. Мохамед Салах («Ливерпуль»; Египет; 29 лет) = 100 млн евро

3. Ромелу Лукаку («Челси»; Бельгия; 28 лет) = 100 млн евро

3. Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия; 28 лет) = 100 млн евро

7. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»; Португалия; 27 лет) = 90 млн евро

7. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»; Бельгия; 30 лет) = 90 млн евро

7. Неймар («Пари Сен-Жермен»; Бразилия; 29 лет) = 90 млн евро

10. Фил Фоден («Манчестер Сити»; Англия; 21 год) = 85 млн евро

10. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия; 27 лет) = 85 млн евро

10. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»; Англия; 21 год) = 85 млн евро

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»; Англия; 24 года) = 85 млн евро

10. Йозуа Киммих («Бавария»; Германия; 26 лет) = 85 млн евро

- Два самых дорогостоящих футболиста в мире сейчас играют в Лиге 1 и Бундеслиге. Ожидается, что следующий сезон оба начнут в испанской Примере. Возможно, даже в одном клубе.

- 5 из 14 самых дорогих игроков планеты — англичане. А в топ-25 подданных королевы Елизаветы десять: Кейн, Фоден, Стерлинг, Санчо, Рэшфорд, Грилиш, Александер-Арнольд, Райс, Маунт и Беллингхэм.

- Самые дорогостоящие вратари в мире — чемпион Европы Джанлуиджи Доннарумма и кипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа, оцениваемый в 65 млн евро каждый.

- 34-летний Лионель Месси ориентировочно стоит 60 млн евро (делит места с 49-го по 63-е в мире), 36-летний Криштиану Роналду с ценником в 35 млн евро расположился в середине второй сотни.