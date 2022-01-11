Семак прислуживал в храме, Дзюба надел шлем Мандалорца. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров решил отдохнуть в Крыму.
Форвард «Зенита» Артем Дзюба – фанат сериала «Мандалорец». Костюм Дедпула остался в прошлом!
Тренер «Динамо» Андрей Воронин проводит новогодние праздники в США.
Девушка дня. Жена защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса.
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Форвард «Атлетико Минейро» Халк, оказывается, еще и поёт.
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм в компании своих верных товарищей.
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль снялся в сексуальной фотосессии со своей женой.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прислуживал на богослужении в Феодоровском соборе на Рождество.
Пресс-служба «Динамо» собрала лучшие фото с отдыха своих футболистов.
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычёв решил заняться сёрфингом на Камчатке.
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Андрес Иньеста продолжает выступать в Японии и познавать местную культуру.
Говорите, сложно выбрать лучшего вратаря? А как вам такой кандидат?
Праздники закончились! Пора приступать к работе. Если вы видите то, что и мы в посте ниже, то не беспокойтесь, это не глюк. С прошедшими!
https://youtu.be/pFLnJY4W1FA
2. АЗМУН
3. БЕКХЭМ
4. ХАЛК
У каждого свой праздник, главное чтобы глаза были наполнены радостью и счастьем от того к чему каждый стремиться. Удачи Всем и хорошего настроения, пусть у каждого будет свой праздник, который запомнится надолго.
2. АЗМУН
3. БЕКХЭМ
4. ХАЛК
У каждого свой праздник, главное чтобы глаза были наполнены радостью и счастьем от того к чему каждый стремиться. Удачи Всем и хорошего настроения, пусть у каждого будет свой праздник, который запомнится надолго.
2. Азмун с любимцем
3. Бикса Рыбуса.
Доброта Любовь. Красота.
Три кита.
Остальные то же ничего..кроме клоуна).
Пацанов рядом не касается).
2. Азмун с любимцем
3. Бикса Рыбуса.
Доброта Любовь. Красота.
Три кита.
Остальные то же ничего..кроме клоуна).
Пацанов рядом не касается).
Всегда нравился этот парень
И как футболист , и как человек
Всегда нравился этот парень
И как футболист , и как человек