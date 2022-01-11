Семак прислуживал в храме, Дзюба надел шлем Мандалорца. Лучшее из Сети

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вчера, 08:20
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Все комментарии
Павел Ермак
Павел Ермак
вчера в 16:11
Возвращаете рубрику. Отличная статья, спасибо
Futurista
Futurista
вчера в 12:40, ред.
Семак готовится к уходу из Зенита...

Futurista
Futurista
вчера в 12:18
Азмун явно в ЦСКА хочет перейти...
ДСА
ДСА ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 12:03
И сразу пришла СМС от СДЭКа!
alexgurzan
alexgurzan ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 11:34
Добрый день. Подождите ещё пару дней, ноябрьские призы немного с опозданием приходят из-за праздников.
Gahi
Gahi
вчера в 11:17, ред.
1. СЕМАК
2. АЗМУН
3. БЕКХЭМ
4. ХАЛК
У каждого свой праздник, главное чтобы глаза были наполнены радостью и счастьем от того к чему каждый стремиться. Удачи Всем и хорошего настроения, пусть у каждого будет свой праздник, который запомнится надолго.
старина
старина
вчера в 11:03
Дзюбе надо священника
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:53
1. Богданыч
2. Азмун с любимцем
3. Бикса Рыбуса.
Доброта Любовь. Красота.
Три кита.
Остальные то же ничего..кроме клоуна).
Пацанов рядом не касается).
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 09:53
Халк красавчик
Всегда нравился этот парень
И как футболист , и как человек
ДСА
ДСА ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 08:40
Подскажите, за ноябрь футболка так и не дошла. Где и как искать?
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