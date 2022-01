Вылет побелевшего «Арсенала» и прогресс клуба из 6-го дивизиона. Третий раунд Кубка Англии в деталях

И чем дальше — тем интереснее.

В конце 2021 года «Арсенал» набрал мощный ход, выиграл пять матчей подряд во всех турнирах, причем в 4 из 5 случаев громил своих соперников, а в еще одном матче обыграл прямого конкурента, забив два безответных мяча в ворота «Вест Хэма». Да и игра против «Манчестер Сити» в первый день нового года удалась «канонирам»: действующие чемпионы и лидеры АПЛ «отскочили», одержав волевую победу с двумя ударами в створ и спорными судейскими решениями. Несмотря на неудачу, «Арсенал» показал, что может конкурировать даже с сильнейшими клубами лиги, а попутно команда Микеля Артеты завоевала симпатии нейтральной публики.

Но такое уж амплуа у этого клуба: как только вам показалось, что «канониры» в полном порядке и способны на многое, ждите от них подвоха. «Ноттингем Форест», крепкий середняк из Чемпионшипа, уступил лондонцам во владении мячом, но превзошел в нацеленности на ворота. «Арсенал» за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот, в то время как Бернд Лено пару раз выручил свою команду, а на 83-й минуте ничего не смог поделать с ударом Льюиса Граббана, который очень легко освободился от незадачливых защитников в штрафной.

Интересно, что «Арсенал» проводил этот матч в полностью белой форме, даже спонсорские наклейки и номера были едва видны. У акции «Больше ничего красного» достойная цель: обратить внимание на насилие на улицах Лондона, жертвами которого часто становятся подростки, а орудием преступления — нож. Символично, что для акции «канониры» выбрали матч против «Ноттингема», у которого еще в конце XIX века позаимствовали красно-белые цвета. «Лесники» в кубковом матче использовали традиционную гамму и смотрелись ярче бледных оппонентов из АПЛ не только поэтому, хотя Рой Кин раскритиковал всех, назвав «Арсенал» «командой из паба».

«Арсенал» уступил на выезде команде из Чемпионшипа, а вступающий в новую эру «Ньюкасл» принимал на своем поле представителя Лиги Один (третьего дивизиона). Увязшие в зоне вылета Премьер-Лиги «сороки» играли против «Кембридж Юнайтед» с солидным преимуществом, но итог оказался разочаровывающим: гол железнобокого Айронсайда в начале второго тайма так и остался единственным, команда из города ученых мужей выиграла 0:1.

В кубковом матче за «Ньюкасл» дебютировал Киран Триппьер — первый новичок клуба после прихода богатых хозяев из Саудовской Аравии. Защитника сборной Англии выторговали у «Атлетико» примерно за 20 миллионов евро. Дебют Триппьера совпал с удручающим вылетом из Кубка Англии, где «сороки» надеялись продвинуться дальше по сетке. Зато теперь ничто точно не помешает сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ .

В отличие от «Арсенала» и «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» продолжит борьбу за Кубок Англии, но какое же ужасное впечатление в очередной раз оставила команда Ральфа Рангника. Открыв счет в дебюте матча (МакТоминэй забил ударом со второго этажа), «Манчестер Юнайтед» чуть ли не с 10-й минуты перешел к удержанию хлипкого преимущества. Сэр Алекс Фергюсон поаплодировал голу, но во время следующих своих камео в трансляции едва скрывал выражение отвращения на лице.

«Манчестер Юнайтед» сбивал темп, катая мяч на своей половине поля, и рассчитывал в основном на примитивные контратаки: Рэшфорд и Гринвуд готовы были стартовать с фланговых позиций на центральной линии поля. Из этого даже вышла парочка острых выпадов, но это точно не та игра, которую ждут от «красных дьяволов». А сколько потерь в простых ситуациях на своей половине поля совершили футболисты МЮ ?

«Астон Вилла» должна была наказывать фаворита, но Уоткинс бил в перекладину, Де Хеа спасал, а судьи отменили два гола в первой половине второго тайма, когда преимущество соперника было особенно ощутимо. МЮ может порадоваться только результату, ведь самая никчемная победа всегда лучше доброго поражения, однако уже в субботу «Астон Вилла» примет манкунианцев на своем поле в рамках Премьер-Лиги и постарается взять реванш за этот досадный вылет из Кубка Англии.

Ralf Rangnick 1-0 Steven Gerrard



Manchester United are through to the fourth round of the FA Cup ✅ pic.twitter.com/nTb0DCBFF3