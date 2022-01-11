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Вылет побелевшего «Арсенала» и прогресс клуба из 6-го дивизиона. Третий раунд Кубка Англии в деталях

вчера, 12:17
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И чем дальше — тем интереснее.

Событие №1. Вылет «Арсенала»

В конце 2021 года «Арсенал» набрал мощный ход, выиграл пять матчей подряд во всех турнирах, причем в 4 из 5 случаев громил своих соперников, а в еще одном матче обыграл прямого конкурента, забив два безответных мяча в ворота «Вест Хэма». Да и игра против «Манчестер Сити» в первый день нового года удалась «канонирам»: действующие чемпионы и лидеры АПЛ «отскочили», одержав волевую победу с двумя ударами в створ и спорными судейскими решениями. Несмотря на неудачу, «Арсенал» показал, что может конкурировать даже с сильнейшими клубами лиги, а попутно команда Микеля Артеты завоевала симпатии нейтральной публики.

Но такое уж амплуа у этого клуба: как только вам показалось, что «канониры» в полном порядке и способны на многое, ждите от них подвоха. «Ноттингем Форест», крепкий середняк из Чемпионшипа, уступил лондонцам во владении мячом, но превзошел в нацеленности на ворота. «Арсенал» за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот, в то время как Бернд Лено пару раз выручил свою команду, а на 83-й минуте ничего не смог поделать с ударом Льюиса Граббана, который очень легко освободился от незадачливых защитников в штрафной.

Интересно, что «Арсенал» проводил этот матч в полностью белой форме, даже спонсорские наклейки и номера были едва видны. У акции «Больше ничего красного» достойная цель: обратить внимание на насилие на улицах Лондона, жертвами которого часто становятся подростки, а орудием преступления — нож. Символично, что для акции «канониры» выбрали матч против «Ноттингема», у которого еще в конце XIX века позаимствовали красно-белые цвета. «Лесники» в кубковом матче использовали традиционную гамму и смотрелись ярче бледных оппонентов из АПЛ не только поэтому, хотя Рой Кин раскритиковал всех, назвав «Арсенал» «командой из паба».

Событие №2. Поражение «Ньюкасла» в дебютном матче Триппьера

«Арсенал» уступил на выезде команде из Чемпионшипа, а вступающий в новую эру «Ньюкасл» принимал на своем поле представителя Лиги Один (третьего дивизиона). Увязшие в зоне вылета Премьер-Лиги «сороки» играли против «Кембридж Юнайтед» с солидным преимуществом, но итог оказался разочаровывающим: гол железнобокого Айронсайда в начале второго тайма так и остался единственным, команда из города ученых мужей выиграла 0:1.

В кубковом матче за «Ньюкасл» дебютировал Киран Триппьер — первый новичок клуба после прихода богатых хозяев из Саудовской Аравии. Защитника сборной Англии выторговали у «Атлетико» примерно за 20 миллионов евро. Дебют Триппьера совпал с удручающим вылетом из Кубка Англии, где «сороки» надеялись продвинуться дальше по сетке. Зато теперь ничто точно не помешает сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ.

Событие №3. Скучный «Ман Юнайтед»

В отличие от «Арсенала» и «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» продолжит борьбу за Кубок Англии, но какое же ужасное впечатление в очередной раз оставила команда Ральфа Рангника. Открыв счет в дебюте матча (МакТоминэй забил ударом со второго этажа), «Манчестер Юнайтед» чуть ли не с 10-й минуты перешел к удержанию хлипкого преимущества. Сэр Алекс Фергюсон поаплодировал голу, но во время следующих своих камео в трансляции едва скрывал выражение отвращения на лице.

«Манчестер Юнайтед» сбивал темп, катая мяч на своей половине поля, и рассчитывал в основном на примитивные контратаки: Рэшфорд и Гринвуд готовы были стартовать с фланговых позиций на центральной линии поля. Из этого даже вышла парочка острых выпадов, но это точно не та игра, которую ждут от «красных дьяволов». А сколько потерь в простых ситуациях на своей половине поля совершили футболисты МЮ?

«Астон Вилла» должна была наказывать фаворита, но Уоткинс бил в перекладину, Де Хеа спасал, а судьи отменили два гола в первой половине второго тайма, когда преимущество соперника было особенно ощутимо. МЮ может порадоваться только результату, ведь самая никчемная победа всегда лучше доброго поражения, однако уже в субботу «Астон Вилла» примет манкунианцев на своем поле в рамках Премьер-Лиги и постарается взять реванш за этот досадный вылет из Кубка Англии.

Два любительских клуба продолжают борьбу за Кубок Англии

На самом деле, главной сенсацией третьего раунда Кубка Англии следует считать не вылет «Арсенала» от «Ноттингема», а победу «Киддерминстера» над «Редингом». Клуб из шестого дивизиона выбил представителя Чемпионшипа и пробился в 1/16 финала. Еще одним представителем нон-лиги в следующей стадии будет «Борэм Вуд» из пятого дивизиона, обыгравший «Уимблдон», представляющий Лигу 1. Таким образом, 2 из 32 клубов, продолжающих борьбу за старейший в мире футбольный трофей, не имеют профессионального статуса.

Четвертый раунд: без суперафиш

Еще до того, как «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» выяснили отношения в понедельник вечером, была проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии (1/16 финала). Матчи этой стадии пройдут с четвертого по седьмое февраля. В скобках указан порядковый номер лиги, который представляют клубы, отмечу, что 6 из 20 команд АПЛ уже вылетели из Кубка Англии.

«Кристал Пэлас» (1) — «Хартерпул Юнайтед» (4)

«Борнмут» (2) — «Борэм Вуд» (5)

«Хаддерсфилд Таун» (2) — «Барнсли» (2)

«Петерборо Юнайтед» (2) — «Куинз Парк Рейнджерс» (2)

«Кембридж Юнайтед» (3) — «Лутон Таун» (2)

«Саутгемптон» (1) — «Ковентри Сити» (2)

«Челси» (1) — «Плимут» (3)

«Эвертон» (1) — «Брентфорд» (1)

«Киддерминстер» (6) — «Вест Хэм» (1)

«Манчестер Юнайтед» (1) — «Миддлсбро» (2)

«Тоттенхэм» (1) — «Брайтон» (1)

«Ливерпуль» (1) — «Кардифф Сити» (3)

«Сток Сити» (2) — «Уиган» (2)

«Ноттингем Форест» (2) — «Лестер» (1)

«Манчестер Сити» (1) — «Фулхэм» (2)

«Вулверхэмптон» (1) — «Норвич» (1)

- В трех парах между собой сразятся команды Премьер-Лиги.

- Сенсационный «Киддерминстер» из шестого дивизиона достался «Вест Хэму».

- Самая статусная пара четвертого раунда — «Тоттенхэм» против «Брайтона».

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:28
Хочется сенсации.
Напимер Брайтон возьми кубок
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 15:28
Уиган удачи ластики
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 13:20
А я-то думал, что в составе канониров ни одного уголька не было, а оно вон как оказывается...
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:05
Спасибо за статью! Удачи Вест Хэму. Если не удастся закрепиться в зоне ЛЧ, пусть порадуют в кубке.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Арсенал очень не стабилен!
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