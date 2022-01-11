Вылет побелевшего «Арсенала» и прогресс клуба из 6-го дивизиона. Третий раунд Кубка Англии в деталях

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вчера, 12:17

И чем дальше — тем интереснее.

Событие №1. Вылет «Арсенала»

В конце 2021 года «Арсенал» набрал мощный ход, выиграл пять матчей подряд во всех турнирах, причем в 4 из 5 случаев громил своих соперников, а в еще одном матче обыграл прямого конкурента, забив два безответных мяча в ворота «Вест Хэма». Да и игра против «Манчестер Сити» в первый день нового года удалась «канонирам»: действующие чемпионы и лидеры АПЛ «отскочили», одержав волевую победу с двумя ударами в створ и спорными судейскими решениями. Несмотря на неудачу, «Арсенал» показал, что может конкурировать даже с сильнейшими клубами лиги, а попутно команда Микеля Артеты завоевала симпатии нейтральной публики.

Но такое уж амплуа у этого клуба: как только вам показалось, что «канониры» в полном порядке и способны на многое, ждите от них подвоха. «Ноттингем Форест», крепкий середняк из Чемпионшипа, уступил лондонцам во владении мячом, но превзошел в нацеленности на ворота. «Арсенал» за весь матч не нанес ни одного удара в створ ворот, в то время как Бернд Лено пару раз выручил свою команду, а на 83-й минуте ничего не смог поделать с ударом Льюиса Граббана, который очень легко освободился от незадачливых защитников в штрафной.

Интересно, что «Арсенал» проводил этот матч в полностью белой форме, даже спонсорские наклейки и номера были едва видны. У акции «Больше ничего красного» достойная цель: обратить внимание на насилие на улицах Лондона, жертвами которого часто становятся подростки, а орудием преступления — нож. Символично, что для акции «канониры» выбрали матч против «Ноттингема», у которого еще в конце XIX века позаимствовали красно-белые цвета. «Лесники» в кубковом матче использовали традиционную гамму и смотрелись ярче бледных оппонентов из АПЛ не только поэтому, хотя Рой Кин раскритиковал всех, назвав «Арсенал» «командой из паба».

🗞 Match report: Forest 1-0 Arsenal



🌳🔴 #NFFC — Nottingham Forest FC (@NFFC) January 9, 2022

Событие №2. Поражение «Ньюкасла» в дебютном матче Триппьера

«Арсенал» уступил на выезде команде из Чемпионшипа, а вступающий в новую эру «Ньюкасл» принимал на своем поле представителя Лиги Один (третьего дивизиона). Увязшие в зоне вылета Премьер-Лиги «сороки» играли против «Кембридж Юнайтед» с солидным преимуществом, но итог оказался разочаровывающим: гол железнобокого Айронсайда в начале второго тайма так и остался единственным, команда из города ученых мужей выиграла 0:1.

В кубковом матче за «Ньюкасл» дебютировал Киран Триппьер — первый новичок клуба после прихода богатых хозяев из Саудовской Аравии. Защитника сборной Англии выторговали у «Атлетико» примерно за 20 миллионов евро. Дебют Триппьера совпал с удручающим вылетом из Кубка Англии, где «сороки» надеялись продвинуться дальше по сетке. Зато теперь ничто точно не помешает сосредоточиться на борьбе за выживание в АПЛ .

Newcastle 0-1 Cambridge



Welcome, Kieran Trippier 🙃 pic.twitter.com/yLB2B8EcJx — ESPN UK (@ESPNUK) January 8, 2022

Событие №3. Скучный «Ман Юнайтед»

В отличие от «Арсенала» и «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» продолжит борьбу за Кубок Англии, но какое же ужасное впечатление в очередной раз оставила команда Ральфа Рангника. Открыв счет в дебюте матча (МакТоминэй забил ударом со второго этажа), «Манчестер Юнайтед» чуть ли не с 10-й минуты перешел к удержанию хлипкого преимущества. Сэр Алекс Фергюсон поаплодировал голу, но во время следующих своих камео в трансляции едва скрывал выражение отвращения на лице.

«Манчестер Юнайтед» сбивал темп, катая мяч на своей половине поля, и рассчитывал в основном на примитивные контратаки: Рэшфорд и Гринвуд готовы были стартовать с фланговых позиций на центральной линии поля. Из этого даже вышла парочка острых выпадов, но это точно не та игра, которую ждут от «красных дьяволов». А сколько потерь в простых ситуациях на своей половине поля совершили футболисты МЮ ?

«Астон Вилла» должна была наказывать фаворита, но Уоткинс бил в перекладину, Де Хеа спасал, а судьи отменили два гола в первой половине второго тайма, когда преимущество соперника было особенно ощутимо. МЮ может порадоваться только результату, ведь самая никчемная победа всегда лучше доброго поражения, однако уже в субботу «Астон Вилла» примет манкунианцев на своем поле в рамках Премьер-Лиги и постарается взять реванш за этот досадный вылет из Кубка Англии.

Ralf Rangnick 1-0 Steven Gerrard



Manchester United are through to the fourth round of the FA Cup ✅ pic.twitter.com/nTb0DCBFF3 — GOAL (@goal) January 10, 2022

Два любительских клуба продолжают борьбу за Кубок Англии

На самом деле, главной сенсацией третьего раунда Кубка Англии следует считать не вылет «Арсенала» от «Ноттингема», а победу «Киддерминстера» над «Редингом». Клуб из шестого дивизиона выбил представителя Чемпионшипа и пробился в 1/16 финала. Еще одним представителем нон-лиги в следующей стадии будет «Борэм Вуд» из пятого дивизиона, обыгравший «Уимблдон», представляющий Лигу 1. Таким образом, 2 из 32 клубов, продолжающих борьбу за старейший в мире футбольный трофей, не имеют профессионального статуса.

Четвертый раунд: без суперафиш

Еще до того, как «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» выяснили отношения в понедельник вечером, была проведена жеребьевка четвертого раунда Кубка Англии (1/16 финала). Матчи этой стадии пройдут с четвертого по седьмое февраля. В скобках указан порядковый номер лиги, который представляют клубы, отмечу, что 6 из 20 команд АПЛ уже вылетели из Кубка Англии.

«Кристал Пэлас» (1) — «Хартерпул Юнайтед» (4)

«Борнмут» (2) — «Борэм Вуд» (5)

«Хаддерсфилд Таун» (2) — «Барнсли» (2)

«Петерборо Юнайтед» (2) — «Куинз Парк Рейнджерс» (2)

«Кембридж Юнайтед» (3) — «Лутон Таун» (2)

«Саутгемптон» (1) — «Ковентри Сити» (2)

«Челси» (1) — «Плимут» (3)

«Эвертон» (1) — «Брентфорд» (1)

«Киддерминстер» (6) — «Вест Хэм» (1)

«Манчестер Юнайтед» (1) — «Миддлсбро» (2)

«Тоттенхэм» (1) — «Брайтон» (1)

«Ливерпуль» (1) — «Кардифф Сити» (3)

«Сток Сити» (2) — «Уиган» (2)

«Ноттингем Форест» (2) — «Лестер» (1)

«Манчестер Сити» (1) — «Фулхэм» (2)

«Вулверхэмптон» (1) — «Норвич» (1)

- В трех парах между собой сразятся команды Премьер-Лиги.

- Сенсационный «Киддерминстер» из шестого дивизиона достался «Вест Хэму».

- Самая статусная пара четвертого раунда — «Тоттенхэм» против «Брайтона».