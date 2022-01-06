«Реал» отомстил «Алькойано» за прошлогоднее фиаско, хотя новый сбой в матрице едва не наступил

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06 января 2022, 12:51

Спасли замены Анчелотти и рикошеты.

Пролог. Год назад «Реал» покинул Алькой на щите

Если бы не прошлогоднее сенсационное поражение «Мадрида» от «Алькойано» на аналогичной стадии Кубка Короля, то и о вчерашней победе сказать было бы особо нечего. Подумаешь, лидер Ла Лиги выбил середняка Сегунды B. Рядовое событие, которому достаточно уделить пару строк. Именно прошлогоднее фиаско «Реала» на «Эль Коллао» сделало новую встречу особенной.

20 января 2021 года Зинедин Зидан выставил в Алькое вполне боевой состав: с первых минут сыграли Эдер, Марсело, Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско и Винисиус, по ходу игры на поле появились Кроос, Азар, Асенсио и Бензема. В концовке первого тайма Эдер Милитао с подачи Марсело открыл счет, однако «Реал» не удержал хлипкое преимущество и пропустил на 80-й минуте.

Выяснение отношений перетекло в овертайм, где «Алькойано» сначала остался в меньшинстве, однако через 5 минут после удаления Рамона Лопеса решающий мяч забил Хуанан. Любая победа над «Реалом» стала бы сенсацией, но добить «сливочных» вдесятером — это даже как-то чересчур эпично. Зинедин Зидан после вылета от «Алькойано» пытался держать лицо, но даже он выглядел шокированным:

А чего вы хотите? Чтобы команда снялась с сезона? Да, будет много шума, но мы продолжим делать свою работу. Когда проигрываешь, всегда приходится что-то говорить в свое оправдание. Я беру на себя ответственность за произошедшее, при этом считаю, что в этом матче с «Реалом» произошло все плохое, что только могло произойти. Таков футбол. Не считаю это позором, такое случается со всеми командами.

Трагичная для «Реала» история едва не повторилась в виде фарса

В середине декабря все заинтересованные испанские команды внимательно следили за жеребьевкой 1/16 финала Кубка Короля. Оцените реакцию футболистов «Алькойано», которым второй год подряд выпал мадридский «Реал». Ликуют так, словно трофей стал ближе к ним на один шаг. «Алькойано» по-прежнему выступает в Сегунде B, третьем по силе испанском дивизионе, причем сейчас идет в середняках своей подгруппы (11-е место из 20). На момент прошлогодней встречи с «Реалом» занимали 4-ю строчку.

💣 LOCURA ABSOLUTA 💣



🥳🍾 Así ha sido la reacción del @CD_Alcoyano al conocer su emparejamiento contra el @realmadrid



📺 #Golazo pic.twitter.com/bPOteuRUL4 — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) December 17, 2021

Начавший год с поражения от «Хетафе» «Королевский клуб» не мог себе позволить новой осечки в Кубке Короля, и хотя без ротации состава не обошлось, Анчелотти выставил против «Алькойано» боевой состав: в старте вышли Алаба и Эдер (основная связка центрбеков в нынешнем сезоне), Каземиро, Вальверде, Азар, Родриго и Камавинга. Никаких кантерано, только основа и игроки ротации.

Тем удивительнее, что «Реал» в первом тайме выглядел ужасно, ведь опасные моменты возникали только у ворот справлявшегося с вратарскими обязанностями Лунина, хотя самый опасный удар хозяев в створ отразил Камавинга, оказавшийся на линии ворот, куда полузащитника вжало смелым натиском «Алькойано». Вместо гола в ворота фаворита увидели гол фаворита, причем, как и в прошлом году, Эдер забил на «Эль Коллао» в концовке первого тайма после углового с подачи соотечественника (на этот раз ассистировал Родриго). Слишком жирная отсылка, чтобы ее не заметить.

А во втором тайме продолжающий играть через пень-колоду «Реал» все-таки пропустил ответный мяч, и тут уже впору было кричать, что ленивые драматурги футбола подтянули уже известный нам сценарий, казавшийся фарсом после случившегося со «сливочными» в Алькое в прошлом январе. И все-таки на этот раз колосс извернулся и избежал печальной участи: при непосредственном участии вошедших в игру по ходу второго тайма Асенсио и Иско и дружественных рикошетов «Мадрид» забил 2 мяча за 2 минуты и вышел сухим из воды, проследовав в 1/8 финала Кубка Короля.

Парадокс. В 2022 году «Реал» сыграл против «Алькойано» хуже, чем в 2021-м

Да, результат лучше у Анчелотти, но «Реал» вряд ли может гордиться футболом, который показал в матче с соперником из третьего дивизиона. «Алькойано» даже превзошел именитых гостей по ударам в створ — 5:3, грандиозного превосходства по владению у «Королевского клуба» тоже не было 59% на 41%.

Год назад команда Зидана контролировала мяч лучше и совершила меньше потерь — 73% на 27%, статистика ударов тоже была разгромной: 24 (11) — 5 (3). То есть в 2021-м «Алькойано» хватило пяти ударов и трех попаданий в створ за два с лишним часа игры, а на этот раз «Реал» забил трижды после трех точных ударов. Реализация моментов решила.

Короли «Эль Коллао»

В этой мини-рубрике отметим двух футболистов «Реала», для которых матчи против «Алькойано» в Кубке Короля становятся особенными.

Эдер Милитао. Бразильский защитник забил 3-й гол за «Реал» в 67 матчах. Во всех трех случаях забивал головой после угловых. А теперь самое интересное: 2 из 3 голов Эдер забил в ворота «Алькойано» на стадионе «Эль Коллао», где он тратит в среднем 105 минут на один гол. На всех остальных аренах он отличился за «Реал» один раз за 5325 игровых минут.

Андрей Лунин. У украинского вратаря на сегодняшний день всего лишь два матча за первую команду «Реала». Оба — на «Эль Коллао» против «Алькойано» в 1/16 финала Кубка Короля.