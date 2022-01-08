Мюллер объяснил поражение «Баварии» от «Боруссии» М в Бундеслиге

Нападающий «Баварии» прокомментировал поражение своей команды от «Боруссии Менхенгладбах» (1:2) в 18-м туре Бундеслиги.

В целом, удача сегодня была просто не на нашей стороне. В игре было еще кое-что, чего можно было добиться. Первый тайм был немного странным. Я думаю, что мы полностью контролировали игру в течение 25 минут. Затем они ни с того ни с сего сравняли счет, а ближе к концу мы сдали и слишком часто отдавали мяч. Мы были слишком пассивны сзади.

Во втором тайме мы чувствовали, что играем только для того, чтобы забить один раз. Несмотря на то, что мы часто теряли мяч, мы создали много моментов и трижды попали в створ.