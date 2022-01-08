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Мюллер объяснил поражение «Баварии» от «Боруссии» М в Бундеслиге

вчера, 09:22
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение своей команды от «Боруссии Менхенгладбах» (1:2) в 18-м туре Бундеслиги.

В целом, удача сегодня была просто не на нашей стороне. В игре было еще кое-что, чего можно было добиться. Первый тайм был немного странным. Я думаю, что мы полностью контролировали игру в течение 25 минут. Затем они ни с того ни с сего сравняли счет, а ближе к концу мы сдали и слишком часто отдавали мяч. Мы были слишком пассивны сзади.

Во втором тайме мы чувствовали, что играем только для того, чтобы забить один раз. Несмотря на то, что мы часто теряли мяч, мы создали много моментов и трижды попали в створ.

В этом же матче «Бавария» повторила свой рекорд.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 21:54
Левандовски надо продавать в Рубин или Краснодар, пока цена есть.
протон
протон
вчера в 15:46
так то Бавария 4 матча у Боруссии не может выиграть, разница мячей так и вовсе аховая 1-10
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:29
Исправили, спасибо!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:20
Затем мы ни с того ни с сего сравняли счет
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297881/myuller-tomas

Разве Бавария сравняла счёт? Всё было наоборот. Однако не верный перевод.
berda2003
berda2003
вчера в 10:14
на удачу надеется, 56... играть надо в футбол...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:36
Кто больше забил , тот и выиграл , остальное забудется.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:25
Это точно,непонятное поражение.
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