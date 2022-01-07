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Моуриньо: «„Рома“ идёт в середине турнирной таблицы, где ей самое место»

сегодня, 00:02
МиланЛоготип футбольный клуб Милан3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями после поражения в матче 20-го тура Серии А с «Миланом» (1:3).

Мы все еще были в игре, даже когда проигрывали со счетом 0:2, но когда Рика Карсдорпа удалили, все было кончено.

Сегодня нам действительно не хватало качества. Мне не понравился ни судья, ни моя команда. Я не буду отрицать, что наше выступление было не очень хорошим. Мы команда среднего уровня, находимся в середине таблицы, где нам самое место. Сегодня мы допустили много ошибок, проблема была не в тактике, а в индивидуальных ошибках.

Мне не нравится это делать, но я должен сказать, что я не понимаю, что сегодня делали судья и VAR.

На данный момент результат — самое худшее, потому что он приносит нам ноль очков, но когда я уйду, мои мысли уже будут заняты следующей игрой, и это будет непросто. У нас есть некоторые трудности, и мы постараемся исправиться.

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Все комментарии
Per4ick
Per4ick ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:23
только это было уже очень давно, при всех заслугах прошлого последние лет 5 Жозе просто позорится и все из-за своего сложного характера + и его тактика уже давно изжила себя а нового что бы идти в ногу со временем он ничего не придумал. тем не менее пусть и похерено наследство но тренер он все равно великий, тот же пеп никогда бы не выиграл ЛЧ с интером или тем более с порту
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:04
Как обычно, тактика идеальна, игроки подвели.
sir_Alex
sir_Alex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:10
Был Жозик, да весь вышел. Сейчас он средний тренер средней команды в не самом сильном из топ-чемпионатов. C'est la vie.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:41
Самокритикой занялся Жозик.
Capral
Capral
сегодня в 01:19, ред.
Сначала, думал перечислить все трофеи Маура, но решил, что много времени уйдет, а время уже позднее. И все-таки, вкратце!!! Победитель ЛЧ, Кубка УЕФА!!!!!!! Чемпион Италии, Испании, Англии и Португалии!!!!!!! Ну, действительно, очень средний тренер.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:30
Оценка справедливая
протон
протон
сегодня в 00:23
Неустойка сама себя не выплатит... Жозе уже откровенно форсирует ситуацию
Чемодан, вокзал, Лиссабон
протон
протон
сегодня в 00:22
У Ромы средний тренер, вот почему она в середине таблицы
Позорник, в открытую винит игроков, а не себя. Его Пиоли сегодня просто в одну калитку вынес по-тренерски, у Милана играл Калулу на ЦЗ и Габбия, которые бы в Дженоа даже в основе не играли, центр поля уехал на Кубок Африки, а он ищет оправдания в составе... Ещё и про судейство говорит и сравнивает эпизоды где Абрахам увеличивает площадь тела и мяч откровенно летит в руку с симуляцией Дзаньоло. Да, на Ибаньесе пенальти должен был быть в конце при счете 3-1, но ещё более очевидный пенальти был на Круниче в первом тайме, что тоже закрывало интригу в матче
xajaks
xajaks
сегодня в 00:08
бредит......
suedzn66b57h
suedzn66b57h
сегодня в 00:04
О чем он?
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