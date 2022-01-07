Моуриньо: «„Рома“ идёт в середине турнирной таблицы, где ей самое место»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился мыслями после поражения в матче 20-го тура Серии А с «Миланом» (1:3).
Мы все еще были в игре, даже когда проигрывали со счетом 0:2, но когда Рика Карсдорпа удалили, все было кончено.
Сегодня нам действительно не хватало качества. Мне не понравился ни судья, ни моя команда. Я не буду отрицать, что наше выступление было не очень хорошим. Мы команда среднего уровня, находимся в середине таблицы, где нам самое место. Сегодня мы допустили много ошибок, проблема была не в тактике, а в индивидуальных ошибках.
Мне не нравится это делать, но я должен сказать, что я не понимаю, что сегодня делали судья и VAR.
На данный момент результат — самое худшее, потому что он приносит нам ноль очков, но когда я уйду, мои мысли уже будут заняты следующей игрой, и это будет непросто. У нас есть некоторые трудности, и мы постараемся исправиться.
Позорник, в открытую винит игроков, а не себя. Его Пиоли сегодня просто в одну калитку вынес по-тренерски, у Милана играл Калулу на ЦЗ и Габбия, которые бы в Дженоа даже в основе не играли, центр поля уехал на Кубок Африки, а он ищет оправдания в составе... Ещё и про судейство говорит и сравнивает эпизоды где Абрахам увеличивает площадь тела и мяч откровенно летит в руку с симуляцией Дзаньоло. Да, на Ибаньесе пенальти должен был быть в конце при счете 3-1, но ещё более очевидный пенальти был на Круниче в первом тайме, что тоже закрывало интригу в матче
Позорник, в открытую винит игроков, а не себя. Его Пиоли сегодня просто в одну калитку вынес по-тренерски, у Милана играл Калулу на ЦЗ и Габбия, которые бы в Дженоа даже в основе не играли, центр поля уехал на Кубок Африки, а он ищет оправдания в составе... Ещё и про судейство говорит и сравнивает эпизоды где Абрахам увеличивает площадь тела и мяч откровенно летит в руку с симуляцией Дзаньоло. Да, на Ибаньесе пенальти должен был быть в конце при счете 3-1, но ещё более очевидный пенальти был на Круниче в первом тайме, что тоже закрывало интригу в матче