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Тактическая беспомощность МЮ — следствие ошибок, подчеркивающих тренерскую неопытность Рангника

вчера, 19:57
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Теоретик в тисках практики.

Рангник хочет казаться хозяином «Ман Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» доверил капитальный ремонт команды человеку, который очень мало работал главным тренером и никогда не делал этого на высшем уровне. Де-юре Рангник — временный наставник, но его заманили на «Олд Траффорд» обещаниями важной должности в спортивном блоке клуба, и трудно не отметить, что Ральф ведет себя как полноценный хозяин команды. Согласитесь, временные тренеры так себя не ведут, не рушат все до фундамента, чтобы построить что-то свое.

Дяденьки с приставкой «исполняющий обязанности» во всех клубах и странах ведут себя одинаково и ищут путь наименьшего сопротивления, их девиз совпадает с главным принципом медицинской этики: прежде всего — не навреди. Придерживаясь этой философии, они нередко добиваются хороших результатов на спринтерских дистанциях, добиваются утверждения в должности. Рангник начал так, словно собирается без предупреждения строить долгосрочный проект: новая схема, новая игровая идея, новые требования.

Пожалуй, на «красных дьяволов» обрушилось слишком много всего нового, раз это спровоцировало раскол в команде. Наглядных доказательств того, что Рангник выбрал правильный курс — пока нет, в то же время проблемы в раздевалке и «отсутствие единства», о котором все говорят, намекает на неумение Ральфа лично управлять футбольной командой. Футбол — это игра с людьми, а не с фишками с тактического планшета.

Ральфу не хватает тренерской харизмы и навыков управления коллективом

Рангника называют отцом целого поколения немецких тренеров, он определенно обладает обширными знаниями о ведении футбольного хозяйства на всех его этажах, примерял на себя разные должности за последние 40 лет, но чаще предпочитал оставаться за кулисами и не лезть на передовую. Станислав Черчесов назвал бы такого коллегу «штабным офицером», а мы ограничимся сухим фактом: немец работал главным тренером только 2 года из последних 10 лет. Давление, которое оказывается на рулевого топ-клуба для него и вовсе в новинку, ведь на тренерский мостик «РБ Лейпциг» он спускался с позиции спортивного директора в империи «Ред Булла».

Быть тренером «Манчестер Юнайтед» — это приключение иного уровня сложности, и если спустя месяц у Рангника возникли проблемы с коммуникацией, то дальше будет только хуже. ESPN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Ральф уже выразил руководству клуба свои опасения относительно попадания манкунианцев в топ-4 по итогам сезона. Немец сомневается в лояльности футболистов, тем более многие хотят уйти, жалуется на недостаток тренировочных сессий для внедрения своих идей. Но состав невозможно поменять в одночасье, а вот тренер, который не может заинтересовать и донести свои мысли — это большая и очевидная проблема.

Видеоуроки Рангника не прижились, футболисты запутаны, схема не работает

Вероятно, Кэррик был более правильной кандидатурой, если мы говорим о временном тренере, а не о чем-то большем, но Майкл постерег кресло для Рангника и покинул клуб. Его уход серьезно ударил по атмосфере в раздевалке, у Кэррика была сильная эмоциональная связь с командой. Сейчас ее нет совсем. Отношения Рангника с футболистами не хорошие и не плохие, в них нет ничего личного. Свои идеи Ральф внедряет в основном с помощью видеозанятий, которые смонтировали специально для каждого футболиста. Очевидно, этот метод не работает.

Ни сами игроки, ни эксперты толком не понимают, чего хочет добиться Рангник. Спустя месяц после его вступления в должность «Манчестер Юнайтед» все на той же базовой отметке, описываемой несколькими цифрами и лозунгом: схема 4-2-2-2 плюс жесткий контрпрессинг, изобретателем которого считают самого Рангника. В реальности мы не видим ни прессинга, ни разящих контратак, зато видим разобщенность атакующей четверки и пугающее отсутствие идей в позиционном нападении.

Игровая идея Рангника не выглядит подходящей для МЮ

Рискну выразить обоснованное сомнение, что выбранная схема и игровая философия в принципе не подходят «Манчестер Юнайтед», как и любому топ-клубу АПЛ. То есть, если удастся преодолеть сложности, и столь любимая Рангником 4-2-2-2 заработает, на шикарные дивиденды рассчитывать не приходится. Во-первых, в АПЛ не первый год сосредоточены лучшие тренерские мозги планеты, но почему-то никто до сих пор не пытался играть в такой футбол на постоянной основе.

А если кто-то и делал нечто подобное, то речь шла о командах из нижней части таблицы. Например, Ральф Хазенхюттль в «Саутгемптоне» иногда использует похожую схему и она, опять же, иногда работает. Но там смысл в обороне низким блоком и выстрелах в контратаки по определенному триггеру, в то время как «Манчестер Юнайтед» должен гораздо больше атаковать. 4-2-2-2 становится проблемой при игре с мячом из-за отсутствия структуры в атаке и намеренного отказа от широких фланговых позиций, но и без мяча возникают сложности, если нет установки обороняться глубоко и выдерживать две оборонительные линии.

Юрген Клопп использовал в «Ливерпуле» схему 4-3-3 еще до того, как начал наращивать процент владения мячом и играл в «гегенпрессинг» в более или менее чистом виде. МЮ испытывает трудности с началом атак, потому что реальная расстановка на поле напоминает бублик с дыркой посередине, ведь опорники прижимаются к защитной линии для розыгрышей, а единственным вариантом доставки мяча вперед становятся диагональные лонг-боллы. Приемлемо для «Бернли», ужасно для «Ман Юнайтед».

И в этом весь цвет анонсированной тренерской неопытности Рангника. Во-первых, он выбрал для «Манчестер Юнайтед» схему из головы, не удосужившись сопоставить профит от нее с целями и задачами команды, ее статусом в АПЛ. Во-вторых, Ральф допустил типичную ошибку теоретика, когда изменил одним махом все — и структуру игры, и идею, и способ донесения информации до футболистов. Практикующие тренеры знают о проблемах спортсменов с восприятием новых знаний, это реальная проблема и один из сдерживающих факторов новой тактической революции в футболе. Новые инструкции приходится выдавать постепенно, даже игроки в «Футбольный менеджер» об этом знают.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 02:01
С большего согласен, кроме рассуждений о стиле МЮ. Ну вот честно, какой в последние 5-7 лет у МЮ стиль? Нет его в принципе... Играют как пойдет и это грустно. Клуб с крутыми возможностями, к сожалению пока реализовать их не может
steelhead
steelhead
вчера в 23:37
Да какие к черту схемы. Вон Фергюсон бутсами такую феерическую схему на мордах некоторых футболистов иногда рисовал, и то не всегда помогало. Ребят, да бросьте вы эту херню про "они играют дубльв, а нам плевать у нас четыре два четыре". Это футбол, а не шахматы, тут кроме думать, еще бегать и прыгать надо уметь.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1
вчера в 22:13
Когда-то была боевая команда !! Красные дьяволы! Теперь осталось только название :(
Сп62
Сп62
вчера в 21:36
Кроме всех проблем МЮ проблема тренера ещё одна.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 21:29
В статье нет слова "Роналду" . удивительно.
Elliada
Elliada
вчера в 20:57
Можно и дальше все валить на тренера, но проблемы это не решит
Gelious
Gelious
вчера в 20:37
Хорошая статья. Все по делу.
протон
протон
вчера в 20:30
Когда половина игроков имеет команду из агента, барбера, друзей, друзей друзей, тату мастера, юриста, менеджера, друга менеджера, брату друга Анета и и.д. и в расписании тренировки идут где то после съёмок в рекламе, тик-ток видео, посещения барбершопа и перед походом в клуб, то какие могут быть результаты - приоритеты-с, вот ещё на тренировках пахать… не в тренере дело.
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