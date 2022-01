«Русский Месси» и дебошир Игнатьев. 5 российских футболистов, зарывших свой талант...

Футбол не простил им ошибок.

Начинаем с «героя дня» без галстука. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев снова влип в историю: футболиста навеселе выгнали из ночного клуба в Красноярске. Встречал свой 23-й день рождения и не рассчитал силы. Все совершают ошибки в молодости, и это не самая страшная из них, но профессиональному спортсмену придется заплатить за вредные привычки и ночной образ жизни карьерой.

Когда юный Игнатьев только появился в «Краснодаре», многим показалось, что подрастает форвард высочайшего класса: Ивана отличали технические качества и природное чутье, которые могли дать потрясающий результат в сумме с работой, обучением и приобретаемым опытом. К сожалению, истинные цели Игнатьева в футболе стали понятны уже после скандальной истории с подписанием нового контракта с «Краснодаром».

Вскоре выяснилось, что Иван не дурак и режим нарушить, а клуб помогал замалчивать некрасивые истории ради собственной репутации, но скоро «быки» утомились нянчиться с неразумным спортсменом и были счастливы принять предложение щедрого «Рубина», заплатившего 7 миллионов евро за Игнатьева.

Казанцы с этим трансфером попали в «молоко», ведь за прошедшие два года у форварда 0 голов с игры за «Рубин» (трижды забил с пенальти), в 2021 году почти не играл, зато уже не в первый раз показывается на публике в непрезентабельном виде: на прошлый день рождения танцевал с пивом на пляже, теперь влип в историю в ночном клубе. Игнатьев все дальше от футбола и все ближе к славе Мамаева и Кокорина.

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB