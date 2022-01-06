«Русский Месси» и дебошир Игнатьев. 5 российских футболистов, зарывших свой талант...

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06 января 2022, 16:08

Футбол не простил им ошибок.

Иван Игнатьев

Начинаем с «героя дня» без галстука. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев снова влип в историю: футболиста навеселе выгнали из ночного клуба в Красноярске. Встречал свой 23-й день рождения и не рассчитал силы. Все совершают ошибки в молодости, и это не самая страшная из них, но профессиональному спортсмену придется заплатить за вредные привычки и ночной образ жизни карьерой.

Когда юный Игнатьев только появился в «Краснодаре», многим показалось, что подрастает форвард высочайшего класса: Ивана отличали технические качества и природное чутье, которые могли дать потрясающий результат в сумме с работой, обучением и приобретаемым опытом. К сожалению, истинные цели Игнатьева в футболе стали понятны уже после скандальной истории с подписанием нового контракта с «Краснодаром».

Вскоре выяснилось, что Иван не дурак и режим нарушить, а клуб помогал замалчивать некрасивые истории ради собственной репутации, но скоро «быки» утомились нянчиться с неразумным спортсменом и были счастливы принять предложение щедрого «Рубина», заплатившего 7 миллионов евро за Игнатьева.

Казанцы с этим трансфером попали в «молоко», ведь за прошедшие два года у форварда 0 голов с игры за «Рубин» (трижды забил с пенальти), в 2021 году почти не играл, зато уже не в первый раз показывается на публике в непрезентабельном виде: на прошлый день рождения танцевал с пивом на пляже, теперь влип в историю в ночном клубе. Игнатьев все дальше от футбола и все ближе к славе Мамаева и Кокорина.

Ignatjev did cost almost €7M to Rubin.



Ignatjev scored 3 goals in 12 months all with penalties.



Ignatjev dances on holidays with a beer in his hand.



What’s wrong with some players. pic.twitter.com/6qofAYCZlB — Stefano Conforti🚂 (@confortistefano) January 5, 2021

Иван Соловьев

В 2012 году в состав московского «Динамо» ворвался 19-летний вингер Иван Соловьев, с ходу выдал парочку матчей, по которым его запомнили. Во-первых, сделал два ассиста в матче против разгромленного со счетом 3:0 «Рубина», у которого «бело-голубые» до того матча не выигрывали на протяжении восьми лет. Во-вторых, забил победный мяч в ворота «Локомотива».

Восхищение Соловьевым неслось из каждого утюга, а вскоре выяснилось, что Иван отказался продлевать истекающий контракт с «Динамо» и решил присоединиться к «Зениту» на правах свободного агента. Это и стало началом конца карьеры. Сейчас Ивану 28, последние три года он провел в Узбекистане, где защищал цвета «Навбахора». До этого заглядывал в ФНЛ и чемпионат Финляндии, а за основной состав «Зенита» провел в общей сложности 54 минуты.

Константин Базелюк

Базелюк на пару недель младше Соловьева, а его карьера уже вряд ли выйдет на уровень, который Константину пророчили после яркого дебюта в составе ЦСКА . Рослый форвард результативно играл за «армейскую» молодежку, а когда Леонид Слуцкий призвал его в основной состав, Базелюк не растерялся: забивал в РПЛ , выходил на замену против «Баварии» в Лиге чемпионов и попадал в расширенный состав сборной России при Фабио Капелло.

Увы, продолжения не последовало и после серии призванных оживить карьеру талантливого форварда командировок, Константина отпустили из ЦСКА с миром. С тех пор Базелюк играет в ФНЛ , где чувствует себя более или менее неплохо: 12 голов за « СКА -Хабаровск» в прошлом сезоне, 7 голов за «Акрон» с начала нынешнего чемпионата. Судя по всему, Базелюку не удалось заиграть на высшем уровне из-за ментальных проблем. Во всяком случае, работавший с ним в «Торпедо» Валерий Петраков дал нападающему уничижительную характеристику:

Базелюк меня не впечатлил. У него проблемы во всём. Прежде всего, наверное, в его психологии, его характере. Нападающий не должен быть таким. Нападающий должен быть бойцом. А его чуть заденут — он падает и десять минут лежит. Из-за этого он просто не вписался в команду, хотя я ему давал достаточно много шансов, чтобы он проявил себя. Ничего не получилось.

Александр Ташаев

Ташаев провел первый полноценный сезон за «Динамо» в 21 год, потом окреп в ФНЛ , а кампания 2017/18 получилась лучшей в карьере: Александр забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. После чего совершил ошибку, согласившись на переход в «Спартак». В первом сезоне получал достаточно шансов от Карреры, Рианчо и Кононова, но проявить себя не сумел.

Аренда в «Рубин» не принесла ожидаемого эффекта, а Тедеско уже не видел вингера в составе, и недавний лидер «Динамо» получал игровую практику в составе «Спартак-2» в ФНЛ . В «лучшей лиге мира» Ташаев продолжил карьеру и после ухода из «Спартака» в прошлом году: плетется в зоне вылета с «Ротором», со старта сезона отметился четырьмя результативными передачами. В общем, Ташаев сейчас ближе к ФНЛ -2, нежели к возвращению в РПЛ .

Денис Давыдов

А вот «Русский Месси» уже в ФНЛ -2, в свои 26 лет играет за «Знамя труда» из Орехово-Зуево, иногда даже забивает и отдает. Громкое прозвище Давыдов получил от Леонида Федуна, который был так восхищен способностями юного Дениса, что выдал форварду аванс, который стал его проклятьем. По-настоящему классно и результативно Давыдов играл только за «Спартак-2», что не приходится считать серьезным достижением.