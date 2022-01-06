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«Русский Месси» и дебошир Игнатьев. 5 российских футболистов, зарывших свой талант

06 января 2022, 16:08
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Игнатьев Иван
Игнатьев Иван
Нападающий
Ташаев Александр
Ташаев Александр
Полузащитник
Давыдов Денис
Давыдов Денис
Нападающий
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Футбол не простил им ошибок.

Иван Игнатьев

Начинаем с «героя дня» без галстука. Форвард «Рубина» Иван Игнатьев снова влип в историю: футболиста навеселе выгнали из ночного клуба в Красноярске. Встречал свой 23-й день рождения и не рассчитал силы. Все совершают ошибки в молодости, и это не самая страшная из них, но профессиональному спортсмену придется заплатить за вредные привычки и ночной образ жизни карьерой.

Когда юный Игнатьев только появился в «Краснодаре», многим показалось, что подрастает форвард высочайшего класса: Ивана отличали технические качества и природное чутье, которые могли дать потрясающий результат в сумме с работой, обучением и приобретаемым опытом. К сожалению, истинные цели Игнатьева в футболе стали понятны уже после скандальной истории с подписанием нового контракта с «Краснодаром».

Вскоре выяснилось, что Иван не дурак и режим нарушить, а клуб помогал замалчивать некрасивые истории ради собственной репутации, но скоро «быки» утомились нянчиться с неразумным спортсменом и были счастливы принять предложение щедрого «Рубина», заплатившего 7 миллионов евро за Игнатьева.

Казанцы с этим трансфером попали в «молоко», ведь за прошедшие два года у форварда 0 голов с игры за «Рубин» (трижды забил с пенальти), в 2021 году почти не играл, зато уже не в первый раз показывается на публике в непрезентабельном виде: на прошлый день рождения танцевал с пивом на пляже, теперь влип в историю в ночном клубе. Игнатьев все дальше от футбола и все ближе к славе Мамаева и Кокорина.

Иван Соловьев

В 2012 году в состав московского «Динамо» ворвался 19-летний вингер Иван Соловьев, с ходу выдал парочку матчей, по которым его запомнили. Во-первых, сделал два ассиста в матче против разгромленного со счетом 3:0 «Рубина», у которого «бело-голубые» до того матча не выигрывали на протяжении восьми лет. Во-вторых, забил победный мяч в ворота «Локомотива».

Восхищение Соловьевым неслось из каждого утюга, а вскоре выяснилось, что Иван отказался продлевать истекающий контракт с «Динамо» и решил присоединиться к «Зениту» на правах свободного агента. Это и стало началом конца карьеры. Сейчас Ивану 28, последние три года он провел в Узбекистане, где защищал цвета «Навбахора». До этого заглядывал в ФНЛ и чемпионат Финляндии, а за основной состав «Зенита» провел в общей сложности 54 минуты.

Константин Базелюк

Базелюк на пару недель младше Соловьева, а его карьера уже вряд ли выйдет на уровень, который Константину пророчили после яркого дебюта в составе ЦСКА. Рослый форвард результативно играл за «армейскую» молодежку, а когда Леонид Слуцкий призвал его в основной состав, Базелюк не растерялся: забивал в РПЛ, выходил на замену против «Баварии» в Лиге чемпионов и попадал в расширенный состав сборной России при Фабио Капелло.

Увы, продолжения не последовало и после серии призванных оживить карьеру талантливого форварда командировок, Константина отпустили из ЦСКА с миром. С тех пор Базелюк играет в ФНЛ, где чувствует себя более или менее неплохо: 12 голов за «СКА-Хабаровск» в прошлом сезоне, 7 голов за «Акрон» с начала нынешнего чемпионата. Судя по всему, Базелюку не удалось заиграть на высшем уровне из-за ментальных проблем. Во всяком случае, работавший с ним в «Торпедо» Валерий Петраков дал нападающему уничижительную характеристику:

Базелюк меня не впечатлил. У него проблемы во всём. Прежде всего, наверное, в его психологии, его характере. Нападающий не должен быть таким. Нападающий должен быть бойцом. А его чуть заденут — он падает и десять минут лежит. Из-за этого он просто не вписался в команду, хотя я ему давал достаточно много шансов, чтобы он проявил себя. Ничего не получилось.

Александр Ташаев

Ташаев провел первый полноценный сезон за «Динамо» в 21 год, потом окреп в ФНЛ, а кампания 2017/18 получилась лучшей в карьере: Александр забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. После чего совершил ошибку, согласившись на переход в «Спартак». В первом сезоне получал достаточно шансов от Карреры, Рианчо и Кононова, но проявить себя не сумел.

Аренда в «Рубин» не принесла ожидаемого эффекта, а Тедеско уже не видел вингера в составе, и недавний лидер «Динамо» получал игровую практику в составе «Спартак-2» в ФНЛ. В «лучшей лиге мира» Ташаев продолжил карьеру и после ухода из «Спартака» в прошлом году: плетется в зоне вылета с «Ротором», со старта сезона отметился четырьмя результативными передачами. В общем, Ташаев сейчас ближе к ФНЛ-2, нежели к возвращению в РПЛ.

Денис Давыдов

А вот «Русский Месси» уже в ФНЛ-2, в свои 26 лет играет за «Знамя труда» из Орехово-Зуево, иногда даже забивает и отдает. Громкое прозвище Давыдов получил от Леонида Федуна, который был так восхищен способностями юного Дениса, что выдал форварду аванс, который стал его проклятьем. По-настоящему классно и результативно Давыдов играл только за «Спартак-2», что не приходится считать серьезным достижением.

За основной состав «красно-белых» отбегал 37 матчей и забил 1 гол, и хотя зацепил чемпионство при Каррере, вскоре был отправлен обратно в «двойку» на доработку, ведь не тянул даже статус «сына полка». Потом и вовсе покатился по наклонной: поездки в Латвию и Болгарию перемежал с безуспешными попытками заиграть хотя бы в ФНЛ, так и докатился до третьего по силе и последнего профессионального дивизиона российского футбола. А ведь какие были надежды!

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Все комментарии
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 12:07
Дети лимита: контракт есть - можно талант закапывать, всё равно с паспортом найдётся клуб, готовый выложить щедрую сумму...
Артём Лукин
Артём Лукин
вчера в 00:51
Все не о чем
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 00:44
вы просто слишком многого от них ожидали наверное. В всём мире тысячи таких талантов.
Хиромант
Хиромант
06 января в 22:22
«Русский Месси» и дебошир Игнатьев. 5 российских футболистов, зарывших свой талант...

- Я бы добавил сюда руководство РПЛ и РФС, которые своими необдуманными правилами, " паспортным режимом", и непомерно высокими зарплатами "развращают" талантливую футбольную молодёжь...
Roger Young
Roger Young
06 января в 19:45
классная статья. Очень хорошо помню Соловьева, Ташаева и Базилюка на поле. Все эти хвалебные дифирамбы от комментаторов и потом полный провал в карьере.
DXTK
DXTK
06 января в 19:14
сами воспитали таких, а теперь кому то что то предявляете. ........
khingan
khingan
06 января в 19:09
Действительно,мля?! А давайте разберёмся?! А кто же виноват? В том,что малолетки(извините нормальные молодые спортсмены) получающие "бешеные бабки" думают,что ухватили "судьбу за яйца" вместо спорта и развития??!! При желании с таким спортом можно разобраться в минимальные сроки.И с чиновниками и со всякими спортивными менеджерами-барыгами. А так )) Пустое. Сами расплодили таких "весельчаков". Но начинать нужно "с головы".
volga.kot
volga.kot
06 января в 17:14
И это звёзды!???)
Ayawrik
Ayawrik
06 января в 17:14
Гонору очень много.Звезды блин-полные бездари
xajaks
xajaks
06 января в 17:06
Не тому ответил, извиняюсь
xajaks
xajaks ответ Carl Lewis (раскрыть)
06 января в 17:05, ред.
Шальные, незаработанные деньги никак не связаны с госбюджетом, в первую очередь они связаны с наличием нужного паспорта....
LOpp
LOpp
06 января в 17:01
Бездарные паспортисты, у которых голова закружилась после первого миллиона
25процентный клоун
25процентный клоун
06 января в 16:55
Ещё много таких будет
Евгений Сибель
Евгений Сибель
06 января в 16:35
Дееьжища вскружили голову .
По факту все они балбесы
shlomo
shlomo
06 января в 16:21
Спасибо за статью....ну что, остановлюсь на одном.... виноват сам Давыдов.... шансы ему давались.... он выходил за основу, но нельзя быть вечно подающим надежды..... Денису, на мой взгляд ,не хватило силы воли, настырности... и даже в софийский ЦСКА его пристроили (хотя репутация уже упала, котировки игрока обрушились....) .... и это игрока, имевшего потенциал вырасти в большую звезду.... нападающего, чьей скоростью и техникой восхищались самые требовательные болельщики.... таланта, который приглянулся самому Фабио Капелло, когда тот возглавлял сборную России.... ну а так что, Знамя труда в Россия. Олимп-II дивизион ФНЛ вот и все...очень жаль....
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 января в 16:19
Просто я новый человек здесь, хотел немного уточнить: кто есть кто, и как здесь все устроено. А так, все вероятно в мире футбола. Только вот - мало ли что.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 января в 16:17
А вина всему шальные, незаработанные деньги. И пока они рекой текут из госбюджета в кассы клубов, число разочарований в нашем футболе не уменьшится. При желании приведенный здесь список можно увеличить как минимум в 5 раз.
Carl Lewis
Carl Lewis
06 января в 16:11
Спасибо за статью.
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