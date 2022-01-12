«Интер» вырвал Скудетто, но не научился побеждать «Ювентус». Индзаги продолжает спецоперацию Конте

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12 января 2022, 14:24

Симоне справляется без Лукаку, Хакими и Эриксена.

Вечный чемпион потерял уверенность, но не честь

На игру «Ювентуса» порой тяжело смотреть. У них неплохой футбол ровно до момента, когда начинаешь сравнивать с тем, что было раньше. Летели против «Ромы» 1:3 в гостях, но Мората и Артур хорошо вышли на замену, Локателли вспомнил, что он чемпион Европы, а Куадрадо отдал парочку правильных передач. Но даже в день безумного камбэка было удаление де Лигта, Щесны отразил удар с «точки», а оборона допустила 7 ударов в створ ворот бывшего чемпиона.

«Интер» теперь лидер Серии А, Конте прав – покорили Эверест, «Ювентус» лишен былой уверенности в неуязвимости в Серии А. Переломить ситуацию годами никто не мог, именно Антонио при помощи Маротты, Лукаку, Мартинеса и на фоне огромных финансовых проблем сумел выиграть Скудетто. «Интер» встретит «Ювентус» в Суперкубке Италии впервые с 2005 года, а за сам трофей будет бороться впервые за одиннадцать лет. Тогда проиграли «Милану», хотя до этого были экспертами по турниру – провели семь финалов подряд.

Сейчас встретят «Ювентус» — команду с чемпионами в составе и с Аллегри во главе. В 10 последних официальных матчах у «Интера» всего одна победа над туринцами. На дистанции «бьянконери» однозначно хуже, но с глазу на глаз даже ничью «нерадзурри» получали не часто. Прошлогодняя победа 2:0 с голами Видаля и Бареллы помогла выиграть Скудетто, но позже было поражение в Турине. Да и на «Сан-Сиро» у «Ювентуса» есть победы, последний успех датирован осенью 2019-го.

Индзаги прекрасно понимает менталитет «Интера»

«Спартак» тренировал наставник, который любит «3-5-2», а взяли адепта «4-3-3» — результат видели. «Лацио» Индзаги бегал по схеме «3-5-2», если не влезать в дебри разницы между Иммобиле и любым из вторых нападающих. «Интер» с Лукаку и Мартинесом играл в похожем стиле, ведь бельгиец и аргентинец часто менялись местами и помогали друг другу. Симоне появился в команде, тактические принципы которой четко понимал.

Большое дело для бодрого старта – «Интер» остался невероятно результативным (пробили 104 гола за календарный год в Серии А). «Сан-Сиро», на котором пройдет сегодняшний финал, остается неприступной крепостью. По разнице в качестве своих и чужих моментов миланцы выше всех в топ-5, кроме «Манчестер Сити», «Баварии» и «Ливерпуля». Против Клоппа сыграют в плей-офф Лиги чемпионов – еще одна проверка на прочность.

Индзаги не стал ломать принципы, но вносил коррективы в детали. «Интеру» повезло, что Аллегри летом вел переговоры с «Реалом», поэтому отказался от приезда в Милан – с Массимилиано, который любит искать конфликты, было бы хуже. Фонсека или Лопетеги тоже не так хорошо понимают итальянский футбол, как Индзаги. Сомнения, что Симоне готов к бремени лидерства, были, но их могут развеять сегодня, если «Интер» возьмет Суперкубок Италии. Рывок в Серии А, где «Наполи» и «Милан» стартовали лучше, сыграл ему на руку.

Менталитет — это склад ума, способ мышления, мировосприятия, и «Интер» нуждался в тренере, который одновременно понимает, почему у Моуриньо и Конте получилось с «нерадзурри», но не перебарщивает с давлением, поскольку футболисты «Интера» доказали лояльность, когда играли без зарплат и на фоне разговоров о долгах. До сих пор нет нового владельца, хотя переговоры ведут активно. Хакими и Лукаку своими трансферами спасли от проблем, но им нравилось в Милане.

Тренер дал свободу, и прагматичная команда это ценит

Сильным футболистам не нужны надсмотрщики, ведь свобода – двигатель художника. Даже если эта воля заключается в обходе цензуры, что не раз в истории человечества практиковалось. «Интер» — команда прямолинейная, поэтому они не повторили ошибку «Реала», который проигрывал «Шерифу». Вышли в плей-офф Лиги чемпионов, не могли подписать звезд, но даже Хоакин Корреа, которого Индзаги привел с собой, справляется с задачами тренера, не говоря о старичке Джеко. Эдин придумал 15 голов в Серии А и ЛЧ .

Ярче только другой новичок – Чалханоглу, у перебежчика из соседнего окопа 10 результативных действий в 10 последних матчах. В отличие от «Ювентуса», который потерял де Лигта и Куадрадо из-за дисквалификаций, а Кьезу из-за сложной травмы колена, «Интер» хвастается пустым лазаретом. Чалханоглу может сыграть сегодня, хотя в центре поля у Индзаги также крайне важен Брозович – недооцененный, но системообразующий игрок. И Бареллу по делу хвалят, очень крутой футболист.

От Хандановича, Шкриньяра и Бастони до Мартинеса и Джеко – состав наводнен профессионалами. Даже если у них непростой характер, как у Перишича, для команды и тренера готовы сделать все. Хорват закрывает целую левую бровку и не жалуется, хотя по формату – низкий процент точности передач, отсутствие навесов и длинных пасов, вроде как не подходит для работы латералем. Но «Интер» это, прежде всего, четкая структура игры. Появление Индзаги исключило чемпионское похмелье, которое команды Конте переживали не раз.

«Интер» не лишен минусов, весна будет непростой

Миланцы проиграли в Серии А только «Лацио», а в Лиге чемпионов только «Реалу» (дважды). Но подписывали мир с «Миланом», «Ювентусом» и «Аталантой». Переломной стала победа над «Наполи», после нее собрали шесть «сухих» успешных матчей, пока не взяли реванш против «Лацио». Но последний матч, как и поединок против Спаллетти, не был простым. Тот же «Наполи» едва не отыгрался с 0:3, а без гола защитника могли потерять очки против веселых и нестабильных «орлов» Сарри.

Подходим к самому интересному моменту – пока не существует «Интера» Индзаги. Оборона полностью такая, как была, только Думфрис вместо Хакими на правом фланге. Чалханоглу – замена Эриксену, Джеко приехал выполнять функции Лукаку. Симоне легко сохранил чемпионский настрой. Без Хакими и Лукаку могли пострадать важные функции в игре, а без надежной игры в защите некоторые победы могли стать мировым. По качеству моментов соперников в топ-5 лучше только «Манчестер Сити» с Диашем. «Интер» сам по себе был невероятно сильным, но что будет дальше?

«Интер» совсем не весельчаки, но у них результативный футбол и подход к работе, как у Чарли Чаплина. Знаменитый актер мог снимать свои фильмы по два года, поскольку повторял дубли сотни раз в поисках правильного решения. Но вот тут встречаем разницу. Если Чаплин нередко снимал фильмы без сценария, то «Интер» наоборот все хорошие идеи записывает, а потом следует шаблону. Вот в этом их минус. Появление творческого Чалханоглу стало бурением нефтяной скважины, поскольку Хакан может придержать мяч, а не спешит создать пространство, как его коллеги.

Слабость «Интера» в том, что у них есть план А, а плана Б не было ни у Конте, ни у Индзаги. Такова специфика подхода, когда все распланировано и продумано. Они даже трансферы планируют загодя. «Наполи» и «Милан» не сдались, и хотя «нерадзурри» — самый солидный претендент, и в Серии А, и против «Ливерпуля», и сегодня в Суперкубке Италии им надо доказывать, что заслужили успех.