«Реал» должен драться, если хочет стать чемпионом. Матч с «Валенсией» — очередной финал из многих

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вчера, 19:56

Фавориты без преимущества под давлением «Севильи».

Тревожное начало года

Казалось бы, «Реал» в первом круге Ла Лиги по-молодецки расправился со всеми прямыми конкурентами, но если заглянете в таблицу, то увидите очень скромное преимущество команды Карло Анчелотти над ближайшим преследователем: обыгранная в конце ноября на «Сантьяго Бернабеу» «Севилья» по набранным очкам отстает на 5 пунктов, а по потерянным — на 2. Считать столь скромное преимущество «золотым» заделом не приходится, чемпионская интрига в Испании жива и не впадет в кому до мая, если «Реал» продолжит подпитывать ее робингудскими жестами.

«Сливочные» поделили очки с двумя худшими командами Ла Лиги — «Леванте» и «Кадисом», а 2022 год начали с сенсационного поражения от «Хетафе», который только благодаря успешной охоте на лидера выбрался из зоны вылета. У «Реала» систематические проблемы в собственной обороне и большие трудности с преодолением массированной обороны соперников, действующих низким блоком. Да и текущая форма команды откровенно не впечатляет: после фиаско в матче с «Хетафе» был серенький по содержанию, хотя и победный матч против «Алькойано».

Пугающие флешбеки из сезона 2014/15

С каждой неудачей «Мадрида» все актуальнее становятся параллели с сезоном 2014/15, когда «сливочные» под руководством Карло Анчелотти уверенно лидировали в середине турнирной дистанции, а потом сбавили обороты и увидели спину «Барселоны» в финишном створе. Конечно, конкуренты тогда были мощнее, но ведь это касается и «Реала»: после 20 туров сезона 2014/15 набрали 51 очко против 46 баллов сейчас, и забили тогда в полтора раза больше — 66 голов против нынешних 41 гола при одинаковом количестве пропущенных (17).

Тому «Реалу» с проводящим самый результативный сезон в своей карьере Криштиану Роналду (48 голов только в Ла Лиге) было сложнее сойти с первого места, и то он справился с этой нежелательной задачей, в чем помогла «Барселона» Луиса Энрике с лучшей версией атакующего трио Месси-Суарес-Неймар. Это правда, что сегодня у команды Карло Анчелотти нет таких соперников, но ведь и сам «Реал» выглядит куда более хлипким. Того и норовит столкнуться с проблемами, когда есть «Кадис», «Леванте» или «Хетафе». А как насчет «Валенсии»?

Хорошая новость — возвращение Винисиуса

В «Королевском клубе» индивидуальное превалирует над командным, поэтому даже отсутствие подхватившего коронавирус Винисиуса может стать проблемой для фаворита чемпионата Испании. Анчелотти не создает структуры, которые выигрывают матчи, тактическим изысканиям он предпочитает работу с людьми, находит правильное настроение для каждого и создает «химию» связок.

Ключевое сочетание в атаке «Реала» в нынешнем сезоне — Бензема + Винисиус. У них на двоих 25 голов и 11 результативных передач. Часто ассистируют друг другу, изобретают моменты, голы и победы, подключая футбольную магию. Так было и в матче против «Валенсии» в первом круге, когда «Королевский клуб» до 86-й минуты проигрывал 0:1. Безрадостный результат был близок, когда Винисиус и Бензема обменялись ассистами и перевернули ход игры за пару атак. «Реал» выиграл 2:1. Так что не вздумайте недооценивать возвращение Вини. Участие бразильца в матче станет для мадридцев огромным подспорьем, повышающее шансы на победу.

Бензема в погоне за 300-м голом

После вспышки коронавируса в середине декабря Карло Анчелотти, наконец, сможет выставить почти оптимальный состав: в строю 9 железных игроков стартового состава, не хватает только Дани Карвахаля, его на правом фланге атаке заменят Лукас Васкес или Начо. Также доступны все три претендента на место в атаке рядом с Винисиусом и Бензема: Асенсио, Родриго и Азар.

В центре внимания окажется не только вернувшийся в игру Винисиус, но и Бензема, на счету которого сейчас 299 голов за «Мадрид». Следующий станет юбилейным, Кариму будет приятно встретить это событие на «Сантьяго Бернабеу» в матче с не рядовым соперником. Бензема неизменно забивал в ворота «Валенсии» в шести последних матчах, а в общей сложности на его счету 13 голов в 25 матчах против «Лос Чес».

Тони Кроос, который должен играть босиком

На неделе свой 32-й день рождения отметил Тони Кроос, «Марка» посвятила немцу заметку под названием: «Кроос должен играть босиком». Это отсылка то ли к истории, то ли к легенде о том, что в детстве Тони заставляли играть без обуви, чтобы нивелировать его превосходство над сверстниками. Но самое поразительное в заметке о «Доне Антонио», как уважительно величают Крооса в Испании, статистика его передач в футболке «Реала».

За 7.5 лет немецкий полузащитник отдал свыше 23000 пасов, из них точными оказались 93.36%. Если говорить отдельно о длинных передачах, то и здесь точность поразительная — 82%. Никто в «Реале» не сделал за эти семь с половиной сезонов больше голевых (77) и предголевых передач (80), чем Кроос, при этом у Тони третий в команде результат по количеству возвратов владения на чужой половине поля, так что полезен не только с мячом, но и в поисках мяча.