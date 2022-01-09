Непобедимый Алжир, звёздный Сенегал и обиженный Египет. Главные фавориты Кубка Африки

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09 января 2022, 23:54

Кубок Африки стартовал в Камеруне. «Соккер.ру» — о командах, которые выглядят главными фаворитами турнира.

Нынешний Кубок Африки, который несмотря на массу препятствий, смог-таки начаться в Камеруне, может стать одним из самых непредсказуемых. Он проводится на фоне новой волны распространения коронавируса, одним из очагов которого стала Африка. Он проводится на фоне политической нестабильности в стране-хозяйке, на фоне скандалов на стройке объектов для проведения турнира, их незавершенности. Он проводится на фоне нежелания клубов отпускать своих футболистов, на фоне отмены матчей по всему миру.

Но чтобы не затягивать турнир, организаторы готовы проводить матчи вплоть до тех пор, пока допущенными не останется 11 человек, способных выйти на поле. Если же какая-то команда не сможет выставить такой состав из-за вала положительных тестов на коронавирус (а уже есть первые случаи), то ей будет присуждено поражение со счетом 0:2. В общем, экстремальные условия требуют экстремальных решений.

Правда, в регламенте есть оговорка, что оргкомитет может принимать решения по своему усмотрению в «исключительных случаях». Оставили себе лазейку на всякий случай. Представьте, что в таких условиях и результаты могут быть предельно непредсказуемыми. Если все же абстрагироваться от возможных форс-мажоров, то давайте посмотрим, у каких сборных наилучшие шансы победить.

1. Алжир

Главным претендентом на победу в Кубке Африки считается Алжир. Это действующий победитель турнира, который подошел к нынешнему розыгрышу в феноменальной форме: 33 матча без поражений с октября 2018 года. Победа на недавнем Кубке арабских государств только усилила позиции алжирцев, а 25 голов, забитых в 6 отборочных матчах к чемпионату мира, говорят об атакующей свирепости. Да, сборная Алжира уже стареет по футбольным меркам, но это все еще главная угроза в Африке.

2. Сенегал

Если же говорить о главных звездах турнира, то они сосредоточены в Сенегале. И это сейчас не просто набор звезд даже по европейским масштабам – это настоящая команда. Об этом говорит невозмутимость сенегальцев, уверенно прошедших отбор на Кубок Африки и проходящих его на ЧМ -2022. Эдуар Менди, Калиду Кулибали, успевший подхватить коронавирус, Идрисса Гейе, Садио Мане – это мощный «позвоночник» команды, который имеет и мощную поддержку. И победа Сенегала на Кубке Африки станет исторической. Ведь несмотря на свою звездность, которой команда всегда отличалась, ей так ни разу не удалось еще выиграть этот турнир.

3. Марокко

Где есть Вахид Халилходжич у руля, там не может быть скучно. Марокканцы делают ставку на его опыт и мастерство, жертвуя даже человеческими отношениями внутри команды. Босниец не считается с именами и статусами. Звезда «Челси» Хаким Зиеш был отцеплен от сборной, потому что его поведение не понравилось тренеру. Но Марокко неплохо играет под началом Халилходжича, и ему многое прощают. В квалификации к ЧМ -2022 марокканцы выиграли 6 матчей из 6, забили 20 мячей и всего один пропустили. И это против трех команд, каждая из которых попала на нынешний Кубок Африки.

4. Камерун

Дома и стены помогают – камерунцы выиграли первый матч Кубка Африки, одолев Буркина-Фасо (2:1) благодаря дублю Венсана Абубакара с пенальти. Остаются вопросы к стабильности камерунской сборной, но очень важным с этой точки зрения был матч отбора ЧМ -2022 против мощной сборной Кот-д’Ивуара, в котором Камерун победил и сместил принципиального противника с первого места в группе. Матч показал потенциал камерунцев, силу их характера и настроя. Теперь важно не упустить это в ключевых матчах Кубка Африки. К тому же состав у Камеруна традиционно приличный.

5. Египет

Сборная Египта может похвастаться одним из лучших игроков мира в составе – Салахом. А назначение Карлуша Кейруша на пост главного тренера обеспечило опытного наставника у руля команды. Египтянам нужно реабилитироваться после домашнего неудачного выступления на турнире 2019 года. Да и на недавнем Кубке арабских государств Египет стал лишь четвертым, проиграв в последнем матче Катару. Матч с мощной Нигерией 11 января может задать тон всему турниру для обеих видных команд. Осложнить задачу на поздних стадиях может тот факт, что на Клубный чемпионат мира вынуждены будут уехать сразу 8 футболистов, представляющих «Аль-Ахли».

6. Тунис

Тунисцы традиционно на уровне сборной смотрятся неплохо. В отборочной группе на чемпионат мира они совершили легкую прогулку, не испытав больших проблем. Это достаточно организованная команда, которая уверенно использует свои сильные стороны. На Кубке арабских государств Тунис проиграл только в финале Алжиру, а в полуфинале справился с тем же Египтом.

7. Кот-д’Ивуар

Эта сборная никогда не испытывала недостатка в качественных футболистах, звездах по меркам европейских чемпионатов. Даже если придется обойтись без Вилфрида Заа на этот раз. Зато ивуарийцы могут опереться на опыт нескольких игроков, побеждавших на Кубке Африки в 2015 году. Тренер Патрис Бомель тоже имеет победный опыт на турнире. Это крепкая во всех отношениях команда, но она не всегда оказывается сплоченной, что показало поражение от Камеруна в отборочном матче ЧМ -2022.

8. Нигерия

У нигерийцев есть неопределенности с составом – многие ключевые футболисты под вопросом, и это определяет статус Нигерии как претендента на победу в турнире. Все-таки состав у этой сборной неплохой – в заявку даже был включен хорошо нам знакомый Эджуке. При этом команду называли слишком предсказуемой, скучной при предыдущем тренере Герноте Роре. Федерация решила сделать ход конем и сменила наставника прямо перед Кубком Африки, хотя Рор и в плей-офф отбора на ЧМ -2022 вывел Нигерию, и на этот турнир. Рискованный шаг.

9. Мали

У малийцев тоже достаточно много футболистов из Европы. Эта команда регулярно считается темной лошадкой на турнирах. А предыдущий отборочный цикл малийцы провели превосходно, став первыми в своей группе. Выиграли они отборочную группу и на ЧМ -2022, причем там даже ни одного мяча не пропустили. Но получится ли раскрыть потенциал и воспользоваться некоторым везением?

10. Гана

Последняя команда из числа главных претендентов на победу. Сборная Ганы всегда имела в составе звездных игроков по африканским меркам. Сейчас у нее много талантливой молодежи, но в последнее время буксовала. Осенью на тренерский пост вернулся Милован Раевац, который выводил Гану в четвертьфинал чемпионата мира 2010 года. С тех пор настроение и качество игры улучшились. Но хватит ли этого, чтобы прервать 40-летнее ожидание «африканского золота»?