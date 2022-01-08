Парни, по которым плачет Клопп, «Зонт» из «Челси» и лучший бомбардир ЛЧ. 10 звёзд Кубка Африканских наций

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вчера, 18:09

И столько же причин следить за Кубком Африки.

Завтра в Камеруне стартует Кубок Африканских наций, в котором примут участие многие звезды европейских клубов из топ-чемпионатов. «Соккер.ру» собрал десятку амбассадоров КАН, ради которых стоит уделить время международному турниру.

10 место. Мохамед Бенрахма (Алжир)

Впервые надел футболку сборной Алжира еще в 2015-м, но только в прошлом году стал «лисом пустыни» на постоянной основе. 2021-й вообще стал прорывным для Мохамеда: подписал полноценный контракт с «Вест Хэмом», завоевал место в стартовом составе «молотобойцев», убедив придирчивого Дэвида Мойеса своей игрой. В текущем сезоне у футболиста 8 голов и 4 ассиста за «Вест Хэм» во всех турнирах. «Алжирский Месси» мечтает выиграть Кубок Африки, ведь в его коллекции этого титула нет — в 2019 году не попал даже в заявку будущих чемпионов.

9 место. Франк Кессье (Кот-д`Ивуар)

У сборной Кот-д`Ивуара всегда богатый на имена состав, а еще вечное невезение на крупных турнирах, только в 2015-м сумели сломать судьбу-злодейку, выиграв со счетом 9:8 у Ганы в серии пенальти финального матча КАН. Сейчас у «слонов» тоже много звезд в составе, но они в основном сконцентрированы в атаке, а за ниточки должен дергать Франк Кессье. Полузащитник сыграет не только за свою сборную, но и за свое будущее: у полузащитника «Милана» в конце сезона истекает контракт, и яркое выступление на Кубке Африканских наций увеличит количество и качество и без того сыплющихся на него предложений.

8 место. Наби Кейта (Гвинея)

Больше всего не рад Кубку Африки в начале года Юрген Клопп, ведь «Ливерпуль» отправил на турнир не только Мане с Салахом, до которых еще доберемся, но и Кейта. Наби — главная звезда своей сборной, и хотя в «Ливерпуле» гвинейцу не удается полностью раскрыть свой потенциал (мешают травмы и высокая конкуренция), иные матчи в составе «красных» он провел на топ-уровне. Надежды сборной Гвинеи на успешное выступление в Камеруне во многом связаны с Кейта.

7 место. Калиду Кулибали (Сенегал)

Сенегал входит в число главных фаворитов Кубка Африки, у «львов Теранги» мощнейший состав, в каждой линии есть сильные исполнители. Лидер обороны — трехстворчатый шкаф по имени Калиду Кулибали. Огромного центрального защитника все последние годы связывали с переходом в разные топ-клубы Европы, но он по-прежнему верен «Наполи». В 2019-м Кулибали пропустил финал КАН против Алжира, без него сенегальцы проиграли 0:1. Теперь Калиду носит капитанскую повязку и намерен привести свою сборную к триумфу.

6 место. Ашраф Хакими (Марокко)

Воспитанник мадридского «Реала» добился феноменального прогресса в дортмундской «Боруссии», после чего стал чемпионом Италии с «Интером», а теперь играет в одной команде с Мбаппе, Неймаром и Месси. Нацеленный на атаку крайний защитник не раз становился героем матчей, а сборная Марокко в последних 15 матчах с Хакими на поле одержала 13 побед и дважды сыграла вничью.

5 место. Рияд Марез (Алжир)

Трехкратный чемпион Англии в составах «Лестера» и «Манчестер Сити» два с половиной года назад на правах капитана первым прикоснулся к вожделенному трофею после победы Алжира над Сенегалом в финале КАН-2019. И надеется сделать это вновь. Мареза ценит Гвардиола, а он отвечает результативной игрой за «Манчестер Сити»: 52 гола и 42 ассиста в 167 матчах за «горожан». Свита лидера атак «лис пустыни» на Кубке Африки выглядит весьма внушительно: Бенрама («Вест Хэм»), Унас («Наполи») и Слимани («Лион»).

4 место. Эдуар Менди (Сенегал)

Среди полевых игроков нашлось место вратарю. И какому! Невозможно представить европейский триумф «Челси» без надежной игры Эдуара Менди по прозвищу «Зонт», который совершил не один десяток сэйвов ради победы в Лиге чемпионов. Сенегалец претендует на звание лучшего вратаря 2021 года по версии ФИФА . Один из лучших вратарей мира сыграет на Кубке Африки, вот это действительно весьма необычно.

3 место. Себастьен Аллер (Кот-д`Ивуар)

Аллер вошел в топ-10 самых результативных футболистов 2021 года: наколотил 37 голов за «Аякс» и сборную Кот-д`Ивуара. Самые ценные голы, конечно, забил в Лиге чемпионов, где дебютировал осенью и ни разу не уходил с поля без гола: настрелял 10 штук в 6 матчах и по итогам группового турнира является единолично лучшим снайпером престижного турнира.

2 место. Садио Мане (Сенегал)

У Садио Мане тоже есть должок перед Кубком Африканских наций после поражения в финале предыдущего розыгрыша. Форвард «Ливерпуля» забил 7 голов в 11 последних матчах за сборную Сенегала и надеется еще не раз станцевать в ближайший месяц.

1 место. Мохамед Салах (Египет)