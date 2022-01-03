«Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ, Франция защитит звание чемпионов мира. Прогнозы на главные футбольные события 2022 года

Печеньки с предсказаниями.
2022 год только начался, а «Соккер.ру» с ходу берет его в оборот и напоминает о футбольных событиях, которые ждут нас в ближайшие 12 месяцев. Самое время заглянуть в магический шар и попытаться предугадать исход ключевых футбольных сражений 2022 года.
Чемпионат Англии — «Манчестер Сити»
Разогреемся ставками на победителей национальных чемпионатов, тем более в каждом из турниров «Большой пятерки» виден очевидный фаворит, который с большой вероятностью и усядется на чемпионский трон в концовке сезона. «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы не выиграл АПЛ только в первый английский сезон каталонского тренера и два года назад, когда «Ливерпуль» на аналогичной отметке сезона уже обеспечил себе внушительное преимущество. Сейчас солидный отрыв у «горожан», чьи конкуренты могут быть сколь угодно симпатичными, но не могут похвастаться такой же эффективностью, как команда Пепа.
Чемпионат Испании — «Реал»
«Реал» стал зимним чемпионом в Испании, а 2022 год начал с сенсационного поражения от «Хетафе». «Сливочным» свойственно робингудство: обыграли всех ближайших преследователей, но не впервые теряют очки в схватках с борцами за выживание. В сезоне 2014/15 «Реал» под началом Анчелотти растерял внушительное преимущество, добытое в первом круге, но сейчас в Ла Лиге некому наказать «королевский клуб» за ошибки. Так что пощекочут нервы болельщикам, но станут первыми в Примере.
Чемпионат Италии — «Интер»
Интрига вокруг Скудетто выглядела многообещающей после вдохновенных стартов «Наполи» и «Милана», но к середине турнирной дистанции все вернулось на круги своя: действующий чемпион Италии даже без Конте и Лукаку, которые могут объединиться в Лондоне, остается самой классной, расчетливой и стабильной командой Серии A. Удивлюсь, если «нерадзурри» не защитят титул.
Чемпионат Германии — «Бавария»
В некотором роде это даже оскорбительно делать такие прогнозы, ведь иных вариантов не предусмотрено: в Бундеслиге есть «Бавария» и все остальные, причем мюнхенцы держат свои символы власти железной хваткой. Десятое кряду чемпионство «Баварии» неизбежно.
Чемпионат Франции — «Пари Сен-Жермен»
В отличие от «Баварии», ПСЖ иной раз может свалять дурака и пустить на трон халифа на час. Так было с «Монако» несколько лет назад и с «Лиллем» в прошлом сезоне. Но два года подряд парижане себе такого не позволят, да и солидное преимущество в таблице говорит о том, что титул уже у них в кармане.
Чемпионат России — «Зенит»
Любители российского футбола тоже соскучились по настоящей чемпионской интриге в РПЛ, и хотя перед зимней паузой «Динамо» отстает от «Зенита» всего лишь на 2 очка и грозится свергнуть петербуржцев с престола, мнится мне, что «бело-голубые» пока не готовы взобраться на первое место. «Зенит» остается на вершине, одержав четвертую победу в РПЛ подряд.
Лига чемпионов — «Манчестер Сити»
Признаюсь, первой пришла на ум «Бавария». Мощнейшая машина, но молодой тренер Нагельсманн должен набить пару шишек, чтобы ухватиться за «ушастого», а у «Сити» уже накопился полезный опыт поражений в Лиге чемпионов, в том числе в прошлогоднем финале, когда Гвардиола был неправ в некоторых решениях. Кажется, на этот раз «горожане» расширят границы своих владений и сделают шаг к европейскому господству.
Лига Европы — «Севилья»
В Лиге Европы желаем успехов «Спартаку» и «Зениту», но представить их даже в полуфинале с таким составом участников получается с трудом. Не думаю, что дотянется до Кубка УЕФА «Барселона» — самый статусный клуб в плей-офф Лиги Европы и лидер букмекерских котировок, да и дортмундская «Боруссия» не выглядит надежным соискателем трофея. Скорее поверю в успех одной испанской команды, являющейся главным специалистом по победам в Лиге Европы. У «Севильи» шесть Кубков УЕФА в XXI веке, один из них взяли с Хуленом Лопетеги, в руках которого весьма серьезная команда. Могут повторить?
Чемпионат мира 2022 — сборная Франции
Рассчитать форму национальных сборных за год до чемпионата мира — задачка не из легких. На сегодняшний день известны не все участники мундиаля в Катаре, но основные фавориты (кроме, разве что победителей Евро-2020, загремевших в стыки) уже в деле. Смею предположить, что звание сильнейшей команды планеты разыграют европейские сборные. Моя тройка фаворитов: Франция, Англия и Германия. А если быть совсем честным, делаю сложный выбор между немцам и французами. Обе сборные неудачно выступили на Евро, но после этого перезагрузились: у Бундесманшафт новый тренер, а Дешам взял сборную в кулак и выиграл Лигу Наций. И почему бы «трехцветным» не защитить звание чемпионов мира?
Обладатель «Золотого мяча» — Килиан Мбаппе
Ну а если в этой виртуальной реальности Франция выигрывает чемпионат мира, то и «Золотой мяч» должен достаться французу. У Килиана Мбаппе впереди важный год, ведь он собирается покинуть ПСЖ и облачиться в белоснежную футболку «Реала». Если будет много забивать и сбережет силы на мундиаль, то заберет «Золотой мяч» и ознаменует наступление новой эры в футболе.
Делитесь своими ожиданиями, будет интересно проверить результаты через год и назвать главного оракула среди читателей «Соккер.ру».
Франция не выиграет чемпионат мира. Выиграет Испания или Германия.
Золотой мяч - Левандовски!!!! Только не Месси!!!!
Франция не выиграет чемпионат мира. Выиграет Испания или Германия.
Золотой мяч - Левандовски!!!! Только не Месси!!!!
По национальным чемпионатам в целом всё понятно, но борьба в Италии будет поинтересней, думаю, чем это зимнее коронование Интера. А вот в ЛЧ ставка на Сити совсем непонятна, особенно на фоне пояснения, что Гвардиола набил шишек и учтёт предыдущие просчёты. Он хоть раз их учитывал? Вся его беда именно в том, что он абсолютно постоянен. Да, тренер классный, один из двух лучших в мире, но он не гибкий совершенно. Он твёрдо следует своему стилю, который отточил до совершенства. Но в битве зачастую выигрывает не слаженный механизм, а нетривиальное, непредсказуемое для соперника действие. Фавориты ЛЧ - Бавария и Ливерпуль. При удачной сетке может и ПСЖ на многое замахнуться, особенно, если звёзды разыграются.
Ну и ЗМ. ЧМ-22 закончится в середине декабря, а ЗМ к тому моменту уже вручат (хотя в такой необычный год французы могут и изменить сроки), поэтому Мбаппе не сможет получить бонус от трофея, если французы станут чемпионами мира. Да и в целом не важно кто возьмёт награду - Мбаппе, Холанд или Салах - главное, чтобы уже Роналду и Месси перестали протягивать за счёт предыдущих их заслуг. Им пора на покой, да здравствует новая молодая смена!
По национальным чемпионатам в целом всё понятно, но борьба в Италии будет поинтересней, думаю, чем это зимнее коронование Интера. А вот в ЛЧ ставка на Сити совсем непонятна, особенно на фоне пояснения, что Гвардиола набил шишек и учтёт предыдущие просчёты. Он хоть раз их учитывал? Вся его беда именно в том, что он абсолютно постоянен. Да, тренер классный, один из двух лучших в мире, но он не гибкий совершенно. Он твёрдо следует своему стилю, который отточил до совершенства. Но в битве зачастую выигрывает не слаженный механизм, а нетривиальное, непредсказуемое для соперника действие. Фавориты ЛЧ - Бавария и Ливерпуль. При удачной сетке может и ПСЖ на многое замахнуться, особенно, если звёзды разыграются.
Ну и ЗМ. ЧМ-22 закончится в середине декабря, а ЗМ к тому моменту уже вручат (хотя в такой необычный год французы могут и изменить сроки), поэтому Мбаппе не сможет получить бонус от трофея, если французы станут чемпионами мира. Да и в целом не важно кто возьмёт награду - Мбаппе, Холанд или Салах - главное, чтобы уже Роналду и Месси перестали протягивать за счёт предыдущих их заслуг. Им пора на покой, да здравствует новая молодая смена!
Аргентина выиграет
Лигу конференций Ренн
С остальными согласен
Аргентина выиграет
Лигу конференций Ренн
С остальными согласен
Севилья да, но если только не попадёт на Спартак
Севилья да, но если только не попадёт на Спартак
ЗМ выиграет кто угодно, точнее тот кому дадут.
ЗМ выиграет кто угодно, точнее тот кому дадут.