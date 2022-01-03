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«Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ, Франция защитит звание чемпионов мира. Прогнозы на главные футбольные события 2022 года

03 января 2022, 21:53
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Печеньки с предсказаниями.

2022 год только начался, а «Соккер.ру» с ходу берет его в оборот и напоминает о футбольных событиях, которые ждут нас в ближайшие 12 месяцев. Самое время заглянуть в магический шар и попытаться предугадать исход ключевых футбольных сражений 2022 года.

Чемпионат Англии — «Манчестер Сити»

Разогреемся ставками на победителей национальных чемпионатов, тем более в каждом из турниров «Большой пятерки» виден очевидный фаворит, который с большой вероятностью и усядется на чемпионский трон в концовке сезона. «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы не выиграл АПЛ только в первый английский сезон каталонского тренера и два года назад, когда «Ливерпуль» на аналогичной отметке сезона уже обеспечил себе внушительное преимущество. Сейчас солидный отрыв у «горожан», чьи конкуренты могут быть сколь угодно симпатичными, но не могут похвастаться такой же эффективностью, как команда Пепа.

Чемпионат Испании — «Реал»

«Реал» стал зимним чемпионом в Испании, а 2022 год начал с сенсационного поражения от «Хетафе». «Сливочным» свойственно робингудство: обыграли всех ближайших преследователей, но не впервые теряют очки в схватках с борцами за выживание. В сезоне 2014/15 «Реал» под началом Анчелотти растерял внушительное преимущество, добытое в первом круге, но сейчас в Ла Лиге некому наказать «королевский клуб» за ошибки. Так что пощекочут нервы болельщикам, но станут первыми в Примере.

Чемпионат Италии — «Интер»

Интрига вокруг Скудетто выглядела многообещающей после вдохновенных стартов «Наполи» и «Милана», но к середине турнирной дистанции все вернулось на круги своя: действующий чемпион Италии даже без Конте и Лукаку, которые могут объединиться в Лондоне, остается самой классной, расчетливой и стабильной командой Серии A. Удивлюсь, если «нерадзурри» не защитят титул.

Чемпионат Германии — «Бавария»

В некотором роде это даже оскорбительно делать такие прогнозы, ведь иных вариантов не предусмотрено: в Бундеслиге есть «Бавария» и все остальные, причем мюнхенцы держат свои символы власти железной хваткой. Десятое кряду чемпионство «Баварии» неизбежно.

Чемпионат Франции — «Пари Сен-Жермен»

В отличие от «Баварии», ПСЖ иной раз может свалять дурака и пустить на трон халифа на час. Так было с «Монако» несколько лет назад и с «Лиллем» в прошлом сезоне. Но два года подряд парижане себе такого не позволят, да и солидное преимущество в таблице говорит о том, что титул уже у них в кармане.

Чемпионат России — «Зенит»

Любители российского футбола тоже соскучились по настоящей чемпионской интриге в РПЛ, и хотя перед зимней паузой «Динамо» отстает от «Зенита» всего лишь на 2 очка и грозится свергнуть петербуржцев с престола, мнится мне, что «бело-голубые» пока не готовы взобраться на первое место. «Зенит» остается на вершине, одержав четвертую победу в РПЛ подряд.

Лига чемпионов — «Манчестер Сити»

Признаюсь, первой пришла на ум «Бавария». Мощнейшая машина, но молодой тренер Нагельсманн должен набить пару шишек, чтобы ухватиться за «ушастого», а у «Сити» уже накопился полезный опыт поражений в Лиге чемпионов, в том числе в прошлогоднем финале, когда Гвардиола был неправ в некоторых решениях. Кажется, на этот раз «горожане» расширят границы своих владений и сделают шаг к европейскому господству.

Лига Европы — «Севилья»

В Лиге Европы желаем успехов «Спартаку» и «Зениту», но представить их даже в полуфинале с таким составом участников получается с трудом. Не думаю, что дотянется до Кубка УЕФА «Барселона» — самый статусный клуб в плей-офф Лиги Европы и лидер букмекерских котировок, да и дортмундская «Боруссия» не выглядит надежным соискателем трофея. Скорее поверю в успех одной испанской команды, являющейся главным специалистом по победам в Лиге Европы. У «Севильи» шесть Кубков УЕФА в XXI веке, один из них взяли с Хуленом Лопетеги, в руках которого весьма серьезная команда. Могут повторить?

Чемпионат мира 2022 — сборная Франции

Рассчитать форму национальных сборных за год до чемпионата мира — задачка не из легких. На сегодняшний день известны не все участники мундиаля в Катаре, но основные фавориты (кроме, разве что победителей Евро-2020, загремевших в стыки) уже в деле. Смею предположить, что звание сильнейшей команды планеты разыграют европейские сборные. Моя тройка фаворитов: Франция, Англия и Германия. А если быть совсем честным, делаю сложный выбор между немцам и французами. Обе сборные неудачно выступили на Евро, но после этого перезагрузились: у Бундесманшафт новый тренер, а Дешам взял сборную в кулак и выиграл Лигу Наций. И почему бы «трехцветным» не защитить звание чемпионов мира?

Обладатель «Золотого мяча» — Килиан Мбаппе

Ну а если в этой виртуальной реальности Франция выигрывает чемпионат мира, то и «Золотой мяч» должен достаться французу. У Килиана Мбаппе впереди важный год, ведь он собирается покинуть ПСЖ и облачиться в белоснежную футболку «Реала». Если будет много забивать и сбережет силы на мундиаль, то заберет «Золотой мяч» и ознаменует наступление новой эры в футболе.

Делитесь своими ожиданиями, будет интересно проверить результаты через год и назвать главного оракула среди читателей «Соккер.ру».

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Все комментарии
Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 января в 09:57
Шарлатану из Сити не видать побед в ЛЧ, с остальными относительно ясно кроме что пожалуй победителя ЧМ в Катаре, есть Бельгия, Дания, Аргентина, Бразилия
Дух Самайна
Дух Самайна
05 января в 09:03
Сити не выиграет ЛЧ
Roger Young
Roger Young
04 января в 13:40
До чемпионата мира еще слишком далеко, чтобы делать какие-то прогнозы. На счет остальных вероятных сценариев согласен
faneng
faneng
04 января в 11:01
Неправильные прогнозы. Манчестер Сити не выиграют Лигу чемпионов. Им это не дано. Выиграет Бавария или Ливерпуль.
Франция не выиграет чемпионат мира. Выиграет Испания или Германия.

Золотой мяч - Левандовски!!!! Только не Месси!!!!
Дима Логинов
Дима Логинов
04 января в 09:55
В Катаре страшная жара даже зимой, Англичане там сварятся, а не будут на титул претендовать. Фразцузам тоже будет тяжело, как и немцам. Но у последних есть Флик и это во многом жирный плюс. Комфортнее всего будет играть бразильцам, да и команда у них подобралась неплохая. Не сбрасывал бы со счетов датчан, очень уж хорошо они отбор прошли. И испанцев рассмотрел бы в качестве главных соискателей трофея.
По национальным чемпионатам в целом всё понятно, но борьба в Италии будет поинтересней, думаю, чем это зимнее коронование Интера. А вот в ЛЧ ставка на Сити совсем непонятна, особенно на фоне пояснения, что Гвардиола набил шишек и учтёт предыдущие просчёты. Он хоть раз их учитывал? Вся его беда именно в том, что он абсолютно постоянен. Да, тренер классный, один из двух лучших в мире, но он не гибкий совершенно. Он твёрдо следует своему стилю, который отточил до совершенства. Но в битве зачастую выигрывает не слаженный механизм, а нетривиальное, непредсказуемое для соперника действие. Фавориты ЛЧ - Бавария и Ливерпуль. При удачной сетке может и ПСЖ на многое замахнуться, особенно, если звёзды разыграются.
Ну и ЗМ. ЧМ-22 закончится в середине декабря, а ЗМ к тому моменту уже вручат (хотя в такой необычный год французы могут и изменить сроки), поэтому Мбаппе не сможет получить бонус от трофея, если французы станут чемпионами мира. Да и в целом не важно кто возьмёт награду - Мбаппе, Холанд или Салах - главное, чтобы уже Роналду и Месси перестали протягивать за счёт предыдущих их заслуг. Им пора на покой, да здравствует новая молодая смена!
kyxy
kyxy
04 января в 09:43
МС нужен влахович
Goosfraba
Goosfraba
04 января в 09:05
ЛЧ за Баварией 100%, а ЧМ либо немцы, либо Бразилия, вот прям чуйка!
амурец
амурец
04 января в 02:43
МС ЛЧ? смешно
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
04 января в 02:21
Франция не выйдет из группы
Аргентина выиграет
Лигу конференций Ренн
С остальными согласен
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
04 января в 00:45
🤣
25процентный клоун
25процентный клоун
03 января в 23:14
У Сити ни одного топ игрока и характера ноль у команды.В чемпе судьи тащут.
Севилья да, но если только не попадёт на Спартак
Dan_Madrid
Dan_Madrid
03 января в 23:09
С чемпионами стран согласен. Но в лч думаю выиграет реал, если обойдутся без травм. Тройка полузащитников снова лучшие, а Винисиус совместно с Бензема накажут соперников.
25процентный клоун
25процентный клоун
03 января в 22:46, ред.
На счёт Сити посмеялся, да и французы на ЧМ провалятся.
ЗМ выиграет кто угодно, точнее тот кому дадут.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
03 января в 22:32
Мне лично три прогноза кажутся сомнительными. Зенит не будет чемпионом, хотя бы потому, что все в один голос твердят. что будет. А реально возможно все, в том числе неразбериха с игрой в свете предстоящего тасования состава. Далее. Франция не будет чемпионом мира. Есть более реальные претенденты. И Мбаппе не получит Золотой мяч, т.к. еще молод для такой награды. Ясно, что могу ошибиться, но на прогнозы имею право?
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