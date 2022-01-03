«Ман Сити» выиграет АПЛ и ЛЧ, Франция защитит звание чемпионов мира. Прогнозы на главные футбольные события 2022 года

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03 января 2022, 21:53

Печеньки с предсказаниями.

2022 год только начался, а «Соккер.ру» с ходу берет его в оборот и напоминает о футбольных событиях, которые ждут нас в ближайшие 12 месяцев. Самое время заглянуть в магический шар и попытаться предугадать исход ключевых футбольных сражений 2022 года.

Чемпионат Англии — «Манчестер Сити»

Разогреемся ставками на победителей национальных чемпионатов, тем более в каждом из турниров «Большой пятерки» виден очевидный фаворит, который с большой вероятностью и усядется на чемпионский трон в концовке сезона. «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы не выиграл АПЛ только в первый английский сезон каталонского тренера и два года назад, когда «Ливерпуль» на аналогичной отметке сезона уже обеспечил себе внушительное преимущество. Сейчас солидный отрыв у «горожан», чьи конкуренты могут быть сколь угодно симпатичными, но не могут похвастаться такой же эффективностью, как команда Пепа.

Чемпионат Испании — «Реал»

«Реал» стал зимним чемпионом в Испании, а 2022 год начал с сенсационного поражения от «Хетафе». «Сливочным» свойственно робингудство: обыграли всех ближайших преследователей, но не впервые теряют очки в схватках с борцами за выживание. В сезоне 2014/15 «Реал» под началом Анчелотти растерял внушительное преимущество, добытое в первом круге, но сейчас в Ла Лиге некому наказать «королевский клуб» за ошибки. Так что пощекочут нервы болельщикам, но станут первыми в Примере.

Чемпионат Италии — «Интер»

Интрига вокруг Скудетто выглядела многообещающей после вдохновенных стартов «Наполи» и «Милана», но к середине турнирной дистанции все вернулось на круги своя: действующий чемпион Италии даже без Конте и Лукаку, которые могут объединиться в Лондоне, остается самой классной, расчетливой и стабильной командой Серии A. Удивлюсь, если «нерадзурри» не защитят титул.

Чемпионат Германии — «Бавария»

В некотором роде это даже оскорбительно делать такие прогнозы, ведь иных вариантов не предусмотрено: в Бундеслиге есть «Бавария» и все остальные, причем мюнхенцы держат свои символы власти железной хваткой. Десятое кряду чемпионство «Баварии» неизбежно.

Чемпионат Франции — «Пари Сен-Жермен»

В отличие от «Баварии», ПСЖ иной раз может свалять дурака и пустить на трон халифа на час. Так было с «Монако» несколько лет назад и с «Лиллем» в прошлом сезоне. Но два года подряд парижане себе такого не позволят, да и солидное преимущество в таблице говорит о том, что титул уже у них в кармане.

Чемпионат России — «Зенит»

Любители российского футбола тоже соскучились по настоящей чемпионской интриге в РПЛ , и хотя перед зимней паузой «Динамо» отстает от «Зенита» всего лишь на 2 очка и грозится свергнуть петербуржцев с престола, мнится мне, что «бело-голубые» пока не готовы взобраться на первое место. «Зенит» остается на вершине, одержав четвертую победу в РПЛ подряд.

Лига чемпионов — «Манчестер Сити»

Признаюсь, первой пришла на ум «Бавария». Мощнейшая машина, но молодой тренер Нагельсманн должен набить пару шишек, чтобы ухватиться за «ушастого», а у «Сити» уже накопился полезный опыт поражений в Лиге чемпионов, в том числе в прошлогоднем финале, когда Гвардиола был неправ в некоторых решениях. Кажется, на этот раз «горожане» расширят границы своих владений и сделают шаг к европейскому господству.

Лига Европы — «Севилья»

В Лиге Европы желаем успехов «Спартаку» и «Зениту», но представить их даже в полуфинале с таким составом участников получается с трудом. Не думаю, что дотянется до Кубка УЕФА «Барселона» — самый статусный клуб в плей-офф Лиги Европы и лидер букмекерских котировок, да и дортмундская «Боруссия» не выглядит надежным соискателем трофея. Скорее поверю в успех одной испанской команды, являющейся главным специалистом по победам в Лиге Европы. У «Севильи» шесть Кубков УЕФА в XXI веке, один из них взяли с Хуленом Лопетеги, в руках которого весьма серьезная команда. Могут повторить?

Чемпионат мира 2022 — сборная Франции

Рассчитать форму национальных сборных за год до чемпионата мира — задачка не из легких. На сегодняшний день известны не все участники мундиаля в Катаре, но основные фавориты (кроме, разве что победителей Евро-2020, загремевших в стыки) уже в деле. Смею предположить, что звание сильнейшей команды планеты разыграют европейские сборные. Моя тройка фаворитов: Франция, Англия и Германия. А если быть совсем честным, делаю сложный выбор между немцам и французами. Обе сборные неудачно выступили на Евро, но после этого перезагрузились: у Бундесманшафт новый тренер, а Дешам взял сборную в кулак и выиграл Лигу Наций. И почему бы «трехцветным» не защитить звание чемпионов мира?

Обладатель «Золотого мяча» — Килиан Мбаппе

Ну а если в этой виртуальной реальности Франция выигрывает чемпионат мира, то и «Золотой мяч» должен достаться французу. У Килиана Мбаппе впереди важный год, ведь он собирается покинуть ПСЖ и облачиться в белоснежную футболку «Реала». Если будет много забивать и сбережет силы на мундиаль, то заберет «Золотой мяч» и ознаменует наступление новой эры в футболе.

Делитесь своими ожиданиями, будет интересно проверить результаты через год и назвать главного оракула среди читателей «Соккер.ру».