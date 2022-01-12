«Барселона» три года без побед над «Реалом». У тренера Хави первое Эль Класико, и сразу в финале четырёх

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12 января 2022, 10:18

Полуфинал Суперкубка с множеством подтекстов.

О «Барселоне»

- Хави выиграл лишь 5 из 11 матчей в качестве главного тренера «Барселоны». Случилось всего два поражения, но мировые тоже отдаляют от мечты повоевать с «Реалом» за победу в чемпионате. «Мадрид» опережает «Барселону» на 17 пунктов. Даже если каталонцы наберут три очка в оставшемся своем матче, то Анчелотти сохранит впечатляющее преимущество. «Барселона» близка к зоне ЛЧ , но шестая-седьмая в таблице. Дополнительный стимул правильно сыграть в полуфинале Суперкубка Испании.

- У каталонцев проблемы в атаке. В последних 10 играх забили всего 13 мячей, причем шесть из них в двух матчах. Остается 7 точных ударов в 8 играх. Последний раз больше двух голов забивали в середине декабря, и даже «Линарес» в Кубке Испании проиграл со счетом 1:2, причем открыл счет голам первым. А против «Гранады» ничью каталонцам принес гол, забитый после единственного точного удара в исполнении «блаугранас».

- Люк Де Йонг прочитал, что его отправляют в аренду – сразу забивает. Отличился против «Мальорки» в день минимальной победы, принес один пункт против «Гранады». Это не значит, что голландец отвечает требованиям для форварда «Барселоны» в хорошие времена, но в кризис сгодятся все. Дани Алвес отдал голевой пас на Люка, Дембеле может составить компанию двум голландцам с Депаем в качестве главной надежны в атаке. Помним также о Фати и Ферране Торресе, которого наконец-то разрешили заявить благодаря аренде Коутиньо и решению Умтити пойти на сокращение зарплаты.

- Как для гранда, у «Барселоны» немало проблем в защите. Дани Алвес усилит атаку, но через его зону сильные соперники обязательно найдут путь к воротам Тер Штегена. Немец давно в воротах «Барселоны», но Марк Андре вынужден мириться с непоследовательной игрой собственной защиты. Разумеется, каталонцы не допускают качественные моменты у своих ворот постоянно, но пропускают почти всегда. 10 матчей – 12 результативных ошибок. А из сложных соперников были лишь «Бенфика», «Севилья» и «Бавария».

- Сегодня ключевой экзамен для Хави, первое тренерской Эль Класико. Каталонцы могут играть «3-4-3», но классика – «4-3-3», явно надежнее. В обороне в бой идут старики – Альба, Пике и Алвес, а еще толковый Араухо, который смело рвется в бой со сломанной рукой. Матч настолько важный, что уругваец появится со специальной шиной, ведь сломал сразу две кости ладони. А вот Френки Де Йонг наоборот вернулся из лазарета, как и Педри. Гави тоже в обойме – его удаление не учитывается в Суперкубке. Могут сыграть с высоким форвардом Люком, а могут поставить Депая в центре – привычные варианты.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): Тер Штеген – Алвес, Араухо, Пике, Альба – Бускетс, Ф. Де Йонг, Педри (Н. Гонсалес) – Дембеле, Л. Де Йонг (Гави), Депай.

О «Реале»

- «Сливочные» наравне с «Баварией» — одна из самых профессиональных команд планеты. Где Педри и Гави учатся, там Кроос и Модрич могут преподавать. Даже игра форварда Васкеса справа в защите – показатель отношения игроков Анчелотти к целям и задачам. Но в этом загвоздка. У «Реала» все слишком хорошо, поэтому им нужно все время искать мотивацию. «Барселона» так сильно отстала в таблице, что могут сегодня ее недооценить.

- Если соперник предложит высокий темп, то фавориту будет сложно. Грязный секрет Карло – по интенсивности прессинга его «Реал» является шестнадцатой командой Ла Лиги. И отражение стиля, и потенциальный минус. На поле немало ветеранов, даже Алабе в этом году стукнет тридцать лет, а в большом футболе он почти тринадцать лет. «Барселона» же первая по высокому отбору, поэтому сегодня следите за тем, кто выиграет подборы у ворот Куртуа. Если «Реал» — все понятно, если каталонцы – будет веселее.

- Кадровых потерь почти нет. Бэйла забыли, Карвахаль почти готов, но Начо и Васкес с радостью займут правый фланг обороны. Анчелотти допустил ротацию – все-таки перелет в Саудовскую Аравию отнял силы, да и сезон напряженный, можно поберечь часть футболистов. Но это все разговоры, ведь впереди Эль Класико, а в таком матче надо показывать максимум. Ждем разве что Родриго вместо Асенсио справа, а так можно поставить сильнейший состав за исключением одной позиции.

- Конечно же, в Ла Лиге у «Реала» все под контролем. И не только в этом турнире. Вышли в плей-офф ЛЧ , когда «Барселона» вылетела в ЛЕ , почти не теряют очки. Не очень много забивают, зато мало пропускают. По нацеленности на ворота, аккуратности игры – каталонцы намного агрессивнее и чаще нарушают правила, и даже владению мячом «Реал» или равен, или круче «Барселоны» в последних играх.

- Тактически Анчелотти не отходит от «4-3-3», поскольку схему понимает команда, она подходит лидеру Бензема – Карим забил 17 мячей и сделал 7 ассистов в 20 турах Ла Лиги. Оруженосцу удобно – Винисиус тоже радует результативностью, Модрич, Каземиро и Кроос добавляют голевые передачи, хотя Давида Алабу со счетов в атаке тоже не стоит списывать. «Реал» в полном порядке, поражение от «Хетафе» их даже чуть отрезвило.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Васкес (Начо; Карвахаль), Милитао, Алаба, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Родриго (Асенсио), Бензема, Винисиус.

О противостоянии

- С марта 2019-го – почти три года, «Барселона» без побед над «Реалом». Серия насчитывает пять матчей и четыре поражения, и это самый сложный для каталонцев отрезок в Эль Класико с 2008 года, когда до появления Гвардиолы была такая же серия из пяти матчей без побед (но тогда было 2 ничьи и 3 поражения).

- Сегодня по сюжету «Реал» — взрослый учитель, а «Барселона», невзирая на многих ветеранов на поле – ученик. Умение контролировать мяч перекликается с уловками соперников, «Барселоне» отдавала мяч не только «Севилья», хотя в том случае сыграло еще и удаление Кунде. Учитывая свой низкий прессинг, «сливочные» могут играть в кошки-мышки с соперником.

- «Реал» побеждал кризисную «Барселону» в 1-2 мяча, без разгромов. Важно учитывать, насколько это неудобный соперник для столичной команды. Хотя изучили каталонцев вдоль и поперек, Хави достаточно придумать хотя бы что-то новое и свежее, и сразу вспомним, что Бускетс – чемпион мира и Европы, как и Пике, Френки Де Йонг – большой талант, а мышата Педри и Гави – выпускники великой школы. «Барселона» в чистилище, а из него два пути.

Прогноз «Соккер.ру»: понятен вал ставок на счет 2:1 в пользу «Реала», но послушайте Крооса. Сделаем хулиганскую ставку: «Барселона» соберет волю в кулак и каким-то чудом выйдет в финал. «Реал» сыграет на классе, допускаем ничью в основное время.