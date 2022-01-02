За «Интер» заплатят 1 миллиард долларов. Владельцы «Ньюкасла» продолжают футбольные покупки

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02 января 2022, 20:36

Китайцы отдают лидера Серии А в щедрые руки.

В фонде саудовского принца 430 миллиардов долларов

Многих удивляет сумма сделки, которую (по словам серьезных игроков финансового рынка из США ) прямо сейчас оформляют официально. Зачем платить миллиард долларов за контрольный пакет акций «Интера»? Ответ банальный и циничный. Потому что саудовский принц Мухаммед ибн Салман может себе это позволить.

В его Суверенном инвестиционном фонде 430 миллиардов долларов, а может стать больше в любой момент. Заплатив один миллиард долларов китайцам, принц задобрит большого тигра, который пару лет подряд не знал, как выйти из футбольного бизнеса в Милане. Были в тупике, а американцам продавать итальянский актив не спешили.

После главного охотника зимы «Ньюкасла» принц, который отмывает репутацию себе и окружению после зверского заказного убийства журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, решил прикупить клуб в Италии. «Интер» уже на первом месте, в отличие от «сорок». И хотя радикально настроенная часть фанатов – они сразу выступили против возвращения Лукаку, когда Ромелу об этом заговорил, не обязательно тепло встретят нового владельца, деньги помогут.

Как и «Ньюкасл», «Интер» рассчитывает на трансферы

Хотя вряд ли их сразу получит. Честно говоря, заявления, будто инвестициями можно отмыть репутацию, смотрятся слегка наивно. Вот король разрешил женщинам в Саудовской Аравии ездить за рулем в 2018-м. Мы не знаем, разрешат ли им мужья, отцы и братья, зато официальное заявление для Запада сделали, и принца похвалили, что такой «продвинутый».

Тут как с чемпионатом мира в Катаре. Ну да, похоронили много тысяч простых рабочих из стран, которые никто не покажет на карте. Инфантино это не помешает забрать миллиарды для ФИФА у катарцев. Официальные лица будут улыбаться на трибунах во время зимнего чемпионата мира. Хотя тот турнир точно уничтожит все мировые футбольные календари и раздерет сезон словно безумный дракон.

Мир всегда был циничным, но раньше любую правду о себе можно было назвать вражеской пропагандой. Сейчас информация доступная, а никому нет дела до чужих зверств. С одной стороны, верный подход для собственной психики. Нет смысла переживать о том, на что не влияешь. Но обидно, что деньги решают почти все, как и власть. Саудовский принц не худший диктатор на планете, и пока не совсем диктатор.

Его папа-старик по-прежнему монарх, а наследник судил за коррупцию 11 родственников и еще 500 человек из высших слоев арабского общества. Кстати, убийц журналиста тоже приговорят, хотя и отмазали парочку соратников. Но до конца верить в светлые помыслы ибн Салмана не спешим. Он, скорее всего, любит футбол и спорт, даже этап «Формулы 1» для Саудовской Аравии купил.

Но это советники рассказали, куда надо вкладывать и какие заявления делать, чтобы считаться своим в мире больших игроков. «Ньюкасл» и «Интер» — проекты для имиджа. И хотя у китайцев эта тактика не сработала, катарцы ведь купили лояльность французов с помощью ПСЖ , а у ОАЭ получается в Англии. «Манчестер Сити» идет на первом месте, а официальные власти так боятся разозлить шейхов, что даже давят на них мягко.

В результате те смелеют. Шейхи из ОАЭ планируют зайти в «Спартак», чтобы быть ближе к коллегам по нефтяному бизнесу. На Ближнем Востоке, где денег неприлично много, живут люди, которые привыкли покупать лояльность. «Интер» продавали китайцам, прекрасно понимая, какая ситуация в непростой стране. Итальянцы плохо разбираются в политике, поэтому их интересует, даст ли Мухаммед много миллионов на трансферы и покрытия долгов. Ответ утвердительный – в 1 млрд долларов входят средства для оплаты задолженностей клуба.

Беппе Маротта четко справился с кризисным отрезком

Принц ибн Салман родился миллиардером, он не Человек-Паук, который в последний момент поймает упавшую миланскую красотку. Саудовцам сказали, что европейцам нравится, когда их клубы спонсируют, вот и покупают клубы в топ-5. А на другой стороне стола видим человека, без которого «Интер», где месяцами были проблемы с выплатами зарплат, мог загнуться.

Джузеппе Маротта, которого Аньелли выставил из «Ювентуса», в отличие от Конте, не стал бежать с тонущего корабля. Забавно, если «Интер» купят за миллиард евро, поскольку жена принца за ужином пошутила, что «Ньюкасл» слабенько играет. Муж взял близко к сердцу эти слова и решил перебить ставки других покупателей, чтобы праздновать весной победы в футболе, а не огорчаться после поражений.

«Интер» давно выставлен на продажу, у немножко репрессированных владельцев-бизнесменов из Китая огромные проблемы. Почти год назад отцу босса миланцев Стивена Чжана пришлось продать 23 % акций государству, и хотя капитализация компании безумная, за 68.55 % акций «Интера» с радостью получат один миллиард долларов. Раз есть товар – есть купец, ибн Салман забирает дорогую игрушку.

Главное, чтобы ему хватило такта не вмешиваться, ведь Чжан запомнился разве что тем, что обозвал президента Серии А Паоло Даль Пино «большим клоуном». Повезло, что в таком амплуа не выступает Беппе Маротта, ведь председатель правления «Интера» достойно прошел кризисные месяцы. Судите сами. Конте по привычке ушел, поскольку не работает в клубах, которые не могут потратить 100 евро на обед. Хакими и Лукаку отдали, чтобы поднять деньги на выплату окладов.

Маротта не раздавал контракты ветеранам – Ханданович, Видаль, Перишич, Весино и Брозович в клубе до лета этого года. Зато появился Джеко, которого новый тренер Индзаги – лучший трансфер лета у «Интера», отлично понимает. В заявке немало ветеранов, то есть деньги понадобятся. Но Бастони, Лаутаро, Барелла, Думфрис и Шкриньяр – молодая часть состава, поэтому симбиоз под руководством толкового тренера Индзаги заработал. «Интер» встретит «Ливерпуль» в середине февраля в плей-офф Лиги чемпионов, где не играл почти десять лет, а опыт помогает лидировать в Серии А.