За «Интер» заплатят 1 миллиард долларов. Владельцы «Ньюкасла» продолжают футбольные покупки

Китайцы отдают лидера Серии А в щедрые руки.
В фонде саудовского принца 430 миллиардов долларов
Многих удивляет сумма сделки, которую (по словам серьезных игроков финансового рынка из США) прямо сейчас оформляют официально. Зачем платить миллиард долларов за контрольный пакет акций «Интера»? Ответ банальный и циничный. Потому что саудовский принц Мухаммед ибн Салман может себе это позволить.
В его Суверенном инвестиционном фонде 430 миллиардов долларов, а может стать больше в любой момент. Заплатив один миллиард долларов китайцам, принц задобрит большого тигра, который пару лет подряд не знал, как выйти из футбольного бизнеса в Милане. Были в тупике, а американцам продавать итальянский актив не спешили.
После главного охотника зимы «Ньюкасла» принц, который отмывает репутацию себе и окружению после зверского заказного убийства журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле, решил прикупить клуб в Италии. «Интер» уже на первом месте, в отличие от «сорок». И хотя радикально настроенная часть фанатов – они сразу выступили против возвращения Лукаку, когда Ромелу об этом заговорил, не обязательно тепло встретят нового владельца, деньги помогут.
Как и «Ньюкасл», «Интер» рассчитывает на трансферы
Хотя вряд ли их сразу получит. Честно говоря, заявления, будто инвестициями можно отмыть репутацию, смотрятся слегка наивно. Вот король разрешил женщинам в Саудовской Аравии ездить за рулем в 2018-м. Мы не знаем, разрешат ли им мужья, отцы и братья, зато официальное заявление для Запада сделали, и принца похвалили, что такой «продвинутый».
Тут как с чемпионатом мира в Катаре. Ну да, похоронили много тысяч простых рабочих из стран, которые никто не покажет на карте. Инфантино это не помешает забрать миллиарды для ФИФА у катарцев. Официальные лица будут улыбаться на трибунах во время зимнего чемпионата мира. Хотя тот турнир точно уничтожит все мировые футбольные календари и раздерет сезон словно безумный дракон.
Мир всегда был циничным, но раньше любую правду о себе можно было назвать вражеской пропагандой. Сейчас информация доступная, а никому нет дела до чужих зверств. С одной стороны, верный подход для собственной психики. Нет смысла переживать о том, на что не влияешь. Но обидно, что деньги решают почти все, как и власть. Саудовский принц не худший диктатор на планете, и пока не совсем диктатор.
Его папа-старик по-прежнему монарх, а наследник судил за коррупцию 11 родственников и еще 500 человек из высших слоев арабского общества. Кстати, убийц журналиста тоже приговорят, хотя и отмазали парочку соратников. Но до конца верить в светлые помыслы ибн Салмана не спешим. Он, скорее всего, любит футбол и спорт, даже этап «Формулы 1» для Саудовской Аравии купил.
Но это советники рассказали, куда надо вкладывать и какие заявления делать, чтобы считаться своим в мире больших игроков. «Ньюкасл» и «Интер» — проекты для имиджа. И хотя у китайцев эта тактика не сработала, катарцы ведь купили лояльность французов с помощью ПСЖ, а у ОАЭ получается в Англии. «Манчестер Сити» идет на первом месте, а официальные власти так боятся разозлить шейхов, что даже давят на них мягко.
В результате те смелеют. Шейхи из ОАЭ планируют зайти в «Спартак», чтобы быть ближе к коллегам по нефтяному бизнесу. На Ближнем Востоке, где денег неприлично много, живут люди, которые привыкли покупать лояльность. «Интер» продавали китайцам, прекрасно понимая, какая ситуация в непростой стране. Итальянцы плохо разбираются в политике, поэтому их интересует, даст ли Мухаммед много миллионов на трансферы и покрытия долгов. Ответ утвердительный – в 1 млрд долларов входят средства для оплаты задолженностей клуба.
Беппе Маротта четко справился с кризисным отрезком
Принц ибн Салман родился миллиардером, он не Человек-Паук, который в последний момент поймает упавшую миланскую красотку. Саудовцам сказали, что европейцам нравится, когда их клубы спонсируют, вот и покупают клубы в топ-5. А на другой стороне стола видим человека, без которого «Интер», где месяцами были проблемы с выплатами зарплат, мог загнуться.
Джузеппе Маротта, которого Аньелли выставил из «Ювентуса», в отличие от Конте, не стал бежать с тонущего корабля. Забавно, если «Интер» купят за миллиард евро, поскольку жена принца за ужином пошутила, что «Ньюкасл» слабенько играет. Муж взял близко к сердцу эти слова и решил перебить ставки других покупателей, чтобы праздновать весной победы в футболе, а не огорчаться после поражений.
«Интер» давно выставлен на продажу, у немножко репрессированных владельцев-бизнесменов из Китая огромные проблемы. Почти год назад отцу босса миланцев Стивена Чжана пришлось продать 23 % акций государству, и хотя капитализация компании безумная, за 68.55 % акций «Интера» с радостью получат один миллиард долларов. Раз есть товар – есть купец, ибн Салман забирает дорогую игрушку.
Главное, чтобы ему хватило такта не вмешиваться, ведь Чжан запомнился разве что тем, что обозвал президента Серии А Паоло Даль Пино «большим клоуном». Повезло, что в таком амплуа не выступает Беппе Маротта, ведь председатель правления «Интера» достойно прошел кризисные месяцы. Судите сами. Конте по привычке ушел, поскольку не работает в клубах, которые не могут потратить 100 евро на обед. Хакими и Лукаку отдали, чтобы поднять деньги на выплату окладов.
Маротта не раздавал контракты ветеранам – Ханданович, Видаль, Перишич, Весино и Брозович в клубе до лета этого года. Зато появился Джеко, которого новый тренер Индзаги – лучший трансфер лета у «Интера», отлично понимает. В заявке немало ветеранов, то есть деньги понадобятся. Но Бастони, Лаутаро, Барелла, Думфрис и Шкриньяр – молодая часть состава, поэтому симбиоз под руководством толкового тренера Индзаги заработал. «Интер» встретит «Ливерпуль» в середине февраля в плей-офф Лиги чемпионов, где не играл почти десять лет, а опыт помогает лидировать в Серии А.
Невзирая на проблемы с финансами, которые тяжело было скрыть, у «Интера» всего одно поражение в 19 матчах в чемпионате, а это впечатляющий результат. Даже у «Манчестер Сити» и «Баварии» уже по два поражения, а по xG выше только данные клубы и «Ливерпуль». Миланцы – серьезная сила, если у них появятся деньги на фоне разговоров о снятии очков из «Ювентуса», то одного постоянного чемпиона может заменить другой. Ибн Салман понял, что с «Ньюкаслом» хорошим результатом станет спасение прописки в АПЛ, а вот «Интер» может подарить титул уже в этом году.
спасибо семье Чжана за все, за то что подняли клуб со дна, но если есть финансовые проблемы и нет больших вложении в клуб, то клуб не будет прогрессировать
спасибо семье Чжана за все, за то что подняли клуб со дна, но если есть финансовые проблемы и нет больших вложении в клуб, то клуб не будет прогрессировать
Интер стоит 1 миллиард долларов.
Наверное сложный был выбор у шейхов какой клуб покупать!
Привет Федуну!!!
https://youtu.be/fK40iiVL0gk
Интер стоит 1 миллиард долларов.
Наверное сложный был выбор у шейхов какой клуб покупать!
Привет Федуну!!!