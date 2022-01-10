БАТЭ объявил имя нового главного тренера

Пресс-служба БАТЭ объявила, что новым главным тренером клуба стал Александр Михайлов.

Двухгодичный контракт в роли главного тренера ФК БАТЭ заключил Александр Михайлов. До этого момента 37-летний специалист весьма успешно трудился с дублирующим составом нашего клуба. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом. А в минувшем сезоне резервисты борисовчан под руководством Александра Сергеевича завоевали серебро и оформили целую россыпь рекордов. Напомним, это была самая молодая команда, которая попала в призеры за всю историю турнира дублеров.