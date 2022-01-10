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БАТЭ объявил имя нового главного тренера

вчера, 18:38

Пресс-служба БАТЭ объявила, что новым главным тренером клуба стал Александр Михайлов.

Двухгодичный контракт в роли главного тренера ФК БАТЭ заключил Александр Михайлов. До этого момента 37-летний специалист весьма успешно трудился с дублирующим составом нашего клуба. В 2019-м, будучи помощником Кирилла Альшевского, он стал чемпионом. А в минувшем сезоне резервисты борисовчан под руководством Александра Сергеевича завоевали серебро и оформили целую россыпь рекордов. Напомним, это была самая молодая команда, которая попала в призеры за всю историю турнира дублеров.

Также обновился штаб основной команды БАТЭ. Ассистировать Михайлову будут Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро.

БАТЭ объявил имя нового главного тренера

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протон
протон
вчера в 19:59
Левые комментарии далее, лучший тренер беларуси у лучшей команды Беларуси
beefs
beefs
вчера в 19:12
Ганчаренко опять мимо денег...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Ну вот и место главного тренера во второй команде появилось, как раз под Ганчаренко !!!)))
А вообще лучше не надо, он с молодёжью точно не может работать, что он доказал в работе с ЦСКА.
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