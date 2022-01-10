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Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

вчера, 16:22

Пресс-служба ЦСКА объявила о возвращении в клуб Василия Березуцкого.

Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.

С возвращением, Василий Владимирович!

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:25
С возвращением, Василий!
Жека90
Жека90
вчера в 21:52
Как бы это потом плохо не закончилось
Lu4nik
Lu4nik
вчера в 21:44
давай Игната к ним! А потом Игоря тренером вратарей...
4RT
4RT
вчера в 20:43
Одна голова хорошо,а две уже мутант
Слайш
Слайш
вчера в 20:42
щас до лета посидят, команда снова в евротурниры не попадёт и вышвырнут.. Если это очевидно всем - почему это не понимает бабаев? цель развалить клуб?
Слайш
Слайш
вчера в 20:39
пфффф хахаха )) вместо того чтобы уволить березу с поста тренера они второго притащили ))) я не могу )) я реально не помню чтобы в ЦСКА был такой беспредел и апофеоз тупости ) движемся к спартаку, печально
pomor45
pomor45 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 20:25
Это закладка поленницы.
pomor45
pomor45
вчера в 20:23
В ЦСКА почин - семейный подряд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 20:09
А откуда информация о "разногласиях и спорах"? И на чем основана уверенность о грядущем "междусобойчике" Гипотеза, не основанная на фактической информация, - это фантазия. Не так ли?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:07
А напомни мне куда уходил ("шатался") из ЦСКА Алексей Березуцкий.? Он занимал разные должности в клубе последние годы.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:03
В понедельник,ниоткуда,
появился вдруг Иуда,
и сказал иуда :"Здрасьте!
Не иуда я,а Васька!"
particular
particular
вчера в 20:02, ред.
Призванных выпроваживают, ушедших принимают... Непоследовательно...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:43
Возвращение блудного сына,если следовать логике клуба, надо было и картофельного друга забирать .
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:19
Второй ход - Лешу с престола?)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:04
Да я бы ни одного не подпустил к тренерству в цска
makkie
makkie
вчера в 18:57
Шатания Березуцких в природе.
То уходят, то приходят, то обижаются, то мирятся...
Девижн
Девижн
вчера в 18:46
Теперь братка с браткой.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:09
Я думаю, что он гораздо раньше ещё вернулся. Подменял Алексея, когда тот не мог выйти ). Просто теперь официально.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 17:55
Кошмар . где логика у руководства ,оба одного уровня как тренеры . у них в любой ситуации по тактике, составу, заменам постоянно будут споры и разногласия ,начнется междусобойчик и от этого будет страдать только команда. Тем более у двойняшек лидером как я давно заметил является Василий ,а по должности Алексей . Не верю я в этот тандем.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:30
С возвращением тебя, блудный Вася...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:28
Два полена это дело !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:27
Смотрю на фото на троицу и чуть-чуть смешно). Как будто по середине груша стоит и сейчас братья уведут выбивать пыль из него).
Ничего личного). Так. Ассоциации)).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 17:19
А я бы не взял. Уходя - уходи... Разве не так? Его никто не выгонял, ушел сам, значит.....
Сантус
Сантус
вчера в 17:12
..а между ними Хави?))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:11
Родная кровь...)
drug01
drug01
вчера в 17:03
Всё будет хорошо!
112910415
112910415
вчера в 17:01
укрепился тренерский штаб
7nwp3v3tc3g2
7nwp3v3tc3g2
вчера в 16:56
Прибило Васятку к родному пирсу
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Sylpheed (раскрыть)
вчера в 16:50
Да
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:48
В гостях хорошо , а дома лучше.
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