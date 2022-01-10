Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила о возвращении в клуб Василия Березуцкого.
Легендарный армеец вернулся в клуб и вошел в тренерский штаб, который возглавляет его брат Алексей.
С возвращением, Василий Владимирович!
Теперь верите? 😀 #GuessWhosBack #BackAgain pic.twitter.com/brIAH7zb2o— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 10, 2022
Шутки шутками, но осадок, как говорится, остался. Сильно сомневаюсь, что в том случае, если Гончаренко до сих пор руководил бы «Краснодаром», Березуцкий «вернулся бы в родную гавань». Это уж либо раньше нужно было делать, вовсе не уходя, либо идти в низшие лиги.
Шутки шутками, но осадок, как говорится, остался. Сильно сомневаюсь, что в том случае, если Гончаренко до сих пор руководил бы «Краснодаром», Березуцкий «вернулся бы в родную гавань». Это уж либо раньше нужно было делать, вовсе не уходя, либо идти в низшие лиги.