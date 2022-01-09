Зидан готов тренировать Месси и Неймара. Верное решение для отряда звёзд из Парижа

1641744178

09 января 2022, 19:02

Шейхи не верят в Почеттино.

Если в прошлом и окружение Зидана, и представители ПСЖ предпочитали мягко опровергать подписание контракта между тренером и клубом, то теперь легко можем услышать дежурное заявление Леонардо, что «наш тренер – Почеттино», но инсайдеры в Англии снова свяжут аргентинца с клубами из АПЛ .

А Зидана больше не связывают с «Ювентусом» (там нет денег) и сборной Франции (Дешам выиграл Лигу Наций и решил остаться). Конечно, уроженец Марселя не горел желанием работать на исторических врагов «Олимпика», но понял, что это самый безопасный и легкий клуб для продолжения тренерской карьеры.

У знаменитого наставника ведь есть не только сильные места. Подходит ли Зидан на пост тренера ПСЖ ? Попробуем ответить, собрав аргументы «за» и «против».

Ничего не получится

1. Зидан не является великим тренером. Прекрасный футболист, титулованный наставник, хитрый человек, но пока не великий тренер. Его еще нужно проверить сменой команды. Не стоит путать успешных наставников с людьми, которые доказали стабильность и поменяли футбол благодаря своим идеям. Зинедин успешно тренировал машину по сбору кубков чемпионов из Мадрида, но дважды уходил, лишь в первом случае после убедительных результатов.

2. Не является тактическим гиком. Зидан однозначно понимает футбол, это толковый наставник. Но стать для Неймара, Месси и Ди Марии эдаким Гвардиолой не сможет, другой типаж и стиль. Строго на классе в ПСЖ и так играют годами. Поэтому от Зинедина нужно тактическое чутье, которое не всегда видели в его исполнении в «Реале». Чтобы справиться в Париже, надо вырасти самому как тренер.

3. Леонардо – проблема для тренеров. Тухель ушел из ПСЖ не потому, что футболисты в него не верили, а из-за спортивного директора клуба. Почеттино сейчас на первом месте в Лиге 1, на 10 пунктов опережает «Марсель», вышел в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится как раз с «Реалом». Но Леонардо давным-давно ведет переговоры с новым тренером. Могут не сработаться с Зиданом, и тогда общий проект не выстрелит.

4. Шейхи не умеют верить в тренеров. Окончательные решения принимает не бразилец, который сам был средним наставником, а шейхи. А они нечасто думали на два шага вперед в Париже. Доннарумма и Навас в одной команде. Рамоса подписали, не оценив его медицинскую карту. На переговорах с великолепным сейчас Мбаппе делают вид, что все в порядке, но летом не отпустили Килиана в «Реал» за 200 млн евро. Для них футбол — не бизнес. Зидана утомил слишком расчетливый Перес, но в ПСЖ и близко нет того порядка, что в Мадриде.

Зидан зажжет в Париже

1. Умение выбрать основной состав. Поскольку у ПСЖ перебор звезд – опытный Вейналдум оказался лишним в центре полузащиты, а про Икарди и Дракслера забыли в атаке, то команда нуждается в справедливом судье. Зидан радовал далеко не всех футболистов «Реала», ведь обожал играть одним составом. Но в ПСЖ такой набор звезд, что выбрать любимчиков не составит труда. А остальные будут знать, что они лишь резерв. Конечно же, завоевать доверие Месси проще, если ты Зидан, а не Почеттино.

2. Успешность в Лиге чемпионов. Хотя чемпионство весной прошлого года в Испании отпраздновал «Атлетико», в полуфинале ЛЧ сыграл именно «Реал». Вылетели только от будущего победителя «Челси» с блестящим Канте в середине поля. Как видите по результатам Анчелотти, «Мадрид» Зидан точно не разрушил, мог работать с командой дальше. Но решил, что хватит, и остался наставником, который проиграл всего 20 матчей с «Реалом» из 114. В ЛЧ у него три победных финала, а вылетал от «Манчестер Сити» и «Челси», недавних финалистов. ПСЖ нужен тренер с таким резюме в еврокубках.

3. Магнит для правильных новичков. С Почеттино не все захотят работать во Франции, которую привычно недооценивают. Но Зидан – другое дело. Первая встреча с ним заставит почти всех футболистов мира, даже если они играют за «Барселону», попросить о совместной фотографии. Зинедин знает Мбаппе с пеленок. К нему точно приедет Погба. Также есть задача подписать форварда вместо Икарди. На Зидана точно «клюнут», тот же Лукаку к нему поедет без вопросов.

4. Авторитетность для Месси и остальных. Анчелотти могут недооценивать, ведь у него в карьере не только большие победы, но Карло умеет ладить со звездами. Как и Зидан, который даже отдыхает в окружении чемпионов мира, вроде Тюрама, Джоркаеффа, Лизаразю, Лебефа и остальных легенд сборной Франции.

У Зидана есть то, чего никогда не будет у Почеттино – статус легенды футбола. Для Месси, Неймара и Мбаппе важно работать с тренером, чья экспертная оценка не вызывает ни у кого сомнений. Тот же Лионель может скомканно закончить сезон, но летом с Зиданом проведут анализ ошибок, и аргентинец заиграет, как приучил.

Мнение читателей. Верите ли в Зидана в ПСЖ

Обидно, что Почеттино пригласили, но при этом не доверяют. Но такой расклад читался сразу. А Зидан – хитрый. Взял паузу в карьере, хорошенько отдохнул, наездился с женой и любимой белой собачкой по миру. Окончательно убедился, что не возглавит сборную Франции в обозримом будущем. Разобрался со своими чувствами к Серии А, и лишь со следующего лета планирует возглавить команду с россыпью звезд.

У ПСЖ слишком сильный состав, чтобы ни разу в ближайшие годы не повторить заход в финал Лиги чемпионов. Одновременно надо избавиться от пораженчества в турнире, где и Неймар, и Месси годами страдают. И даже характер Маркиньоса и Ди Марии не приводит к победным финалам. ПСЖ всегда важно не сломаться морально, а Зидан умеет настроить и заставить поверить в себя.

Понятно, что француз прекрасно прячет свои проблемы от окружающих. Он улыбается в сто раз чаще, чем Гвардиола, Тухель или Симеоне, но стартовые условия у этих сильных тренеров были разными. Зидану стоило лишь показать, что он — Беккенбауэр, а не Марадона – великий игрок, который умеет тренировать. Вот только даже легендарного Кройфа надолго в роли наставника не хватило.