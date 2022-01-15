«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1642224801

15 января 2022, 08:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси», который состоится 15 января 2022 года

«Манчестер Сити»

Подопечные Пепа Гвардиолы лучше всех справились в прошлом месяце и редко теряли очки. Это позволило клубу возглавить турнирную таблицу и набрать 53 очка, опережая ближайшего и по совместительству нынешнего соперника на 10 очков. Личный матч с лондонским клубом в случае победы практически снимет интригу в чемпионате, а горожанам достаточно будет на своем уровне доиграть этот сезон, чтобы повесить на себя золотые медали.

07 января «Манчестер Сити» обыграл в кубке ФА «Свиндон Таун» (4:1), а первого числа с трудом выиграл у «Арсенала» (2:1).

«Челси»

«Синие» давно не проигрывают во всех турнирах, но в последнее время стали часто проскакивать ничейные результаты. Это позволило главному конкуренту оторваться от «Челси» и теперь догнать их будет очень проблематично. Клуб идет на втором месте с 43 очками и обязан побеждать, чтобы сохранить реальные шансы на чемпионство, а не теоретические. «Аристократы» имеют отличную статистику мячей (45:16) и постараются ее не ухудшить в этой встрече.

12 числа «Челси» выиграл у «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги (1:0), а восьмого числа в кубке ФА оказался сильнее «Честерфилда» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Сити» – 1.729

Ничья – 3.82

Победит «Челси» – 5.08

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей, а «Челси» одержал шесть побед

«Челси» пропустил только в одном из четырех последних матчей на выезде

«Челси» выиграл три из четырех последних матчей с «Манчестер Сити»

Пять из семи последних матчей между клубами на поле «Манчестер Сити» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729 Предполагаем, что «горожане» прервут серию без поражений «Челси» и наберут три важные очка в турнирную таблицу. «Манчестер Сити» выглядит увереннее и стабильнее клуба из Лондона.