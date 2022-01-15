«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 января 2022, 11:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Удинезе», который состоится 15 января 2022 года

«Ювентус»

«Старая синьора» набирает ход и уже практически ворвалась в группу лидеров. Тем не менее, много очков было потеряно на старте сезона и сейчас команда Аллегри может довольствоваться промежуточной пятой позицией с набранными 38 очками. Домашний поединок с середняком Серии А, станет очередным походом за очками для «Ювентуса», который пытается как можно быстрее войти в зону Лиги Чемпионов, а именно первые четыре позиции турнирной таблицы.

12 января «Ювентус» проиграл в дополнительное время «Интеру» (1:2) в Суперкубке Италии, а 9 числа вырвал победу у «Ромы» (4:3) в чемпионате.

«Удинезе»

«Удинезе» не блещет результатами и пытается держаться ближе к середине турнирной таблицы. В последних пяти турах команда одержала лишь одну победу и поэтому находится на 14 месте, набрав всего 20 очков. Главной задачей клуба является сохранение прописки в Серии А, и он на данный момент справляется. Выездной матч с «Ювентусом» будет хорошим стимулом побороться за очки и обрести уверенность в своих силах на следующие поединки.

9 января «Удинезе» крупно проиграл на своем поле «Аталанте» (2:6), а 18 декабря разгромил «Кальяри» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.375

Ничья – 5.05

Победит «Удинезе» – 9.95

Статистика

«Ювентус» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Удинезе» уступил в трех поединках

«Удинезе» смог забить в восьми из десяти поединков на выезде за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл шесть последних домашних матчей с «Удинезе»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.884. Предполагаем, что «Ювентус» выиграет этот матч, но при этом пропустит минимум один мяч. Встреча обещает быть интересной и результативной с обеих сторон.