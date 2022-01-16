«Рома» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Кальяри», который состоится 16 января 2022 года

«Рома»

Коллектив из столицы Италии в последних матчах не показал той уверенности, которой обладал еще месяц назад. Перед стартом очередного тура чемпионата Италии «Рома» занимает восьмое место и смогла набрать 32 очка. Коллектив не может выиграть уже несколько матчей и в предстоящей встрече с аутсайдером Серии А постарается набрать максимум очков, чтобы найти выход из непростой ситуации, в которой оказался.

9 января «Рома» уступила в невероятном матче «Ювентусу» (3:4), а шестого числа проиграла «Милану» (1:3).

«Кальяри»

«Кальяри» все еще пребывает в зоне вылета, но в последних пяти матчах клуб смог набрать девять очков. Команда занимает 18 место в турнирной таблице и набрал 16 очков, чего мало для того, чтобы подняться выше по турнирной таблице. В выездной игре с «Ромой» футболисты будут уделять большое внимание обороне, ведь за текущий сезон было пропущено уже 42 мяча. Однако клуб редко побеждает на выезде, поэтому подвигов ждать вряд ли стоит.

11 января «Кальяри» обыграл на своем поле «Болонью» (2:1), а шестого числа с тем же счетом оказался сильнее «Сампдории» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.336

Ничья – 5.55

Победит «Кальяри» – 10.34

Статистика

Четыре последних матча «Ромы» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл только один из десяти последних поединков на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Рома» выиграла пять из шести последних матчей с «Кальяри» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Римлянам необходимо исправлять ситуацию и стабильно набирать очки, чтобы бороться за более высокие места. Прогнозируем уверенную победу «Ромы».