Эриксен близок к возвращению в футбол. У Криса есть несколько вариантов в АПЛ, в том числе «Тоттенхэм»

Бесстрашный датчанин.

7 месяцев без футбола

Как же Кристиан Эриксен напугал весь футбольный мир во время стартового для сборной Дании матча Евро-2020 против финнов. Рухнул на газон в концовке первого тайма, пережил клиническую смерть и был возвращен к жизни благодаря усилиям медиков. В тот момент футбол отошел на второй план: все, кто застал приступ Эриксена на стадионе или в прямом эфире, молились своим богам и искали выход из страшного угла вселенной, куда Кристиан провалился из своего безоблачного бытия.

К счастью, все обошлось, еще по ходу Евро датчанин вернулся к нормальной жизни, пусть и без футбола, а в конце лета все причастные к его спасению добрые люди получили благодарности и награды. Кристиан начал задумываться о возвращении в футбол, в конце осени тренировался в Дании с «Оденсе», но о полноценном возвращении в «Интер» речи идти не могло: по итальянским законам запрещено профессионально заниматься спортом при наличии контролера сердечного ритма, который установили футболисту.

В середине декабря контракт с «нерадзурри», как и ожидалось, был расторгнут, а Эриксен стал завидным свободным агентом. Во многих странах не запрещено играть в профессиональных лигах со встроенным дефибриллятором, присматривающим за сердцем, есть успешный пример Дейли Блинда, который уже два года играет за «Аякс» и сборную Нидерландов с контролером сердечного ритма. Сам Эриксен мечтает о возвращении в АПЛ , где у него есть уже несколько вариантов.

Кристиан тренируется на поле

Несколько дней назад в Интернете завирусилось видео, на котором бодренький Кристиан Эриксен крутым ударом забивает метров с двадцати. Датчанин уже некоторое время тренируется на поле и готов снова сыграть в футбол мастеров, причем мечтает о возвращении в АПЛ , где был успешен в рядах «Тоттенхэма». В недавнем интервью Кристиан настаивал, что не боится новой остановки сердца, а если бы и боялся, то желание возобновить футбольную карьеру больше.

