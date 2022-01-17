Эриксен близок к возвращению в футбол. У Криса есть несколько вариантов в АПЛ, в том числе «Тоттенхэм»

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вчера, 21:23

Бесстрашный датчанин.

7 месяцев без футбола

Как же Кристиан Эриксен напугал весь футбольный мир во время стартового для сборной Дании матча Евро-2020 против финнов. Рухнул на газон в концовке первого тайма, пережил клиническую смерть и был возвращен к жизни благодаря усилиям медиков. В тот момент футбол отошел на второй план: все, кто застал приступ Эриксена на стадионе или в прямом эфире, молились своим богам и искали выход из страшного угла вселенной, куда Кристиан провалился из своего безоблачного бытия.

К счастью, все обошлось, еще по ходу Евро датчанин вернулся к нормальной жизни, пусть и без футбола, а в конце лета все причастные к его спасению добрые люди получили благодарности и награды. Кристиан начал задумываться о возвращении в футбол, в конце осени тренировался в Дании с «Оденсе», но о полноценном возвращении в «Интер» речи идти не могло: по итальянским законам запрещено профессионально заниматься спортом при наличии контролера сердечного ритма, который установили футболисту.

В середине декабря контракт с «нерадзурри», как и ожидалось, был расторгнут, а Эриксен стал завидным свободным агентом. Во многих странах не запрещено играть в профессиональных лигах со встроенным дефибриллятором, присматривающим за сердцем, есть успешный пример Дейли Блинда, который уже два года играет за «Аякс» и сборную Нидерландов с контролером сердечного ритма. Сам Эриксен мечтает о возвращении в АПЛ , где у него есть уже несколько вариантов.

Кристиан тренируется на поле

Несколько дней назад в Интернете завирусилось видео, на котором бодренький Кристиан Эриксен крутым ударом забивает метров с двадцати. Датчанин уже некоторое время тренируется на поле и готов снова сыграть в футбол мастеров, причем мечтает о возвращении в АПЛ , где был успешен в рядах «Тоттенхэма». В недавнем интервью Кристиан настаивал, что не боится новой остановки сердца, а если бы и боялся, то желание возобновить футбольную карьеру больше.

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8 — 433 (@433) January 11, 2022

В ближайшие пару недель определится с клубом

Антонио Конте, работавший с полузащитником в «Интере», признался, что сильно переживал за Кристиана после инцидента на Евро, а также добавил, что двери «Тоттенхэма» всегда открыты для Эриксена. Сложно сказать, есть ли за этими словами реальный интерес «шпор» к датчанину, а вот «Брентфорд» еще в прошлом месяце заявил о готовности предложить Кристиану новый контракт. «Пчел» возглавляет соотечественник Эриксена Томас Франк, а в составе легко обнаружить еще несколько датчан. «Брентфорд» точно не шутит.

Контракт, который подпишет Эриксен в ближайшие дни, наверняка будет краткосрочным. Кристиан бесстрашен на словах, но никогда не знаешь, как на тебя влияют отголоски травмирующего опыта, пока не окажешься в тех же условиях. За состоянием организма тоже придется установить более тщательный контроль, чтобы исключить риски. Другими словами, потребуется время, чтобы убедиться в том, что полноценное возвращение возможно. Пожалуй, в таких обстоятельствах даже при наличии выбора правильнее присоединиться к «Брентфорду», нежели к «Тоттенхэму» — тут и шансы на игровую практику выше, и давление меньше.

Мечта Эриксена — поехать на ЧМ -2022 со сборной Дании

В недавнем интервью датскому телеканалу DR Кристиан признался, что один из факторов, который мотивирует его к возвращению в профессиональный футбол — возможность сыграть на ЧМ -2022 в Катаре:

Моя цель — сыграть на предстоящем чемпионате мира в конце года. Я очень хочу играть. У меня никогда не было сомнений, что вернусь на поле. Поездка в Катар — моя цель и мечта. Не знаю, выберут ли меня для участия в этом турнире, но я мечтаю вернуться в сборную. Физические я снова в отличной форме, готов это доказывать здесь и сейчас. Хочу, чтобы люди оценивали мой футбольный уровень. Сердце теперь точно не является помехой.

Надеюсь, в ближайшее время у всех нас будет возможность в этом убедиться, причем Кристиан сразу обозначил свой приоритет — возвращение в АПЛ , об этом узнали представители «Аякса» и «Монако», интересовавшиеся планами датчанина на будущее в конце декабря. С одной стороны, футбольная публика в Англии прекрасно относится к Кристиану из-за его футбольных и человеческих качеств, не приходится сомневаться, что Эриксена ждут аплодисменты поддержки на разных аренах Британии.