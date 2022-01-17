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Марсьяль не хочет переходить в клубы АПЛ

сегодня, 19:07

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не хочет переходить в другие английские клубы, утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

Антони Марсьяль хочет уйти, но он по-прежнему не заинтересован в переходе в английские клубы на правах аренды. Предложения «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» отклонены.

«Барселона», «Севилья» и «Ювентус» — три варианта в январе. «Манчестер Юнайтед» просит покрыть полную зарплату плюс комиссию за аренду.

Недавно Марсьяль ответил на обвинения Ральфа Рангника, что он не хочет играть за МЮ.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 19:16
Марсьялю в боевике нужно сняться - внешность подходящая, харизматичная
Cat01
Cat01
сегодня в 19:13
Он сам решит
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:10, ред.
Это его право
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