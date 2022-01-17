Марсьяль не хочет переходить в клубы АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не хочет переходить в другие английские клубы, утверждает инсайдер Фабрицио Романо:

Антони Марсьяль хочет уйти, но он по-прежнему не заинтересован в переходе в английские клубы на правах аренды. Предложения «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» отклонены.

«Барселона», «Севилья» и «Ювентус» — три варианта в январе. «Манчестер Юнайтед» просит покрыть полную зарплату плюс комиссию за аренду.