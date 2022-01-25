«Лутон Таун» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Лутон Таун» — «Бристоль Сити», который состоится 25 января 2022 года

«Лутон Таун»

«Лутон Таун» является типичным середняком АПЛ и вряд ли сможет претендовать на более высокие места. Перед стартом очередного тура клуб занимает 13 место в турнирной таблице и набрал 35 очков, что на девять пунктов отделяет его от зоны плей-офф. В предстоящем матче с «Бристоль Сити» болельщики рассчитывают на победу, которая даст команде дополнительной уверенности в собственных силах.

22 января «Лутон Таун» проиграл на выезде «Шеффилд Юнайтед» (0:2), а 19 числа на выезде обыграл «Рединг» (2:0).

«Бристоль Сити»

«Бристоль Сити» очень неудачно выступает в выездных матчах, что мешает клубу занимать более высокие позиции. Коллектив идет только на 16 месте, имея в активе 33 очка, а чтобы чувствовать себя в безопасности обязан набирать очки в следующих матчах, иначе можно опуститься еще ниже по турнирной таблице. Коллектив имеет неутешительную разницу забитых и пропущенных мячей (37:45). Предстоящий матч с «Лутон Таун» обещает быть интересным и держать интригу до финального свистка.

22 января «Бристоль Сити» обыграл на своем поле «Кардифф» (3:2), а 15 числа крупно уступил «Фулхэму» на выезде (2:6).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 1.781

Ничья – 3.68

Победит «Бристоль Сити» – 5.09

Статистика

«Лутон Таун» проиграл четыре матча из десяти последних, а «Бристоль Сити» уступил в пяти встречах

Три из четырех последних матчей «Лутон Таун» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бристоль Сити» проиграл пять последних выездных матчей с «Лутон Таун»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Исходя из статистики, болельщиков ждет насыщенный на голевые моменты поединок. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться, а возможно и не по одному разу. Прогнозируем результативную встречу.