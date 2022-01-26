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«Ювентус» готов платить Влаховичу 7 млн евро в год

вчера, 09:35

«Ювентус» работает над трансфером форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Ювентус» предложил Влаховичу 7 миллионов евро зарплаты в сезон, ведутся переговоры с его агентами о личных условиях.

«Ювентус» и «Фиорентина» договорились о гонораре за трансфер в размере 75 миллионов евро, включая надбавки — это будет постоянный трансфер, без аренды с возможностью покупки.

Накануне фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:09
Юве разбил копилку)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:27
Хороший трансфер для обоих сторон
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:19
В Юве умеют деньги считать . Не то ,что в Зените . А Влахович -это находка для прекрасной старой синьоры ,в отличие от этой испорченной Дзюбой игрушки -Азмуна !
drug01
drug01
вчера в 10:07
Будем ждать решение
112910415
112910415
вчера в 10:05
и он того стоит !
ОПС
ОПС
вчера в 10:03
Неплохо так то.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:56, ред.
7 млн...)))

О...почти как Малком....наши поздравления Влаховичу....растёт...))
Малком - 1 гол в последних 15-ти играх....
Влахович - 17 голов за 21 игру....
Не ценят в европах своих игроков...обделяют их капиталисты-буржуи жадные...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:51
И агентам чуть меньшую зарплату положите...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:49
Зарплата явно побольше, чем в Фиорентине.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:48
нормальная зарплата.
1 984
1 984
вчера в 09:39
Я думаю договорятся.
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