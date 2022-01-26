«Ювентус» готов платить Влаховичу 7 млн евро в год

«Ювентус» работает над трансфером форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо:
«Ювентус» предложил Влаховичу 7 миллионов евро зарплаты в сезон, ведутся переговоры с его агентами о личных условиях.
«Ювентус» и «Фиорентина» договорились о гонораре за трансфер в размере 75 миллионов евро, включая надбавки — это будет постоянный трансфер, без аренды с возможностью покупки.
Накануне фанаты «Фиорентины» вывесили баннер с оскорблением в адрес Влаховича.
О...почти как Малком....наши поздравления Влаховичу....растёт...))
Малком - 1 гол в последних 15-ти играх....
Влахович - 17 голов за 21 игру....
Не ценят в европах своих игроков...обделяют их капиталисты-буржуи жадные...
О...почти как Малком....наши поздравления Влаховичу....растёт...))
Малком - 1 гол в последних 15-ти играх....
Влахович - 17 голов за 21 игру....
Не ценят в европах своих игроков...обделяют их капиталисты-буржуи жадные...