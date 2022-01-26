«Реал» не хочет отпускать Йовича

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сегодня, 00:50

Форвард доиграет этот сезон в «Реале».

Руководство мадридцев не намерено отпускать серба, поскольку нападающие Карим Бензема и Мариано Диас получили травмы.

Если верить слухам, то в услугах игрока был заинтересован «Арсенал».