«Реал» не хочет отпускать Йовича

Форвард Лука Йович доиграет этот сезон в «Реале».
Руководство мадридцев не намерено отпускать серба, поскольку нападающие Карим Бензема и Мариано Диас получили травмы.
Если верить слухам, то в услугах игрока был заинтересован «Арсенал».
Форвард Лука Йович доиграет этот сезон в «Реале».
Руководство мадридцев не намерено отпускать серба, поскольку нападающие Карим Бензема и Мариано Диас получили травмы.
Если верить слухам, то в услугах игрока был заинтересован «Арсенал».
Миранчук 2.
Миранчук 2.
Всего в той аренде он забил 4 мяча за 18 игр. (Правда, он чаще всего выходил на замену(первые три мяча он так и забил), но и 8 игр в старте у него тоже есть.)
Всего в той аренде он забил 4 мяча за 18 игр. (Правда, он чаще всего выходил на замену(первые три мяча он так и забил), но и 8 игр в старте у него тоже есть.)