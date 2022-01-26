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«Реал» не хочет отпускать Йовича

сегодня, 00:50

Форвард Лука Йович доиграет этот сезон в «Реале».

Руководство мадридцев не намерено отпускать серба, поскольку нападающие Карим Бензема и Мариано Диас получили травмы.

Если верить слухам, то в услугах игрока был заинтересован «Арсенал».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:18
А в итоге отпустит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:53
Зачем парня мариновать и губить перспективу .
Миранчук 2.
kust07
kust07
сегодня в 01:46
Пока Бензема и Диас травмированы будет игровая практика,надо показать себя с лучшей стороны может быть и завоюет место в основном составе
протон
протон
сегодня в 01:01
Кстати, привет всем тем, кто рассказывал о том как Мадрид губит Йовича, когда в прошлую зимнюю аренду он забил 3 мяча за 3 игры.

Всего в той аренде он забил 4 мяча за 18 игр. (Правда, он чаще всего выходил на замену(первые три мяча он так и забил), но и 8 игр в старте у него тоже есть.)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:56
Сезон доиграет и свалит,ну хоть так!
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