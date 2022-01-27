КПР — «Рединг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа КПР — «Рединг», который состоится 29 января 2022 года

КПР

КПР не смог переиграть своего соперника в прошлом туре и прервал победную серию в АПЛ . Тем не менее, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице и набрала 48 очков, что на девять пунктов меньше, чем у лидера «Фулхэма». Чтобы претендовать на две прямые путевки в АПЛ , коллективу придется набирать максимум очков в следующих поединках и рассчитывать на осечки прямых конкурентов.

25 января КПР сыграл вничью на своем поле с «Суонси» (0:0), а 22 числа команда на выезде обыграла «Ковентри Сити» (2:1).

«Рединг»

Коллектив попал в кризис и не может набрать очки в нескольких матчах подряд. Клуб расположился на 21 месте в турнирной таблице с 22 набранными очками и только на два балла опережает ближайшего соперника из зоны вылета. «Рединг» пропустил уже 51 мяч, что является худшим результатом в Чемпионшипе, поэтому коллективу следует поработать над линией обороны, которая оставляет желать лучшего.

22 января «Рединг» проиграл на своем поле «Хаддерсфилду» (3:4), а 19 числа команда уступила «Лутон Тауну» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит КПР – 1.555

– 1.555 Ничья – 4.11

Победит «Рединг» – 6.88

Статистика

КПР не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах «Рединг» проиграл три последних матча на выезде

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

КПР выиграл только два из десяти домашних матчей с «Редингом»

Прогноз