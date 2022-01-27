КПР — «Рединг». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа КПР — «Рединг», который состоится 29 января 2022 года
КПР
КПР не смог переиграть своего соперника в прошлом туре и прервал победную серию в АПЛ. Тем не менее, команда идет на четвертом месте в турнирной таблице и набрала 48 очков, что на девять пунктов меньше, чем у лидера «Фулхэма». Чтобы претендовать на две прямые путевки в АПЛ, коллективу придется набирать максимум очков в следующих поединках и рассчитывать на осечки прямых конкурентов.
25 января КПР сыграл вничью на своем поле с «Суонси» (0:0), а 22 числа команда на выезде обыграла «Ковентри Сити» (2:1).
«Рединг»
Коллектив попал в кризис и не может набрать очки в нескольких матчах подряд. Клуб расположился на 21 месте в турнирной таблице с 22 набранными очками и только на два балла опережает ближайшего соперника из зоны вылета. «Рединг» пропустил уже 51 мяч, что является худшим результатом в Чемпионшипе, поэтому коллективу следует поработать над линией обороны, которая оставляет желать лучшего.
22 января «Рединг» проиграл на своем поле «Хаддерсфилду» (3:4), а 19 числа команда уступила «Лутон Тауну» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит КПР – 1.555
- Ничья – 4.11
- Победит «Рединг» – 6.88
Статистика
- КПР не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- «Рединг» проиграл три последних матча на выезде
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- КПР выиграл только два из десяти домашних матчей с «Редингом»
Прогноз
Поставить на победу КПР, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.555. Хозяева являются одним из самых стабильных коллективов и на своем поле с аутсайдером турнирной таблицы вероятнее всего сможет справиться. Прогнозируем победу КПР в данном противостоянии.