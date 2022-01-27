«Миллуол» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Миллуол» — «Вест Бромвич» который состоится 29 января 2022 года

«Миллуол»

«Миллуол» держится в середине турнирной таблицы и набрал всего три очка в пяти последних турах Чемпионшипа, что говорит о не самой лучшей форме коллектива. Клуб набрал 33 очка, что позволяет ему занимать 15 место, поэтому на данный момент претендовать на зону плей-офф не представляется возможным. «Миллуол» проиграл последние матчи в один мяч, что говорит о нехватке концентрации в важные моменты.

22 января «Миллуол» минимально проиграл на выезде «Блэкпулу» (0:1), а 15 числа с тем же счетом проиграл «Нотингем Форесту» (0:1).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» держится в зоне плей-офф, но результаты последних матчей не могут радовать руководство и болельщиков. Команда набрала четыре очка в последних пяти турах и занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. Чтобы не опуститься еще на несколько позиций, коллективу необходимо срочно набирать очки и бороться за более высокие места. Клуб пропустил всего 22 мяча, что является лучшим результатом в Чемпионшипе.

26 января «Вест Бромвич» неожиданно проиграл «Престону» (0:2), а 22 числа крупно обыграл на своем поле «Петерборо Юнайтед» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуол» – 4.01

Ничья – 3.24

Победит «Вест Бромвич» – 2.13

Статистика

«Миллуол» проиграл четыре последних матча во всех турнирах

Пять из шести последних выездных матчей «Вест Бромвича» завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Миллуол» выиграл пять из восьми домашних поединков с «Вест Бромвичем»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.636. «Вест Бромвич» играет очень нерезультативные матчи и вероятнее всего, будет навязывать подобный стиль, играя на выезде. Прогнозируем, что исход встречи решат один или два мяча.