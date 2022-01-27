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«Миллуол» — «Вест Бромвич». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Миллуол» — «Вест Бромвич» который состоится 29 января 2022 года

«Миллуол»

«Миллуол» держится в середине турнирной таблицы и набрал всего три очка в пяти последних турах Чемпионшипа, что говорит о не самой лучшей форме коллектива. Клуб набрал 33 очка, что позволяет ему занимать 15 место, поэтому на данный момент претендовать на зону плей-офф не представляется возможным. «Миллуол» проиграл последние матчи в один мяч, что говорит о нехватке концентрации в важные моменты.

22 января «Миллуол» минимально проиграл на выезде «Блэкпулу» (0:1), а 15 числа с тем же счетом проиграл «Нотингем Форесту» (0:1).

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» держится в зоне плей-офф, но результаты последних матчей не могут радовать руководство и болельщиков. Команда набрала четыре очка в последних пяти турах и занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 45 баллов. Чтобы не опуститься еще на несколько позиций, коллективу необходимо срочно набирать очки и бороться за более высокие места. Клуб пропустил всего 22 мяча, что является лучшим результатом в Чемпионшипе.

26 января «Вест Бромвич» неожиданно проиграл «Престону» (0:2), а 22 числа крупно обыграл на своем поле «Петерборо Юнайтед» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Миллуол» – 4.01
  • Ничья – 3.24
  • Победит «Вест Бромвич» – 2.13

Статистика

  • «Миллуол» проиграл четыре последних матча во всех турнирах
  • Пять из шести последних выездных матчей «Вест Бромвича» завершились тоталом меньше 1.5 мяча
  • Три из четырех матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Миллуол» выиграл пять из восьми домашних поединков с «Вест Бромвичем»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.636. «Вест Бромвич» играет очень нерезультативные матчи и вероятнее всего, будет навязывать подобный стиль, играя на выезде. Прогнозируем, что исход встречи решат один или два мяча.

Все комментарии
br5une3h9bs4
br5une3h9bs4
вчера в 17:44
Футбольный клуб «Вест Бромвич» выиграет матч.
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