«Луго» — «Бургос». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Луго» — «Бургос», который состоится 29 января 2022 года

«Луго»

«Луго» не знает поражений уже несколько туров подряд в чемпионате, тем не менее, предыдущие результаты команды не дают ей возможности находиться высоко в турнирной таблице. Клуб расположился на 13 месте и набрал 31 очко, что не может радовать болельщиков и руководство, которые рассчитывают на более высокие результаты. Предстоящий матч с примерно равным соперником станет украшением тура для болельщиков.

23 января «Луго» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а 19 числа команда обыграла на своем поле «Альмерию» (2:1).

«Бургос»

«Бургос» не может похвалиться стабильностью, ведь в последних матчах командой было набрано лишь семь очков. Коллектив не смотрится слабо, однако во многих встречах футболистам не хватает везения и концентрации, поэтому результаты оставляют желать лучшего. Команда набрала 32 очка и занимает 11 место в турнирной таблице. Статистика забитых и пропущенных мячей «Бургоса» приблизительно равна (27:24).

23 января «Бургос» разгромил на своем поле «Леганес» (4:0), а восьмого числа проиграл на выезде «Вальядолиду» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Луго» – 2.08

Ничья – 3.1

Победит «Бургос» – 4

Статистика

«Бургос» проиграл три последних выездных матча

Шесть последних матчей «Луго» завершились исходом «обе забьют»

Шесть из десяти последних матчей «Луго» закончились ничейным результатом

Прогноз

Поставить на победу «Луго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. «Бургос» не показывает хороших результатов в выездных матчах, и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очки в предстоящей встрече. Прогнозируем победу хозяев.