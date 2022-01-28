«Луго» — «Бургос». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Луго» — «Бургос», который состоится 29 января 2022 года
«Луго»
«Луго» не знает поражений уже несколько туров подряд в чемпионате, тем не менее, предыдущие результаты команды не дают ей возможности находиться высоко в турнирной таблице. Клуб расположился на 13 месте и набрал 31 очко, что не может радовать болельщиков и руководство, которые рассчитывают на более высокие результаты. Предстоящий матч с примерно равным соперником станет украшением тура для болельщиков.
23 января «Луго» сыграл вничью с «Жироной» (1:1), а 19 числа команда обыграла на своем поле «Альмерию» (2:1).
«Бургос»
«Бургос» не может похвалиться стабильностью, ведь в последних матчах командой было набрано лишь семь очков. Коллектив не смотрится слабо, однако во многих встречах футболистам не хватает везения и концентрации, поэтому результаты оставляют желать лучшего. Команда набрала 32 очка и занимает 11 место в турнирной таблице. Статистика забитых и пропущенных мячей «Бургоса» приблизительно равна (27:24).
23 января «Бургос» разгромил на своем поле «Леганес» (4:0), а восьмого числа проиграл на выезде «Вальядолиду» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Луго» – 2.08
- Ничья – 3.1
- Победит «Бургос» – 4
Статистика
- «Бургос» проиграл три последних выездных матча
- Шесть последних матчей «Луго» завершились исходом «обе забьют»
- Шесть из десяти последних матчей «Луго» закончились ничейным результатом
Прогноз
Поставить на победу «Луго», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.08. «Бургос» не показывает хороших результатов в выездных матчах, и мы предполагаем, что команда не сможет набрать очки в предстоящей встрече. Прогнозируем победу хозяев.