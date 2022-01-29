«Селтик» — «Данди Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Шотландии «Селтик» — «Данди Юнайтед», который состоится 29 января 2022 года

«Селтик»

Команда стабильно выступает в этом сезоне и не проигрывает несколько матче. Тем не менее, «Селтик» идет только на втором месте с 51 набранным очком и отстает от лидера «Рейнджерс» на четыре пункта. Впереди еще большая часть сезона, поэтому тренерский штаб и футболисты будут иметь хорошие возможности, чтобы догнать принципиального соперника. У клуба отличная разница забитых и пропущенных мячей (46:13) в чемпионате Шотландии и в предстоящей встрече «Селтик» может ее улучшить.

26 января «Селтик» обыграл на выезде «Хартс» (2:1), а 22 числа в кубке Шотландии оказался сильнее «Аллоа» (2:1).

«Данди Юнайтед»

Коллектив расположился в середине турнирной таблицы и борется за попадание в первую шестерку, чтобы выйти в плей-офф чемпионата Шотландии. «Данди Юнайтед» занимает седьмое место, набрав 28 очков и проигрывают ближайшему конкуренту только по дополнительным показателям. Выездной матч с одним из лидеров турнирной таблицы наверняка сложится очень сложно и даже ничейный результат вероятно стал бы праздником для коллектива.

26 января «Данди Юнайтед» обыграл «Росс Каунти» (2:1), а 22 числа в кубке страны в дополнительное время обыграли «Килмарнок» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Селтик» – 1.137

Ничья – 9.05

Победит «Данди Юнайтед» – 22.67

Статистика

«Селтик» не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

«Данди Юнайтед» смог выиграть только два поединка на выезде из десяти в основное время

«Селтик» выиграл четыре из шести последних матчей с «Данди Юнайтед»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Селтика» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.763. В предстоящем матче хозяева имеют огромные шансы на крупную победу и мы предполагаем, что «Данди Юнайтед» не сможет противостоять одному из лидеров чемпионата.