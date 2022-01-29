«Цюрих» — «Серветт». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Серветт», который состоится 29 января 2022 года
«Цюрих»
Команда выдает один из лучших сезонов за последнее время и уверенно лидирует в чемпионате Швейцарии. «Цюрих» набрал уже 40 очков и на семь пунктов опережает ближайшего преследователя, которым является «Базель». Клуб имеет победную серию из нескольких поединков в чемпионате и постарается ее продлить в игре с непростым соперником, который также пребывает в отличной физической форме.
22 января «Цюрих» в товарищеских поединках обыграл «Виль» (1:0), а 17 числа сыграл вничью с «Погонь Щецин» (1:1).
«Серветт»
Клуб находится в середине турнирной таблицы, однако в последних пяти турах чемпионата Швейцарии смог набрать 13 очков. Это является отличным результатом, который позволяет «Серветту» находится на пятом месте с 25 очками в активе. Предстоящий матч с лидером турнирной таблицы обещает быть интересным и напряженным, ведь один из клубов может прервать свою серию без поражений, что добавляет дополнительной интриги.
15 января в товарищеских матчах «Серветт» оказался сильнее «Сьона» (2:0), а 12 числа проиграл «Янг Бойз» (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Цюрих» – 2.13
- Ничья – 3.79
- Победит «Серветт» – 3.33
Статистика
- «Цюрих» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Серветт» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Цюрих» проиграл «Серветту» четыре из шести последних встреч
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.79. Оба коллектива показывают хорошие результаты в чемпионате, и борьба ожидается примерно равной. Предполагаем, что клубы не станут сильно рисковать и поделят очки в этом матче.