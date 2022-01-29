«Цюрих» — «Серветт». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Швейцарии «Цюрих» — «Серветт», который состоится 29 января 2022 года

«Цюрих»

Команда выдает один из лучших сезонов за последнее время и уверенно лидирует в чемпионате Швейцарии. «Цюрих» набрал уже 40 очков и на семь пунктов опережает ближайшего преследователя, которым является «Базель». Клуб имеет победную серию из нескольких поединков в чемпионате и постарается ее продлить в игре с непростым соперником, который также пребывает в отличной физической форме.

22 января «Цюрих» в товарищеских поединках обыграл «Виль» (1:0), а 17 числа сыграл вничью с «Погонь Щецин» (1:1).

«Серветт»

Клуб находится в середине турнирной таблицы, однако в последних пяти турах чемпионата Швейцарии смог набрать 13 очков. Это является отличным результатом, который позволяет «Серветту» находится на пятом месте с 25 очками в активе. Предстоящий матч с лидером турнирной таблицы обещает быть интересным и напряженным, ведь один из клубов может прервать свою серию без поражений, что добавляет дополнительной интриги.

15 января в товарищеских матчах «Серветт» оказался сильнее «Сьона» (2:0), а 12 числа проиграл «Янг Бойз» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цюрих» – 2.13

Ничья – 3.79

Победит «Серветт» – 3.33

Статистика

«Цюрих» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Серветт» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Цюрих» проиграл «Серветту» четыре из шести последних встреч

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.79. Оба коллектива показывают хорошие результаты в чемпионате, и борьба ожидается примерно равной. Предполагаем, что клубы не станут сильно рисковать и поделят очки в этом матче.