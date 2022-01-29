«Кардифф» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Кардифф» — «Ноттингем Форест», который состоится 30 января 2022 года
«Кардифф»
«Кардифф» очень невзрачно выступает в нынешнем сезоне и находится очень близко к зоне вылета. Команда занимает 20 место с набранными 23 пунктами и запас перед зоной вылета составляет всего три балла. Если тренерский штаб не внесет никаких изменений в тренировочный процесс и состав, то совсем скоро «Кардифф» может опуститься еще на несколько позиций. «Кардифф» в последних пяти поединках набрал всего два очка в последних пяти турах.
22 января «Кардифф» проиграл на выезде «Бристоль Сити» (2:3), а 15 числа на своем поле проиграл «Блэкберну» (0:1).
«Ноттингем Форест»
После ряда неудачных поединков «Ноттингем Форест» одержал три победы подряд в чемпионате и заметно поднялся по турнирной таблице. Сейчас клуб идет на седьмом месте и от зоны плей-офф его отделяют всего два пункта. Предстоящий матч с «Кардиффом», который пребывает в кризисе, станет отличной возможностью для команды набрать важные три очка и уже сейчас побороться за место повыше.
25 января «Ноттингем Форест» уверенно выиграл у «Барнсли» (3:0), а 22 числа на своем поле переиграл «Дерби Каунти» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кардифф» – 2.34
- Ничья – 3.18
- Победит «Ноттингем Форест» – 3.5
Статистика
- «Кардифф» выиграл всего два поединка из десяти последних в основное время
- «Ноттингем Форест» уступил только в одной выездной игре из десяти последних
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ноттингем Форест» выиграл два последних матча у «Кардиффа» на выезде
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.714. В последнее время в личных встречах коллективы не радуют болельщиков результативностью. Предполагаем, что и в этот раз все ограничится небольшим количеством забитых мячей.